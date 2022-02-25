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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Салернитана
Прогнозы 44
Интер Милан 100% (44)
X 0% (0)
Салернитана 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Салернитана
1.17
8.50
18.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Интер Милан
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.42
Джеко Эдин 10 0.38
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.23
Перишич Иван 5 (1) 0.19
Корреа Хоакин 4 0.15
Дюмфрис Дензел 3 0.12
Шкриньяр Милан 3 0.12
Барелла Николо 2 0.08
Санчес Алексис 2 0.08
Димарко Федерико 2 0.08
Гальярдини Роберто 2 0.08
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 6 (1) 0.24
Джурич Милан II 3 (1) 0.12
Верди Симоне 2 0.08
Кулибали Мамаду 2 0.08
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Перишич Иван 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Дьомбер Норберт 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Муссе Ли 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
10
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
13%
0
0%
1-15
6
20%
1
10%
16-30
5
17%
3
30%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
9
30%
3
30%
61-75
2
7%
2
20%
76-90

Пропущено

12
27
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
4
33%
2
7%
16-30
2
17%
6
22%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
4
33%
6
22%
76-90

Забито

26
11
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
4
15%
2
18%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
23%
1
9%
46-60
1
4%
3
27%
61-75
7
27%
1
9%
76-90

Пропущено

9
28
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
2
22%
8
29%
1-15
2
22%
3
11%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
1
11%
5
18%
61-75
2
22%
4
14%
76-90

Забито

56
21
27 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 6
3 Не забивали 11
8
14%
2
10%
1-15
9
16%
3
14%
16-30
10
18%
5
24%
31-45
10
18%
2
10%
46-60
10
18%
6
29%
61-75
9
16%
3
14%
76-90

Пропущено

21
55
12 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 19
14 Не пропускали 24
3
14%
10
18%
1-15
6
29%
5
9%
16-30
3
14%
10
18%
31-45
1
5%
10
18%
46-60
2
10%
10
18%
61-75
6
29%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2
Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
2. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
3. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 26 13 8 5 50 - 30 47
6. Рома Заявка 27 13 5 9 45 - 34 44
7. Лацио Заявка 27 12 7 8 54 - 42 43
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 35 - 46 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
13. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 13 3 2 8 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Интер Милан 100% (44)
    X 0% (0)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Салернитана
    1.17
    8.50
    18.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Интер Милан - Салернитана онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Салернитана

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    15.91% (7)
    Нет
    84.09% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    61.4% (27)
    3:0 Интер Милан
    13.6% (6)
    2:1 Интер Милан
    9.1% (4)
    4:0 Интер Милан
    6.8% (3)
    3:1 Интер Милан
    6.8% (3)
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    Салернитана

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