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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
2:2
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
4' Гол
Албанис Христос
2:0
10' Пенальти
Дигин Николя
16' Желтая карточка
Новотны Сома
37' Желтая карточка
Нойок Александр
39' Желтая карточка
Артиматас Костакис
2:1
45' Гол
Христофи Димитрос
2:2
51' Пенальти
Христодулопулос Лазарос
89' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
2:2
90' Не забитый пенальти
Варда Амр
90'+9
Аполлон
Анортосис

История личных встреч

Аполлон
Анортосис

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
21.4%
23 победы 6 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 16 побед

55 матчей

38.2%
30.9%
30.9%
21 победа 17 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.7%
38.2%
29.1%
18 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

41.8%
29.1%
29.1%
23 победы 16 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 8 (2) 0.36
Дабо Багали 5 0.23
Албанис Христос 5 0.23
Янга Рангело 3 0.14
Жради Бассель 3 (1) 0.14
Дигин Николя 3 (2) 0.14
Илиев Илиан 1 0.05
Нойок Александр 1 0.05
Психас Петрос 1 0.05
Wellington XVI 1 0.05
Штор Лука 1 0.05
Шполярич Данило 1 0.05
Revaz Injgia2 1 0.05
Хаммас Амин 1 (1) 0.05
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варда Амр 8 (1) 0.36
Христодулопулос Лазарос 6 (3) 0.27
Делетич Милош 4 0.18
Артиматас Костакис 3 0.14
Араюури Паулус 2 0.09
Христофи Димитрос 2 0.09
Амбарцумян Оганес 2 0.09
Калцас Никос 2 0.09
Хрисостому Андреас 2 0.09
Врховец Блаж 1 0.05
Качарава Ника 1 0.05
Новотны Сома 1 0.05
Коррейя Андерсон 1 0.05
Корреа Павлос 1 0.05

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 4 1
Панайоту Антреас 3 1
Кателарис Фанос 4 0
Хаммас Амин 4 0
Жради Бассель 3 0
Кириаку Хараламбос 1 1
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Нойок Александр 2 0
Коль Исраэль 2 0
Питтас Яннис 2 0
Wellington XVI 2 0
Шполярич Данило 2 0
Авлонитис Тасос 0 1
Янга Рангело 1 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Revaz Injgia2 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артиматас Костакис 6 0
Рисванис Спирос 6 0
Делетич Милош 3 1
Гушбауэр Йозеф 4 0
Варда Амр 4 0
Араюури Паулус 2 0
Авраам Андреас 2 0
Попович Денис 2 0
Амбарцумян Оганес 2 0
Новотны Сома 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Корреа Павлос 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Качарава Ника 1 0
Нинуа Ника 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
6
29%
2
12%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
7
33%
1
6%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
3
23%
1-15
4
25%
4
31%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
19%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
5
31%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
3
15%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

37
37
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
9
24%
3
8%
1-15
1
3%
7
19%
16-30
4
11%
8
22%
31-45
6
16%
8
22%
46-60
5
14%
7
19%
61-75
12
32%
4
11%
76-90

Пропущено

21
25
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
14%
5
20%
1-15
6
29%
7
28%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
6
29%
3
12%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
1
5%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1
Анортосис
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1
Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 22 14 4 4 37 - 21 46
2. АПОЭЛ 22 11 6 5 35 - 25 39
3. АЕК Ларнака 22 10 9 3 31 - 17 39
4. Анортосис 22 11 5 6 36 - 26 38
5. Арис Лимассол 22 10 6 6 23 - 20 36
6. Пафос 22 8 10 4 27 - 19 34
7. Омония 22 9 4 9 25 - 25 31
8. АЕЛ Лимаcсол 22 7 4 11 26 - 28 25
9. Олимпиакос Никосия 21 5 6 10 14 - 23 21
10. Докса Катокопия 21 4 7 10 17 - 30 19
11. ПАЕЕК 21 3 6 12 17 - 34 15
12. Этникос Ахна 21 3 3 15 13 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 11 8 1 2 23 - 14 25
2. Анортосис 11 7 2 2 20 - 12 23
3. АЕК Ларнака 11 6 4 1 15 - 8 22
4. АПОЭЛ 11 6 3 2 16 - 9 21
5. Омония 11 6 2 3 14 - 11 20
6. Пафос 11 4 6 1 16 - 7 18
7. Арис Лимассол 11 5 2 4 10 - 10 17
8. АЕЛ Лимаcсол 11 5 1 5 15 - 11 16
9. Олимпиакос Никосия 10 4 3 3 10 - 10 15
10. Докса Катокопия 10 2 5 3 9 - 13 11
11. ПАЕЕК 11 1 4 6 8 - 18 7
12. Этникос Ахна 11 1 2 8 4 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 11 6 3 2 14 - 7 21
2. Арис Лимассол 11 5 4 2 13 - 10 19
3. АПОЭЛ 11 5 3 3 19 - 16 18
4. АЕК Ларнака 11 4 5 2 16 - 9 17
5. Пафос 11 4 4 3 11 - 12 16
6. Анортосис 11 4 3 4 16 - 14 15
7. Омония 11 3 2 6 11 - 14 11
8. АЕЛ Лимаcсол 11 2 3 6 11 - 17 9
9. Докса Катокопия 11 2 2 7 8 - 17 8
10. ПАЕЕК 10 2 2 6 9 - 16 8
11. Этникос Ахна 10 2 1 7 9 - 15 7
12. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 4 - 13 6
Где смотреть матч Аполлон 2:2 Анортосис онлайн


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