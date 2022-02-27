Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Аталанта
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|12 (2)
|0.44
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.22
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.15
|Мхитарян Генрих
|3
|0.11
|Ибаньес Рожер
|3
|0.11
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Дзаньоло Николо
|2
|0.07
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.07
|Смоллинг Крис
|2
|0.07
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.07
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.07
|Бове Эдоардо
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|9
|0.35
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.35
|Малиновский Руслан
|6
|0.23
|Муриэль Луис
|4
|0.15
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.15
|Иличич Йосип
|3
|0.12
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Толой Рафаэл
|1
|0.04
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Пикколи Роберто
|1
|0.04
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|12
|1
|Дзаньоло Николо
|9
|2
|Карсдорп Рик
|7
|1
|Абрахам Тэмми
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Кристанте Бриан
|6
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|1
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Афена-Гьян Феликс
|3
|1
|Кумбулла Мараш
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|6
|0
|Малиновский Руслан
|6
|0
|Толой Рафаэл
|5
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Джимсити Берат
|5
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|2
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
11%
4
16%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
4
21%
6
24%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
2
15%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Забито
27
23
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
4%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
10
37%
4
17%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
7
26%
7
30%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
16%
3
16%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
6
32%
3
16%
61-75
1
5%
5
26%
76-90
Забито
46
48
21 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
3
7%
8
17%
1-15
3
7%
8
17%
16-30
15
33%
8
17%
31-45
7
15%
3
6%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
11
24%
13
27%
76-90
Пропущено
33
32
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
15%
5
16%
1-15
7
21%
6
19%
16-30
2
6%
5
16%
31-45
8
24%
5
16%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
3
9%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0
Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1
Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|2.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|55 - 22
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|50 - 30
|47
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 34
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|54 - 42
|43
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|35 - 46
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 48
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|5.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 21
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Аталанта
Исход игры
Рома
43.8% (14)
Ничья
43.8% (14)
Аталанта
12.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (22)
Меньше
26.67% (8)
Обе команды забьют
Да
93.33% (28)
Нет
6.67% (2)
Популярный счёт
2:1 Рома
31.3% (10)
2:2 Ничья
21.9% (7)
1:1 Ничья
18.8% (6)
1:2 Аталанта
9.4% (3)
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