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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Аталанта
0'
10' Желтая карточка
Кристанте Бриан
1:0
32' Гол
Абрахам Тэмми
38'

Ход матча

10'
Кристанте Бриан
 
21'
 
Пеццелла Джузеппе
Дзаппакоста Давиде
32'
Абрахам Тэмми
(Дзаньоло Николо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 122
Рома 34.4% (42)
X 47.5% (58)
Аталанта 18% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Аталанта
2.69
4.00
6.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
24
Кумбулла
Мараш
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
4
Кристанте
Бриан
59
Залевски
Никола
77
Мхитарян
Генрих
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
1
Муссо
Хуан
33
Хатебур
Ханс
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
59
Миранчук
Алексей
7
Коопмейнерс
Теун
32
Пессина
Маттео
88
Пашалич
Марио
Рома
3-4-2-1
Аталанта
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Аталанта

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:4
СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 13 (2) 0.46
Пеллегрини Лоренцо 6 0.21
Верету Жордан 4 (1) 0.14
Мхитарян Генрих 3 0.11
Ибаньес Рожер 3 0.11
Шомуродов Элдор 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.07
Смоллинг Крис 2 0.07
Эль-Шаарави Стефан 2 0.07
Кристанте Бриан 2 0.07
Афена-Гьян Феликс 2 0.07
Бове Эдоардо 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.33
Сапата Дуван 9 (3) 0.33
Малиновский Руслан 6 0.22
Муриэль Луис 4 0.15
Коопмейнерс Теун 4 0.15
Иличич Йосип 3 0.11
Миранчук Алексей 2 0.07
Фройлер Ремо 1 0.04
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 12 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 7 1
Кристанте Бриан 7 0
Абрахам Тэмми 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Пеллегрини Лоренцо 4 1
Ибаньес Рожер 5 0
Афена-Гьян Феликс 3 1
Кумбулла Мараш 4 0
Оливейра Сержиу 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Малиновский Руслан 6 0
Толой Рафаэл 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Демирал Мерих 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
11%
4
16%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
4
21%
6
24%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
2
15%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

27
23
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
4%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
10
37%
4
17%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
7
26%
7
30%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
16%
3
16%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
6
32%
3
16%
61-75
1
5%
5
26%
76-90

Забито

46
48
21 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
3
7%
8
17%
1-15
3
7%
8
17%
16-30
15
33%
8
17%
31-45
7
15%
3
6%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
11
24%
13
27%
76-90

Пропущено

33
32
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
15%
5
16%
1-15
7
21%
6
19%
16-30
2
6%
5
16%
31-45
8
24%
5
16%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
3
9%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0
Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1
Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома 1:0 Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта 0:1 Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 27 12 7 8 54 - 42 43
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома 1:0 Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
5. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
6. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта 0:1 Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта 0:1 Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома 1:0 Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    41'
    Миранчук заработал на себе фол около чужой штрафной, Мхитарян попал ему по ноге.
  • 40'
    Мхитарян и Абрахам поддержали контратаку "Ромы" в центре поля, но потом она захлебнулась на правом фланге.
  • Фол, нарушение
    39'
    Де Рон на линии центрального круга завалил на газон Дзаньоло.
  • 38'
    Первый раз камера показала крупным кадром Миранчука. Незаметен он пока что.
  • 37'
    Моментов мало, в основном идёт позиционная игра.
  • 36'
    "Рома" перехватила мяч и двигает его в центре поля.
  • Фол, нарушение
    35'
    Пессина толкнул оппонента впереди около лицевой.
  • 34'
    Владеет "Аталанта" мячом, но ничего из этого не извлекает.
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тэмми Абрахам!
    Абрахам, получив поперечную передачу от Дзаньоло, продрался один на один с Муссо и в падении поразил цель. Вратарь гостей коснулся мяча, но не более того.
  • 32'
    "Аталанта" в позиционной атаке потеряла мяч рядом с чужой штрафной.
  • 30'
    Дальний низовой удар Дзаньоло с полуразворота привёл мяч в руки Муссо 
  • 29'
    Патрисиу зафиксировал мяч возле своих ворот, не дав ему уйти на угловой.
  • Офсайд
    28'
    Вне игры у Дзаньоло на левом фланге.
  • 27'
    Хатебур совершил на фланге фол против Залевски, пробуя помешать ему выбить мяч далеко вперёд.
  • 26'
    Удар Фройлера из-за пределов штрафной - Патрисиу забирает мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Атака хозяев с навесами окончилась толчком Дзаньоло в адрес Смоллинга.
  • Опасный момент
    23'
    Возле вратарской "Ромы" мяч отскочил к Демиралу, удар которого был заблокирован.
  • Угловой
    22'
    "Аталанта" исполнит угловой с правого края.
  • Желтая карточка
    21'
    Абрахам получил жёлтую карточку.
  • Замена
    21'
    Пеццелла заменил Дзаппакосту в составе "Аталанты".
  • Травма, повреждение
    19'
    Контрвыпад "Ромы" прерван в центре поля, Абрахам лежит на поле, врачи спешат ему на помощь. И на помощь Демиралу тоже.
  • 18'
    Относительно быстрая атака "Ромы" завершилась ударом Дзаньоло из-за штрафной в левый нижний угол - мяч поймал Муссо.
  • Фол, нарушение
    17'
    Коопмейнерс подтолкнул Кумбуллу на чужой половине поля.
  • 16'
    Коопмейнерс не смог заработать угловой в единоборстве с Пеллегрини.
  • 15'
    Игра возобновилась.
  • Фол, нарушение
    14'
    Игрок "Аталанты" получает медицинскую помощь.
  • 13'
    Руй Патрисиу пасуется со своими защитниками.
  • 12'
    Теперь же римляне в позиционной атаке.
  • 11'
    Бергамаски контролируют мяч в середине поля, продвижение вперёд небольшое.
  • 10'
    Плохо "Аталанта" разыграла штрафной, мяч чуть не ушёл в аут, но не ушёл.
  • Желтая карточка
    9'
    Кристанте сзади уронил Коопмейнерса и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    8'
    В срединной части поля игрок "Ромы" нарушил правила.
  • Офсайд
    7'
    Хатебур в офсайде на правом фланге.
  • 6'
    "Рома" под прессингом держит мяч в центре поля, не теряет.
  • 5'
    "Аталанта" поатаковала, ничего не создала.
  • 4'
    В турнирной таблице команды занимают 5-е и 6-е места.
  • Опасный момент
    3'
    Пеллегрини навесил слева с корнера, Манчини пробил головой в упор, Муссо выручил хозяев.
  • Угловой
    2'
    Залевски прострелил с левой стороны, Демирал выбил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    1'
    В середине поля Паломино сфолил против Дзаньоло.
  • 1'
    "Рома" в оранжевой форме, "Аталанта" вышла в белом цвете.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
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Прогнозы на матч Рома 1:0 Аталанта

Исход игры
Рома
34.4% (42)
Ничья
47.5% (58)
Аталанта
18% (22)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
91.15% (103)
Нет
8.85% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (39)
2:1 Рома
23.8% (29)
2:2 Ничья
12.3% (15)
1:2 Аталанта
11.5% (14)
1:0 Рома
3.3% (4)
0:1 Аталанта
2.5% (3)
3:2 Рома
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Рома
Аталанта

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