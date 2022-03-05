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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
2:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
3' Гол
Делофеу Херард
2:0
12' Гол
Удоги Дестини
2:1
13' Гол
Капуто Франческо
44' Желтая карточка
Перейра Роберто
55' Желтая карточка
Уолас Соуза
63' Желтая карточка
Экдаль Альбин
69' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
69' Желтая карточка
Мурру Никола
74' Желтая карточка
Бекао Родриго
87' Желтая карточка
Делофеу Херард
90'+5

Ход матча

3'
Делофеу Херард
(Перейра Роберто)
1:0
12'
Удоги Дестини
2:0
13'
2:1
Капуто Франческо
(Йосида Майя)
44'
Перейра Роберто
 
55'
Уолас Соуза
 
63'
 
Экдаль Альбин
67'
 
Виейра Ронни
Экдаль Альбин
67'
 
Сабири Абдельхамид
Кандрева Антонио
69'
Арслан Толгай-Али
 
69'
 
Мурру Никола
72'
 
Феррари Алекс
Йосида Майя
73'
Яяло Мато
Арслан Толгай-Али
 
74'
Бекао Родриго
 
77'
 
Джовинко Себастьян
Сенси Стефано
77'
 
Ауджелло Томмазо
Мурру Никола
82'
Пуссетто Игнасио
Гомеш Бету
 
87'
Делофеу Херард
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 116
Удинезе 52.6% (61)
X 37.1% (43)
Сампдория 10.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
33
Фальконе
Владимиро
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Альбин
88
Ринкон
Томас
5
Сенси
Стефано
27
Квальярелла
Фабио
10
Капуто
Франческо
Удинезе
3-5-2
Сампдория
4-3-1-2

История личных встреч

Удинезе
Сампдория

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

29 матчей

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

СA
3:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:2
СA
3:3
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
3:2
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:2
К
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 8 0.31
Гомеш Бету 8 0.31
Молина Науэль 4 0.15
Перейра Роберто 2 (1) 0.08
Форестьери Фернандо 2 0.08
Удоги Дестини 2 0.08
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.08
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Перес Неуэн 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 7 (1) 0.25
Капуто Франческо 7 0.25
Габбьядини Маноло 6 0.21
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.11
Йосида Майя 2 0.07
Торсби Мортен 2 0.07
Конти Андреа 1 0.04
Экдаль Альбин 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Сенси Стефано 1 0.04
Ауджелло Томмазо 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 8 0
Арслан Толгай-Али 7 0
Уолас Соуза 5 1
Перейра Роберто 5 1
Молина Науэль 5 1
Делофеу Херард 6 0
Макенго Жан-Виктор 4 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Зеегелаар Марвин 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 10 1
Берешиньски Бартош 10 0
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 5 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
5
31%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
3
25%
76-90

Пропущено

22
25
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
14%
6
24%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
6
27%
4
16%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
12%
5
24%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
5
19%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
8
36%
4
15%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Забито

33
33
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
7
21%
8
24%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
4
12%
5
15%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
11
33%
8
24%
76-90

Пропущено

44
51
20 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
5
11%
11
22%
1-15
8
18%
8
16%
16-30
7
16%
10
20%
31-45
10
23%
6
12%
46-60
4
9%
7
14%
61-75
10
23%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0
Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0
Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома 1:0 Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта 0:1 Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 27 12 7 8 54 - 42 43
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома 1:0 Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
5. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
6. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта 0:1 Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта 0:1 Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома 1:0 Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Удинезе 52.6% (61)
X 37.1% (43)
Сампдория 10.3% (12)
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Прогнозы на матч Удинезе 2:1 Сампдория

Исход игры
Удинезе
52.6% (61)
Ничья
37.1% (43)
Сампдория
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (36)
2:1 Удинезе
26.7% (31)
1:0 Удинезе
23.3% (27)
1:2 Сампдория
7.8% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Удинезе
1.7% (2)
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