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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:2
Второй тайм: 55'

Стадион:
Лацио
0'
18' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
0:1
19' Пенальти
Иммобиле Чиро
0:2
42' Гол
Альберто Луис
55'

Ход матча

18'
Альтаре Джорджо
 
19'
0:1
Иммобиле Чиро
42'
0:2
Альберто Луис
(Андерсон Фелипе)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 116
Кальяри 3.4% (4)
X 20.7% (24)
Лацио 75.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Лацио
4.02
3.60
2.11
Все Коэффициенты
Новости
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
8
Марин
Рэзван
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
1
Стракоша
Томас
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Кальяри
3-4-1-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Лацио

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
1:4
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.36
Паволетти Леонардо 5 0.18
Перейро Гастон 4 0.14
Кейта Бальде 3 0.11
Дейола Алессандро 3 0.11
Белланова Рауль 1 0.04
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 20 (5) 0.71
Милинкович-Савич Сергей 8 0.29
Педро Родригес 8 0.29
Альберто Луис 4 0.14
Андерсон Фелипе 4 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.14
Ачерби Франческо 3 0.11
Лаццари Мануэль 2 0.07
Катальди Данило 1 0.04
Хюсай Эльсейд 1 0.04
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 8 0
Педро Жоао 7 0
Паволетти Леонардо 6 0
Марин Рэзван 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ловато Маттео 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Катальди Данило 6 0
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Педро Родригес 4 0
Марушич Адам 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
21
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
6%
6
29%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
5
29%
29%
3
14%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
2
12%
2
10%
76-90

Пропущено

21
25
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
14%
5
20%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
6
24%
61-75
6
29%
6
24%
76-90

Забито

12
32
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
1
8%
5
16%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
1
8%
6
19%
31-45
4
33%
5
16%
46-60
4
33%
7
22%
61-75
1
8%
8
25%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
8%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
7
27%
3
17%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
3
12%
4
22%
76-90

Забито

29
53
8 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
2
7%
11
21%
1-15
4
14%
3
6%
16-30
2
7%
11
21%
31-45
9
31%
8
15%
46-60
9
31%
10
19%
61-75
3
10%
10
19%
76-90

Пропущено

47
43
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
5
11%
9
21%
1-15
6
13%
7
16%
16-30
9
19%
6
14%
31-45
10
21%
1
2%
46-60
8
17%
10
23%
61-75
9
19%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2
Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1
Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио 2:0 Заявка 28 13 7 8 56 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри 0:2 Заявка 28 5 10 13 28 - 50 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
5. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
6. Лацио 2:0 Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри 0:2 Заявка 14 2 6 6 16 - 24 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Лацио 2:0 Заявка 15 6 3 6 24 - 24 21
7. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
8. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
9. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри 0:2 Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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Прогнозы 116
Кальяри 3.4% (4)
X 20.7% (24)
Лацио 75.9% (88)
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Кальяри
Ничья
Лацио
4.02
3.60
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Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Лацио

Исход игры
Кальяри
3.4% (4)
Ничья
20.7% (24)
Лацио
75.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (65)
Меньше
41.96% (47)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:2 Лацио
45.7% (53)
1:1 Ничья
19% (22)
0:1 Лацио
13.8% (16)
0:2 Лацио
6% (7)
1:3 Лацио
6% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:1 Кальяри
1.7% (2)
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