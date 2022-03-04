Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Мендисорроса
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
15
Мойя
Антонио
20
Понс
Пере
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
18
Делани
Томас
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесНападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
25 ДжейсонНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Кинтана НачоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Севилья
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (6)
|0.46
|Лагуардия Виктор
|2
|0.08
|Н'Диайе Лум
|2
|0.08
|Риоха Луис
|1
|0.04
|Эдгар Мендес
|1
|0.04
|Понс Пере
|1
|0.04
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|8
|0.31
|Окампос Лукас
|5
|0.19
|Гомес Алехандро
|4
|0.15
|Ламела Эрик
|4
|0.15
|Ракитич Иван
|3 (1)
|0.12
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.12
|Торрес Оливер
|2
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.08
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.08
|Акунья Маркос
|1
|0.04
|Монтьель Гонсало
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Делани Томас
|1
|0.04
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|8
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|6
|0
|Н'Диайе Лум
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Эдгар Мендес
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Теналья Науэль
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Режес
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Окампос Лукас
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Хордан Хоан
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
10
28
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 13
2
20%
5
18%
1-15
1
10%
6
21%
16-30
3
30%
5
18%
31-45
2
20%
3
11%
46-60
1
10%
5
18%
61-75
1
10%
4
14%
76-90
Пропущено
30
11
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
3
10%
1
9%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
13%
7
64%
31-45
7
23%
1
9%
46-60
2
7%
1
9%
61-75
9
30%
1
9%
76-90
Забито
20
37
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 18
12 Не забивали 4
4
20%
6
16%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
3
15%
8
22%
31-45
4
20%
6
16%
46-60
2
10%
6
16%
61-75
5
25%
5
14%
76-90
Пропущено
45
20
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 6
18 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 14
6
13%
3
15%
1-15
8
18%
2
10%
16-30
4
9%
9
45%
31-45
9
20%
2
10%
46-60
5
11%
1
5%
61-75
13
29%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1
Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1
Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 18
|54
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|27 - 25
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 40
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес - Севилья
Исход игры
Алавес
3% (4)
Ничья
11.3% (15)
Севилья
85.7% (114)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
53.1% (60)
Нет
46.9% (53)
Популярный счёт
1:2 Севилья
35.3% (47)
0:1 Севилья
28.6% (38)
0:2 Севилья
9.8% (13)
1:1 Ничья
7.5% (10)
1:3 Севилья
2.3% (3)
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