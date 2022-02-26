Кипр: Первый дивизион 2021-2022
1:0
4' ГолАлбанис Христос
2:0
10' ПенальтиДигин Николя
16' Желтая карточкаНовотны Сома
37' Желтая карточкаНойок Александр
39' Желтая карточкаАртиматас Костакис
2:1
45' ГолХристофи Димитрос
Ход матча
4'
1:0
10'
2:0
16'
37'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
25 Champos
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
-
29 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
Аполлон
Анортосис
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
21.4%
23 победы 6 ничьих 0 побед
27 матчей
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 16 побед
55 матчей
38.2%
30.9%
30.9%
21 победа 17 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.7%
38.2%
29.1%
18 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
41.8%
29.1%
29.1%
23 победы 16 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|8 (2)
|0.36
|Дабо Багали
|5
|0.23
|Албанис Христос
|5
|0.23
|Янга Рангело
|3
|0.14
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.14
|Дигин Николя
|3 (2)
|0.14
|Илиев Илиан
|1
|0.05
|Нойок Александр
|1
|0.05
|Психас Петрос
|1
|0.05
|Wellington XVI
|1
|0.05
|Штор Лука
|1
|0.05
|Шполярич Данило
|1
|0.05
|Revaz Injgia2
|1
|0.05
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.05
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варда Амр
|8 (1)
|0.36
|Христодулопулос Лазарос
|5 (2)
|0.23
|Делетич Милош
|4
|0.18
|Артиматас Костакис
|3
|0.14
|Араюури Паулус
|2
|0.09
|Амбарцумян Оганес
|2
|0.09
|Новотны Сома
|2
|0.09
|Калцас Никос
|2
|0.09
|Хрисостому Андреас
|2
|0.09
|Христофи Димитрос
|1
|0.05
|Врховец Блаж
|1
|0.05
|Качарава Ника
|1
|0.05
|Коррейя Андерсон
|1
|0.05
|Корреа Павлос
|1
|0.05
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|4
|1
|Панайоту Антреас
|3
|1
|Кателарис Фанос
|4
|0
|Хаммас Амин
|4
|0
|Жради Бассель
|3
|0
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Нойок Александр
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Питтас Яннис
|2
|0
|Wellington XVI
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|1
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Revaz Injgia2
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артиматас Костакис
|6
|0
|Рисванис Спирос
|6
|0
|Делетич Милош
|3
|1
|Гушбауэр Йозеф
|4
|0
|Варда Амр
|4
|0
|Араюури Паулус
|2
|0
|Авраам Андреас
|2
|0
|Попович Денис
|2
|0
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|Новотны Сома
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Корреа Павлос
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Качарава Ника
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
21%
4
27%
61-75
7
37%
1
7%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
1
9%
1-15
4
29%
4
36%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
19%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
5
31%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
3
15%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
35
35
12 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
7
20%
3
9%
1-15
1
3%
7
20%
16-30
4
11%
7
20%
31-45
6
17%
7
20%
46-60
5
14%
7
20%
61-75
12
34%
4
11%
76-90
Пропущено
19
23
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
16%
3
13%
1-15
6
32%
7
30%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1
Анортосис
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1
Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2:1
|22
|15
|3
|4
|37 - 20
|48
|2.
|АПОЭЛ
|22
|11
|6
|5
|35 - 25
|39
|3.
|АЕК Ларнака
|22
|10
|9
|3
|31 - 17
|39
|4.
|Анортосис
|1:2
|22
|11
|4
|7
|35 - 26
|37
|5.
|Арис Лимассол
|22
|10
|6
|6
|23 - 20
|36
|6.
|Пафос
|22
|8
|10
|4
|27 - 19
|34
|7.
|Омония
|22
|9
|4
|9
|25 - 25
|31
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|22
|7
|4
|11
|26 - 28
|25
|9.
|Олимпиакос Никосия
|21
|5
|6
|10
|14 - 23
|21
|10.
|Докса Катокопия
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|11.
|ПАЕЕК
|21
|3
|6
|12
|17 - 34
|15
|12.
|Этникос Ахна
|21
|3
|3
|15
|13 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2:1
|11
|9
|0
|2
|23 - 13
|27
|2.
|Анортосис
|1:2
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|3.
|АЕК Ларнака
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|АПОЭЛ
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|5.
|Омония
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|6.
|Пафос
|11
|4
|6
|1
|16 - 7
|18
|7.
|Арис Лимассол
|11
|5
|2
|4
|10 - 10
|17
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|9.
|Олимпиакос Никосия
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|Докса Катокопия
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|ПАЕЕК
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|4 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2:1
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|Арис Лимассол
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|3.
|АПОЭЛ
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Пафос
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|Анортосис
|1:2
|11
|4
|2
|5
|15 - 14
|14
|7.
|Омония
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|9.
|Докса Катокопия
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|10.
|ПАЕЕК
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|11.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|12.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6