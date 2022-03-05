Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Осасуна

95' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Осасуна

87' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Вильярреал выполняет удар от ворот.

83' Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вильярреал выполняет удар от ворот.

71' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Вильярреал выполняет удар от ворот.

68' Удар от ворот произведет Осасуна

67' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Вильярреал выполняет удар от ворот.

66' Игрок Кике Гарсия из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Вильярреал выполняет удар от ворот.

62' Авила Эсекьель из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

62' Эступиньян Первис из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

61' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

61' Вильярреал выполняет удар от ворот.

60' Херонимо Рульи отбил мяч на угловой после удара Гарсия Рубен из штрафной площади.

60' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

59' О, нет. Из многообещающей позиции Орье Серж из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

58' Матч возобновлен

57' Морено Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Осасуна

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Круз Хуан из команды Осасуна

52' Вильярреал выполняет удар от ворот.

52' Данджума Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Санчес Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота