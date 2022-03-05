Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вильярреал выполняет удар от ворот.

44' Эступиньян Первис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Торро Лукас нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

42' Удар от ворот произведет Осасуна

41' Эступиньян Первис из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

39' Игрок Монкайола Хон из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Осасуна

36' Удар от ворот произведет Осасуна

36' Морено Альберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Круз Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Вильярреал выполняет удар от ворот.

34' Гарсия Давид III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Плохо сыграл Рульи Херонимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Ло Чельсо Джовани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Осасуна

28' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Пино Йереми бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

27' Игрок Данджума Арно из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Осасуна

22' Капу Этьен из команды Вильярреал наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Вильярреал выполняет удар от ворот.

19' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

15' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Осасуна

14' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вильярреал выполняет удар от ворот.

6' Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали

6' Плохо сыграл Альбиоль Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эступиньян Первис из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля