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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать седьмого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Алавес» и «Севилья». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.