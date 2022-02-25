Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Интер Милан
Салернитана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.42
|Джеко Эдин
|10
|0.38
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.23
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.19
|Корреа Хоакин
|4
|0.15
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.12
|Шкриньяр Милан
|3
|0.12
|Барелла Николо
|2
|0.08
|Санчес Алексис
|2
|0.08
|Димарко Федерико
|2
|0.08
|Гальярдини Роберто
|2
|0.08
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.04
|Весино Матиас
|1
|0.04
|Брозович Марсело
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|6 (1)
|0.24
|Джурич Милан II
|3 (1)
|0.12
|Верди Симоне
|2
|0.08
|Кулибали Мамаду
|2
|0.08
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кастанос Григорис
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Скьявоне Андреа
|1
|0.04
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Раньери Лука
|1
|0.04
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|7
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Брозович Марсело
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Перишич Иван
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Де Врей Стефан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|6
|0
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кулибали Лассана
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Фасио Федерико
|1
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Муссе Ли
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
10
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
13%
0
0%
1-15
6
20%
1
10%
16-30
5
17%
3
30%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
9
30%
3
30%
61-75
2
7%
2
20%
76-90
Пропущено
12
27
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
4
33%
2
7%
16-30
2
17%
6
22%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
4
33%
6
22%
76-90
Забито
26
11
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
4
15%
2
18%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
23%
1
9%
46-60
1
4%
3
27%
61-75
7
27%
1
9%
76-90
Пропущено
9
28
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
2
22%
8
29%
1-15
2
22%
3
11%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
1
11%
5
18%
61-75
2
22%
4
14%
76-90
Забито
56
21
27 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 6
3 Не забивали 11
8
14%
2
10%
1-15
9
16%
3
14%
16-30
10
18%
5
24%
31-45
10
18%
2
10%
46-60
10
18%
6
29%
61-75
9
16%
3
14%
76-90
Пропущено
21
55
12 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 19
14 Не пропускали 24
3
14%
10
18%
1-15
6
29%
5
9%
16-30
3
14%
10
18%
31-45
1
5%
10
18%
46-60
2
10%
10
18%
61-75
6
29%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2
Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|2.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|55 - 22
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|50 - 30
|47
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 34
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|54 - 42
|43
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|35 - 46
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 48
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|5.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 21
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Салернитана
Исход игры
Интер Милан
100% (44)
Ничья
0% (0)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
15.91% (7)
Нет
84.09% (37)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
61.4% (27)
3:0 Интер Милан
13.6% (6)
2:1 Интер Милан
9.1% (4)
4:0 Интер Милан
6.8% (3)
3:1 Интер Милан
6.8% (3)
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