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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:3
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
18' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
0:1
19' Пенальти
Иммобиле Чиро
0:2
42' Гол
Альберто Луис
0:3
62' Гол
Андерсон Фелипе
71' Желтая карточка
Марушич Адам
74' Желтая карточка
Марин Рэзван
89' Вторая желтая карточка
Марушич Адам
90' Желтая карточка
Ловато Маттео
90'+7

Ход матча

18'
Альтаре Джорджо
 
19'
0:1
Иммобиле Чиро
42'
0:2
Альберто Луис
(Андерсон Фелипе)
57'
Карбони Андреа
Альтаре Джорджо
 
57'
Паволетти Леонардо
Дейола Алессандро
 
62'
0:3
Андерсон Фелипе
(Милинкович-Савич Сергей)
67'
Базелли Даниэле
Перейро Гастон
 
68'
 
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
71'
 
Марушич Адам
74'
Марин Рэзван
 
77'
Чеппители Лука
Гольданига Эдоардо
 
77'
Дзаппа Габриэле
Далберт Эстеван
 
84'
 
Ромеро Лука
Андерсон Фелипе
88'
 
Башич Тома
Альберто Луис
89'
 
Марушич Адам
90'
Ловато Маттео
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 116
Кальяри 3.4% (4)
X 20.7% (24)
Лацио 75.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
8
Марин
Рэзван
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
1
Стракоша
Томас
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Кальяри
3-4-1-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Лацио

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
1:4
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.36
Паволетти Леонардо 5 0.18
Перейро Гастон 4 0.14
Кейта Бальде 3 0.11
Дейола Алессандро 3 0.11
Белланова Рауль 1 0.04
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 20 (5) 0.71
Милинкович-Савич Сергей 8 0.29
Педро Родригес 8 0.29
Андерсон Фелипе 5 0.18
Альберто Луис 4 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.14
Ачерби Франческо 3 0.11
Лаццари Мануэль 2 0.07
Катальди Данило 1 0.04
Хюсай Эльсейд 1 0.04
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 8 0
Педро Жоао 7 0
Марин Рэзван 5 1
Паволетти Леонардо 6 0
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Ловато Маттео 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Педро Родригес 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
24
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
6%
6
25%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
1
6%
6
25%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
2
12%
2
8%
76-90

Пропущено

24
25
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
5
20%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
6
24%
61-75
6
25%
6
24%
76-90

Забито

12
32
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
8%
5
16%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
1
8%
6
19%
31-45
4
33%
5
16%
46-60
4
33%
7
22%
61-75
1
8%
8
25%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
8%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
7
27%
3
17%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
3
12%
4
22%
76-90

Забито

29
56
8 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
7%
11
20%
1-15
4
14%
4
7%
16-30
2
7%
12
21%
31-45
9
31%
8
14%
46-60
9
31%
11
20%
61-75
3
10%
10
18%
76-90

Пропущено

50
43
22 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
5
10%
9
21%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
10
20%
6
14%
31-45
10
20%
1
2%
46-60
9
18%
10
23%
61-75
9
18%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2
Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1
Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
5. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
6. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
7. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
8. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
9. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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Прогнозы 116
Кальяри 3.4% (4)
X 20.7% (24)
Лацио 75.9% (88)
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Прогнозы на матч Кальяри 0:3 Лацио

Исход игры
Кальяри
3.4% (4)
Ничья
20.7% (24)
Лацио
75.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (65)
Меньше
41.96% (47)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:2 Лацио
45.7% (53)
1:1 Ничья
19% (22)
0:1 Лацио
13.8% (16)
1:3 Лацио
6% (7)
0:2 Лацио
6% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:1 Кальяри
1.7% (2)
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