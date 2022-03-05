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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Вильярреал
0' 52'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 117
Осасуна 5.1% (6)
X 19.7% (23)
Вильярреал 75.2% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Вильярреал
3.50
3.50
2.29
Все Коэффициенты
Новости
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
28
Мартинес
Хавьер
II
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
9
Авила
Эсекьель
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
21
Пино
Йереми
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
18
Морено
Альберто
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Данджума
Арно
Осасуна
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Вильярреал

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.19
Гарсия Давид III 4 0.15
Авила Эсекьель 3 0.11
Монкайола Хон 2 0.07
Торрес Роберто 2 (2) 0.07
Будимир Анте 2 (1) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.3
Морено Херард 8 (1) 0.3
Пино Йереми 6 0.22
Диа Булайе 5 0.19
Тригерос Мануэль 5 0.19
Торрес Пау II 4 0.15
Морено Альберто 3 0.11
Чуквезе Саму 2 0.07
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Видаль Начо 7 0
Авила Эсекьель 5 1
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Анхель Хосе 2 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 6 0
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 4 1
Иборра Висенте 3 0
Орье Серж 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Торрес Пау II 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
5
28%
3
30%
76-90

Забито

15
33
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
2
13%
5
15%
1-15
3
20%
4
12%
16-30
1
7%
8
24%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
1
7%
2
6%
61-75
6
40%
10
30%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Забито

26
47
13 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
12 Не забивали 8
6
23%
5
11%
1-15
3
12%
5
11%
16-30
4
15%
13
28%
31-45
4
15%
5
11%
46-60
1
4%
4
9%
61-75
8
31%
15
32%
76-90

Пропущено

30
25
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
10%
4
16%
1-15
7
23%
3
12%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
5
20%
61-75
7
23%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0
Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал 0:0 Заявка 27 11 10 6 47 - 25 43
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Осасуна 0:0 Заявка 27 8 9 10 25 - 31 33
11. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал 0:0 Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
17. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18. Осасуна 0:0 Заявка 14 2 7 5 10 - 19 13
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
4. Осасуна 0:0 Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 11 15
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Осасуна 5.1% (6)
X 19.7% (23)
Вильярреал 75.2% (88)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Вильярреал
3.50
3.50
2.29
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Где смотреть матч Осасуна 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Вильярреал

Исход игры
Осасуна
5.1% (6)
Ничья
19.7% (23)
Вильярреал
75.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
37.6% (44)
0:1 Вильярреал
18.8% (22)
1:1 Ничья
17.1% (20)
0:2 Вильярреал
9.4% (11)
1:3 Вильярреал
4.3% (5)
2:1 Осасуна
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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