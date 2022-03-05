Второй тайм

95' Делофеу Херард из команды Удинезе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Удинезе вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хорошую попытку сделал Делофеу Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Как он промахнулся? Делофеу Херард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Сампдория выполняет удар от ворот.

92' Удар от ворот произведет Сампдория

91' Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Удинезе

89' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Рефери не любит споров - именно за это Делофеу Херард сейчас получил желтую

86' Делофеу Херард имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

83' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

83' Игрок Мари Пабло из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

81' Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Молина Науэль из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

79' Удар от ворот произведет Сампдория

78' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Сампдория

74' Делофеу Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Судье надоело, что Бекао Родриго тянет время и он наказал его горчичником

73' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Капуто Франческо нанес удар, мяч был парирован, но Марко Сильвестри не удержал его в руках.

71' Перес Неуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Йосида Майя из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Сабири Абдельхамид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Мурру Никола получает желтую карточку за неспортивное поведение

67' Отличная возможность! Гомеш Бету упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

66' Владимиро Фальконе отбил мяч на угловой после удара Уолас Соуза из штрафной площади.

65' Удар от ворот произведет Сампдория

65' Перейра Роберто из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Удоги Дестини из команды Удинезе делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

64' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

64' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Экдаль Альбин получил желтую карточку от судьи

63' Игра в одни ворота сейчас. Сампдория доминирует и владеет мячом

61' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удинезе выполняет удар от ворот.

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Гомеш Бету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Гости сейчас реально начинают давить соперника

57' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удоги Дестини предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Кандрева Антонио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Уолас Соуза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Кандрева Антонио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

53' Плохо сыграл Берешиньски Бартош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Ох, нехорошо это выглядит. Арслан Толгай-Али получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Перейра Роберто из команды Удинезе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

50' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Сампдория выполняет удар от ворот.

48' Арслан Толгай-Али не смог попасть в створ ударом издали

48' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

46' Сампдория выполняет удар от ворот.