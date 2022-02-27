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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Аталанта
Прогнозы 32
Рома 43.8% (14)
X 43.8% (14)
Аталанта 12.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Аталанта
2.67
3.70
2.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рома
Аталанта

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:4
СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 12 (2) 0.44
Пеллегрини Лоренцо 6 0.22
Верету Жордан 4 (1) 0.15
Мхитарян Генрих 3 0.11
Ибаньес Рожер 3 0.11
Шомуродов Элдор 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.07
Смоллинг Крис 2 0.07
Эль-Шаарави Стефан 2 0.07
Кристанте Бриан 2 0.07
Афена-Гьян Феликс 2 0.07
Бове Эдоардо 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.35
Сапата Дуван 9 (3) 0.35
Малиновский Руслан 6 0.23
Муриэль Луис 4 0.15
Коопмейнерс Теун 4 0.15
Иличич Йосип 3 0.12
Миранчук Алексей 2 0.08
Фройлер Ремо 1 0.04
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 12 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 7 1
Абрахам Тэмми 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кристанте Бриан 6 0
Пеллегрини Лоренцо 4 1
Ибаньес Рожер 5 0
Афена-Гьян Феликс 3 1
Кумбулла Мараш 4 0
Оливейра Сержиу 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Малиновский Руслан 6 0
Толой Рафаэл 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Демирал Мерих 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
11%
4
16%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
4
21%
6
24%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
2
15%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

27
23
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
4%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
10
37%
4
17%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
7
26%
7
30%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
16%
3
16%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
6
32%
3
16%
61-75
1
5%
5
26%
76-90

Забито

46
48
21 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
3
7%
8
17%
1-15
3
7%
8
17%
16-30
15
33%
8
17%
31-45
7
15%
3
6%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
11
24%
13
27%
76-90

Пропущено

33
32
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
15%
5
16%
1-15
7
21%
6
19%
16-30
2
6%
5
16%
31-45
8
24%
5
16%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
3
9%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0
Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1
Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
2. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
3. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 26 13 8 5 50 - 30 47
6. Рома Заявка 27 13 5 9 45 - 34 44
7. Лацио Заявка 27 12 7 8 54 - 42 43
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 35 - 46 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
13. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 13 3 2 8 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Рома 43.8% (14)
    X 43.8% (14)
    Аталанта 12.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Аталанта
    2.67
    3.70
    2.80
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Аталанта

    Исход игры
    Рома
    43.8% (14)
    Ничья
    43.8% (14)
    Аталанта
    12.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (22)
    Меньше
    26.67% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    93.33% (28)
    Нет
    6.67% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    31.3% (10)
    2:2 Ничья
    21.9% (7)
    1:1 Ничья
    18.8% (6)
    1:2 Аталанта
    9.4% (3)
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