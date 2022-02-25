Кипр: Первый дивизион 2021-2022
14' Желтая карточкаВинисиус Пауло II
0:1
19' ГолКвилитая Георгий
0:1
41' Не забитый пенальтиБотеак Эрик
45' Желтая карточкаВилер Христос
0:2
48' ГолДе Винсенти Томас
0:3
55' ПенальтиКвилитая Георгий
1:3
60' ГолДискеруд Миккел
62' Желтая карточкаКвилитая Георгий
62' Желтая карточкаЛекьякс Ян
1:4
67' ГолСоуза Лукас
76' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
77' Желтая карточкаБотеак Эрик
2:4
80' ГолКакулис Андроникос
86' Желтая карточкаЗахариу Панайотис
86' Желтая карточкаLeo Natel
Ход матча
19'
0:1
41'
0:1
45'
48'
55'
0:3
60'
1:3
62'
62'
67'
1:4
77'
80'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
Омония
АПОЭЛ
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
89.5%
7 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
78.9%
11 побед 15 ничьих 0 побед
38 матчей
13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
28.9%
71.1%
0 побед 11 ничьих 20 побед
57 матчей
17.5%
24.6%
57.9%
10 побед 14 ничьих 33 победы
Первый тайм
12.3%
50.9%
36.8%
7 побед 29 ничьих 21 победа
Второй тайм
19.3%
45.6%
35.1%
11 побед 26 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|5 (1)
|0.23
|Лекьякс Ян
|3
|0.14
|Щепович Марко
|3 (1)
|0.14
|Дюриш Михал
|3 (2)
|0.14
|Ланг Адам
|2
|0.09
|Ционис Маринос
|2
|0.09
|Какулис Андроникос
|2
|0.09
|Гомес Хорди
|1
|0.05
|Дискеруд Миккел
|1
|0.05
|Giorgos Kakoullis
|1
|0.05
|Лойзу Лойзос
|1
|0.05
|Ботеак Эрик
|1 (1)
|0.05
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|10 (4)
|0.45
|Соуза Лукас
|4
|0.18
|Leo Natel
|4 (2)
|0.18
|Маглица Антун
|3
|0.14
|Окриашвили Торнике
|3 (1)
|0.14
|Каро Андреас
|2
|0.09
|Сациас Яннис
|2
|0.09
|Савич Вуядин
|1
|0.05
|Де Винсенти Томас
|1
|0.05
|Винисиус Пауло II
|1
|0.05
|Stavros Gavriel
|1
|0.05
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папулис Фотис
|7
|0
|Гомес Хорди
|4
|1
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|Лекьякс Ян
|3
|0
|Ботеак Эрик
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Баширу Фуад
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Захариу Панайотис
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Кику Франсишку
|1
|0
|Узохо Фрэнсис
|1
|0
|Юсте Эктор
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окриашвили Торнике
|6
|1
|Facundo Zavala
|5
|1
|Винисиус Пауло II
|6
|0
|Leo Natel
|6
|0
|Шебаке Иссам
|4
|1
|Соуза Лукас
|5
|0
|Квилитая Георгий
|5
|0
|Даушвили Муртаз
|4
|0
|Савич Вуядин
|4
|0
|Де Винсенти Томас
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Теодору Димитрис
|3
|0
|Сациас Яннис
|3
|0
|Данило Кампос
|2
|0
|Лундему Мариус
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Вилер Христос
|1
|0
|Педру Жоау
|1
|0
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Paris Polykarpou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
7
35%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
46%
4
20%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
5
42%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
26
35
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
0
0%
2
6%
1-15
6
23%
7
20%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
6
23%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
9
35%
9
26%
76-90
Пропущено
24
25
7 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
3
13%
9
36%
31-45
10
42%
1
4%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
2
8%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1
Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|21
|14
|3
|4
|35 - 19
|45
|2.
|АПОЭЛ
|22
|11
|6
|5
|35 - 25
|39
|3.
|Анортосис
|21
|11
|4
|6
|34 - 24
|37
|4.
|Арис Лимассол
|22
|10
|6
|6
|23 - 20
|36
|5.
|АЕК Ларнака
|21
|9
|9
|3
|28 - 16
|36
|6.
|Пафос
|22
|8
|10
|4
|27 - 19
|34
|7.
|Омония
|22
|9
|4
|9
|25 - 25
|31
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|21
|7
|4
|10
|25 - 25
|25
|9.
|Олимпиакос Никосия
|21
|5
|6
|10
|14 - 23
|21
|10.
|Докса Катокопия
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|11.
|ПАЕЕК
|21
|3
|6
|12
|17 - 34
|15
|12.
|Этникос Ахна
|21
|3
|3
|15
|13 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|10
|8
|0
|2
|21 - 12
|24
|2.
|Анортосис
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|3.
|АПОЭЛ
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|Омония
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|5.
|АЕК Ларнака
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|6.
|Пафос
|11
|4
|6
|1
|16 - 7
|18
|7.
|Арис Лимассол
|11
|5
|2
|4
|10 - 10
|17
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|9.
|Олимпиакос Никосия
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|Докса Катокопия
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|ПАЕЕК
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|4 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|Арис Лимассол
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|3.
|АПОЭЛ
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Пафос
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|Анортосис
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|7.
|Омония
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|9.
|Докса Катокопия
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|10.
|ПАЕЕК
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|11.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|12.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6