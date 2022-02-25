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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Омония
2:4
Конец матча
АПОЭЛ
0'
14' Желтая карточка
Винисиус Пауло II
0:1
19' Гол
Квилитая Георгий
0:1
41' Не забитый пенальти
Ботеак Эрик
45' Желтая карточка
Вилер Христос
0:2
48' Гол
Де Винсенти Томас
0:3
55' Пенальти
Квилитая Георгий
1:3
60' Гол
Дискеруд Миккел
62' Желтая карточка
Квилитая Георгий
62' Желтая карточка
Лекьякс Ян
1:4
67' Гол
Соуза Лукас
76' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
77' Желтая карточка
Ботеак Эрик
2:4
80' Гол
Какулис Андроникос
86' Желтая карточка
Захариу Панайотис
86' Желтая карточка
Leo Natel
90'+6
Омония
АПОЭЛ

История личных встреч

Омония
АПОЭЛ

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
89.5%
7 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
78.9%
11 побед 15 ничьих 0 побед

38 матчей

13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

28.9%
71.1%
0 побед 11 ничьих 20 побед

57 матчей

17.5%
24.6%
57.9%
10 побед 14 ничьих 33 победы

Первый тайм

12.3%
50.9%
36.8%
7 побед 29 ничьих 21 победа

Второй тайм

19.3%
45.6%
35.1%
11 побед 26 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
4:2
К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 5 (1) 0.23
Лекьякс Ян 3 0.14
Щепович Марко 3 (1) 0.14
Дюриш Михал 3 (2) 0.14
Ланг Адам 2 0.09
Ционис Маринос 2 0.09
Какулис Андроникос 2 0.09
Гомес Хорди 1 0.05
Дискеруд Миккел 1 0.05
Giorgos Kakoullis 1 0.05
Лойзу Лойзос 1 0.05
Ботеак Эрик 1 (1) 0.05
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 10 (4) 0.45
Соуза Лукас 4 0.18
Leo Natel 4 (2) 0.18
Маглица Антун 3 0.14
Окриашвили Торнике 3 (1) 0.14
Каро Андреас 2 0.09
Сациас Яннис 2 0.09
Савич Вуядин 1 0.05
Де Винсенти Томас 1 0.05
Винисиус Пауло II 1 0.05
Stavros Gavriel 1 0.05

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папулис Фотис 7 0
Гомес Хорди 4 1
Дискеруд Миккел 4 0
Лекьякс Ян 3 0
Ботеак Эрик 3 0
Ланг Адам 3 0
Баширу Фуад 3 0
Губочан Томаш 2 0
Щепович Марко 2 0
Захариу Панайотис 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Кику Франсишку 1 0
Узохо Фрэнсис 1 0
Юсте Эктор 1 0
Псалтис Парис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окриашвили Торнике 6 1
Facundo Zavala 5 1
Винисиус Пауло II 6 0
Leo Natel 6 0
Шебаке Иссам 4 1
Соуза Лукас 5 0
Квилитая Георгий 5 0
Даушвили Муртаз 4 0
Савич Вуядин 4 0
Де Винсенти Томас 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Теодору Димитрис 3 0
Сациас Яннис 3 0
Данило Кампос 2 0
Лундему Мариус 2 0
Маглица Антун 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Вилер Христос 1 0
Педру Жоау 1 0
Сантос Рафаэл II 1 0
Каро Андреас 1 0
Paris Polykarpou 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
7
35%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
46%
4
20%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
5
42%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

26
35
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
0
0%
2
6%
1-15
6
23%
7
20%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
6
23%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
9
35%
9
26%
76-90

Пропущено

24
25
7 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
3
13%
9
36%
31-45
10
42%
1
4%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
2
8%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1
Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 21 14 3 4 35 - 19 45
2. АПОЭЛ 22 11 6 5 35 - 25 39
3. Анортосис 21 11 4 6 34 - 24 37
4. Арис Лимассол 22 10 6 6 23 - 20 36
5. АЕК Ларнака 21 9 9 3 28 - 16 36
6. Пафос 22 8 10 4 27 - 19 34
7. Омония 22 9 4 9 25 - 25 31
8. АЕЛ Лимаcсол 21 7 4 10 25 - 25 25
9. Олимпиакос Никосия 21 5 6 10 14 - 23 21
10. Докса Катокопия 21 4 7 10 17 - 30 19
11. ПАЕЕК 21 3 6 12 17 - 34 15
12. Этникос Ахна 21 3 3 15 13 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 10 8 0 2 21 - 12 24
2. Анортосис 11 7 2 2 20 - 12 23
3. АПОЭЛ 11 6 3 2 16 - 9 21
4. Омония 11 6 2 3 14 - 11 20
5. АЕК Ларнака 10 5 4 1 12 - 7 19
6. Пафос 11 4 6 1 16 - 7 18
7. Арис Лимассол 11 5 2 4 10 - 10 17
8. АЕЛ Лимаcсол 11 5 1 5 15 - 11 16
9. Олимпиакос Никосия 10 4 3 3 10 - 10 15
10. Докса Катокопия 10 2 5 3 9 - 13 11
11. ПАЕЕК 11 1 4 6 8 - 18 7
12. Этникос Ахна 11 1 2 8 4 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 11 6 3 2 14 - 7 21
2. Арис Лимассол 11 5 4 2 13 - 10 19
3. АПОЭЛ 11 5 3 3 19 - 16 18
4. АЕК Ларнака 11 4 5 2 16 - 9 17
5. Пафос 11 4 4 3 11 - 12 16
6. Анортосис 10 4 2 4 14 - 12 14
7. Омония 11 3 2 6 11 - 14 11
8. АЕЛ Лимаcсол 10 2 3 5 10 - 14 9
9. Докса Катокопия 11 2 2 7 8 - 17 8
10. ПАЕЕК 10 2 2 6 9 - 16 8
11. Этникос Ахна 10 2 1 7 9 - 15 7
12. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 4 - 13 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Вилер Христос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ботеак Эрик пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Винисиус Пауло II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Омония 2:4 АПОЭЛ онлайн


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