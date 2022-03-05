Италия: Серия A 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Unipol Domus
18' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
0:1
19' ПенальтиИммобиле Чиро
0:2
42' ГолАльберто Луис
0:3
62' ГолАндерсон Фелипе
71' Желтая карточкаМарушич Адам
74' Желтая карточкаМарин Рэзван
89' Вторая желтая карточкаМарушич Адам
90' Желтая карточкаЛовато Маттео
Ход матча
18'
19'
0:1
42'
0:2
62'
71'
74'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
10
Педро
Жоао
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Лацио
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|10 (3)
|0.36
|Паволетти Леонардо
|5
|0.18
|Перейро Гастон
|4
|0.14
|Кейта Бальде
|3
|0.11
|Дейола Алессандро
|3
|0.11
|Белланова Рауль
|1
|0.04
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|Чеппители Лука
|1
|0.04
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|20 (5)
|0.71
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0.29
|Педро Родригес
|8
|0.29
|Андерсон Фелипе
|5
|0.18
|Альберто Луис
|4
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.14
|Ачерби Франческо
|3
|0.11
|Лаццари Мануэль
|2
|0.07
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.04
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|8
|0
|Педро Жоао
|7
|0
|Марин Рэзван
|5
|1
|Паволетти Леонардо
|6
|0
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Ловато Маттео
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Катальди Данило
|6
|0
|Патрик
|4
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Лукас Лейва
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Педро Родригес
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
24
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
6%
6
25%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
1
6%
6
25%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
2
12%
2
8%
76-90
Пропущено
24
25
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
5
20%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
6
24%
61-75
6
25%
6
24%
76-90
Забито
12
32
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
8%
5
16%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
1
8%
6
19%
31-45
4
33%
5
16%
46-60
4
33%
7
22%
61-75
1
8%
8
25%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
8%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
7
27%
3
17%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
3
12%
4
22%
76-90
Забито
29
56
8 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
7%
11
20%
1-15
4
14%
4
7%
16-30
2
7%
12
21%
31-45
9
31%
8
14%
46-60
9
31%
11
20%
61-75
3
10%
10
18%
76-90
Пропущено
50
43
22 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
5
10%
9
21%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
10
20%
6
14%
31-45
10
20%
1
2%
46-60
9
18%
10
23%
61-75
9
18%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2
Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1
Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|7.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|8.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 0:3 Лацио
Исход игры
Кальяри
3.4% (4)
Ничья
20.7% (24)
Лацио
75.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (65)
Меньше
41.96% (47)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:2 Лацио
45.7% (53)
1:1 Ничья
19% (22)
0:1 Лацио
13.8% (16)
1:3 Лацио
6% (7)
0:2 Лацио
6% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:1 Кальяри
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!