Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Дачия-Арена
1:0
4' ГолДелофеу Херард
Ход матча
4'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
22
Мари
Пабло
11
Уолас
Соуза
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Сампдория
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
29 матчей
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|8
|0.31
|Гомеш Бету
|8
|0.31
|Молина Науэль
|4
|0.15
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.08
|Форестьери Фернандо
|2
|0.08
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.08
|Саксесс Исаак
|1
|0.04
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Самарджич Лазар
|1
|0.04
|Удоги Дестини
|1
|0.04
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.25
|Капуто Франческо
|6
|0.21
|Габбьядини Маноло
|6
|0.21
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.11
|Йосида Майя
|2
|0.07
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|Конти Андреа
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Сенси Стефано
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|7
|0
|Молина Науэль
|5
|1
|Арслан Толгай-Али
|6
|0
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Макенго Жан-Виктор
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Делофеу Херард
|5
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|9
|1
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
3
21%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
3
27%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
10%
4
17%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
12%
5
24%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
22
26
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
5
19%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
8
36%
4
15%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
18%
5
19%
76-90
Забито
31
32
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
5
16%
7
22%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
11
35%
8
25%
76-90
Пропущено
43
49
19 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
4
9%
9
18%
1-15
8
19%
8
16%
16-30
7
16%
10
20%
31-45
10
23%
6
12%
46-60
4
9%
7
14%
61-75
10
23%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0
Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0
Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|50 - 30
|47
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 34
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|54 - 42
|43
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|26
|6
|11
|9
|33 - 42
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|28
|7
|5
|16
|35 - 47
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 48
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|5.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 19
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 22
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Сампдория
Исход игры
Удинезе
52.6% (61)
Ничья
37.1% (43)
Сампдория
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (36)
2:1 Удинезе
26.7% (31)
1:0 Удинезе
23.3% (27)
1:2 Сампдория
7.8% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Удинезе
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!