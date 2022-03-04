  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
 
Позже

Стадион:
Севилья

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
Алавес 3.1% (4)
X 11.5% (15)
Севилья 85.5% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Севилья
4.70
3.36
2.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
15
Мойя
Антонио
20
Понс
Пере
16
Эскаланте
Гонсало
17
Эдгар
Мендес
9
Хоселу
Санмартин
11
Риоха
Луис
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
18
Делани
Томас
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
9
Корона
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Алавес
4-3-3
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Севилья

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.46
Лагуардия Виктор 2 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.08
Риоха Луис 1 0.04
Эдгар Мендес 1 0.04
Понс Пере 1 0.04
Эскаланте Гонсало 1 0.04
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.31
Окампос Лукас 5 0.19
Гомес Алехандро 4 0.15
Ламела Эрик 4 0.15
Ракитич Иван 3 (1) 0.12
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.12
Торрес Оливер 2 0.08
Мунир Эль-Хаддади 2 0.08
Карлос Диего Сантос 2 0.08
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Делани Томас 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 6 0
Н'Диайе Лум 6 0
Химо Наварро 4 0
Пина Томас 3 0
Эдгар Мендес 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эскаланте Гонсало 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Теналья Науэль 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Режес 6 0
Акунья Маркос 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Окампос Лукас 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Хордан Хоан 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Торрес Оливер 1 0
Корона Хесус 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

10
28
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 13
2
20%
5
18%
1-15
1
10%
6
21%
16-30
3
30%
5
18%
31-45
2
20%
3
11%
46-60
1
10%
5
18%
61-75
1
10%
4
14%
76-90

Пропущено

30
11
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
3
10%
1
9%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
13%
7
64%
31-45
7
23%
1
9%
46-60
2
7%
1
9%
61-75
9
30%
1
9%
76-90

Забито

20
37
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 18
12 Не забивали 4
4
20%
6
16%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
3
15%
8
22%
31-45
4
20%
6
16%
46-60
2
10%
6
16%
61-75
5
25%
5
14%
76-90

Пропущено

45
20
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 6
18 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 14
6
13%
3
15%
1-15
8
18%
2
10%
16-30
4
9%
9
45%
31-45
9
20%
2
10%
46-60
5
11%
1
5%
61-75
13
29%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1
Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1
Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать седьмого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Алавес» и «Севилья». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2022, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Альберола Хавьер

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Алавес - Севилья онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Алавес - Севилья

Исход игры
Алавес
3% (4)
Ничья
11.3% (15)
Севилья
85.7% (114)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
53.1% (60)
Нет
46.9% (53)
Популярный счёт
1:2 Севилья
35.3% (47)
0:1 Севилья
28.6% (38)
0:2 Севилья
9.8% (13)
1:1 Ничья
7.5% (10)
1:3 Севилья
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Алавес
Севилья

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 