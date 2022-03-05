Первый тайм

48' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лацио выполняет удар от ворот.

39' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Дзакканьи Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок Белланова Рауль из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

38' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Жуан Педро из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

36' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Белланова Рауль из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Игрок Луис Фелипе из команды Лацио неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ачерби Франческо наказан за толчок Жуан Педро

29' Кальяри выполняет удар от ворот.

29' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Луис Фелипе наказан за толчок Жуан Педро

27' Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом

27' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

21' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Алессио Краньо прыгнул не в ту сторону.

19' Матч возобновлен

18' Альтаре Джорджо получил желтую карточку от судьи

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

16' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Лацио выполняет удар от ворот.

15' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хорошую попытку сделал Андерсон Фелипе . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Лацио выполняет удар от ворот.

8' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Кальяри выполняет удар от ворот.

7' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Кальяри выполняет удар от ворот.

4' Перейро Гастон из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' О, нет. Из многообещающей позиции Марушич Адам из команды Лацио наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

1' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

1' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лацио начинает с центра поля