Второй тайм

97' Лацио заслуженно побеждает в отличном матче

97' Андерсон Фелипе из команды Лацио сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ловато Маттео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Матч возобновлен

95' Ох, нехорошо это выглядит. Иммобиле Чиро получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Иммобиле Чиро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Ловато Маттео получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Марушич Адам сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

88' Удар от ворот произведет Кальяри

87' Педро Родригес не смог попасть в створ ударом издали

87' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Андерсон Фелипе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

82' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Игрок Паволетти Леонардо из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

82' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Лацио

81' Паволетти Леонардо из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

81' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Лацио

80' Ловато Маттео не смог попасть в створ ударом издали

80' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Андреа Карбони из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

79' Белланова Рауль из команды Кальяри делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

79' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Кальяри

76' Ох, нехорошо это выглядит. Гольданига Эдоардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Матч возобновлен

75' Гольданига Эдоардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Марин Рэзван получил желтую карточку от судьи

74' Лацио выполняет удар от ворот.

73' Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали

73' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Гольданига Эдоардо из команды Кальяри делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

73' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Марушич Адам получил желтую карточку от судьи

71' Удар от ворот произведет Кальяри

70' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

66' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом

66' Ачерби Франческо из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Г О О О О Л - Андерсон Фелипе забивает с правой ноги!

62' Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе , обводя своих соперников

62' Андреа Карбони ошибается в защите.

62' Перейро Гастон из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

58' Марин Рэзван нанес удар, мяч был парирован, но Томас Стракоша не удержал его в руках.

58' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

58' Жуан Педро из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...

58' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Тактическая замена. Альтаре Джорджо уходит с поля и его заменяет Андреа Карбони

57' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кальяри выполняет удар от ворот.

54' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Кальяри выполняет удар от ворот.

52' Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Должен был быть гол! Иммобиле Чиро имел отличный шанс, но Алессио Краньо не дал голу состоятся!

51' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Стракоша Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Перейро Гастон из команды Кальяри делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

50' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Марин Рэзван пробует нанести удар издали, но Томас Стракоша держит все под контролем