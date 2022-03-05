Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Эль-Садар
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
25
Орье
Серж
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Анхель ХосеПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
33 Бенито ИкерНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Вильярреал
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.19
|Гарсия Давид III
|4
|0.15
|Авила Эсекьель
|3
|0.11
|Монкайола Хон
|2
|0.07
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.07
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.07
|Гарсия Рубен
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|1
|0.04
|Анхель Хосе
|1
|0.04
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.04
|Перес Иньиго
|1
|0.04
|Торро Лукас
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Видаль Начо
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.3
|Морено Херард
|8 (1)
|0.3
|Пино Йереми
|6
|0.22
|Диа Булайе
|5
|0.19
|Тригерос Мануэль
|5
|0.19
|Торрес Пау II
|4
|0.15
|Морено Альберто
|3
|0.11
|Чуквезе Саму
|2
|0.07
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Гомес Мойсес
|1
|0.04
|Капу Этьен
|1
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Видаль Начо
|7
|0
|Авила Эсекьель
|5
|1
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Брашанац Дарко
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Анхель Хосе
|2
|1
|Торрес Роберто
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Капу Этьен
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Иборра Висенте
|3
|0
|Орье Серж
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
5
28%
3
30%
76-90
Забито
15
33
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
2
13%
5
15%
1-15
3
20%
4
12%
16-30
1
7%
8
24%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
1
7%
2
6%
61-75
6
40%
10
30%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Забито
26
47
13 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
12 Не забивали 8
6
23%
5
11%
1-15
3
12%
5
11%
16-30
4
15%
13
28%
31-45
4
15%
5
11%
46-60
1
4%
4
9%
61-75
8
31%
15
32%
76-90
Пропущено
30
25
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
10%
4
16%
1-15
7
23%
3
12%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
5
20%
61-75
7
23%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0
Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|27 - 25
|44
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|27
|11
|10
|6
|47 - 25
|43
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|25 - 31
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 40
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|18.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 19
|13
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|4.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Вильярреал
Исход игры
Осасуна
5.1% (6)
Ничья
19.7% (23)
Вильярреал
75.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
37.6% (44)
0:1 Вильярреал
18.8% (22)
1:1 Ничья
17.1% (20)
0:2 Вильярреал
9.4% (11)
1:3 Вильярреал
4.3% (5)
2:1 Осасуна
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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