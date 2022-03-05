Моментов мало, в основном идёт позиционная игра.

Первый раз камера показала крупным кадром Миранчука. Незаметен он пока что.

Де Рон на линии центрального круга завалил на газон Дзаньоло.

Мхитарян и Абрахам поддержали контратаку "Ромы" в центре поля, но потом она захлебнулась на правом фланге.

Миранчук заработал на себе фол около чужой штрафной, Мхитарян попал ему по ноге.

36' "Рома" перехватила мяч и двигает его в центре поля.

35' Пессина толкнул оппонента впереди около лицевой.

34' Владеет "Аталанта" мячом, но ничего из этого не извлекает.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тэмми Абрахам!

Абрахам, получив поперечную передачу от Дзаньоло, продрался один на один с Муссо и в падении поразил цель. Вратарь гостей коснулся мяча, но не более того.

32' "Аталанта" в позиционной атаке потеряла мяч рядом с чужой штрафной.

30' Дальний низовой удар Дзаньоло с полуразворота привёл мяч в руки Муссо

29' Патрисиу зафиксировал мяч возле своих ворот, не дав ему уйти на угловой.

28' Вне игры у Дзаньоло на левом фланге.

27' Хатебур совершил на фланге фол против Залевски, пробуя помешать ему выбить мяч далеко вперёд.

26' Удар Фройлера из-за пределов штрафной - Патрисиу забирает мяч.

25' Атака хозяев с навесами окончилась толчком Дзаньоло в адрес Смоллинга.

23' Возле вратарской "Ромы" мяч отскочил к Демиралу, удар которого был заблокирован.

22' "Аталанта" исполнит угловой с правого края.

21' Абрахам получил жёлтую карточку.

21' Пеццелла заменил Дзаппакосту в составе "Аталанты".

19' Контрвыпад "Ромы" прерван в центре поля, Абрахам лежит на поле, врачи спешат ему на помощь. И на помощь Демиралу тоже.

18' Относительно быстрая атака "Ромы" завершилась ударом Дзаньоло из-за штрафной в левый нижний угол - мяч поймал Муссо.

17' Коопмейнерс подтолкнул Кумбуллу на чужой половине поля.

16' Коопмейнерс не смог заработать угловой в единоборстве с Пеллегрини.

15' Игра возобновилась.

14' Игрок "Аталанты" получает медицинскую помощь.

13' Руй Патрисиу пасуется со своими защитниками.

12' Теперь же римляне в позиционной атаке.

11' Бергамаски контролируют мяч в середине поля, продвижение вперёд небольшое.

10' Плохо "Аталанта" разыграла штрафной, мяч чуть не ушёл в аут, но не ушёл.

9' Кристанте сзади уронил Коопмейнерса и получил жёлтую карточку.

8' В срединной части поля игрок "Ромы" нарушил правила.

7' Хатебур в офсайде на правом фланге.

6' "Рома" под прессингом держит мяч в центре поля, не теряет.

5' "Аталанта" поатаковала, ничего не создала.

4' В турнирной таблице команды занимают 5-е и 6-е места.

3' Пеллегрини навесил слева с корнера, Манчини пробил головой в упор, Муссо выручил хозяев.

2' Залевски прострелил с левой стороны, Демирал выбил мяч на угловой.

1' В середине поля Паломино сфолил против Дзаньоло.

1' "Рома" в оранжевой форме, "Аталанта" вышла в белом цвете.