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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:0
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
1:0
63' Гол
Авила Эсекьель
74' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90'+6

Ход матча

58'
 
Гомес Мойсес
Морено Альберто
63'
Авила Эсекьель
(Гарсия Рубен)
1:0
71'
Брашанац Дарко
Мартинес Хавьер
 
71'
Будимир Анте
Кике Гарсия
 
74'
Авила Эсекьель
 
77'
 
Диа Булайе
Ло Чельсо Джовани
77'
 
Тригерос Мануэль
Орье Серж
77'
 
Чуквезе Саму
Пино Йереми
82'
Эрнандес Аридане
Авила Эсекьель
 
84'
 
Коклен Франсис
Парехо Даниэль
89'
Ойер Санхурхо
Гарсия Рубен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 117
Осасуна 5.1% (6)
X 19.7% (23)
Вильярреал 75.2% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
28
Мартинес
Хавьер
II
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
9
Авила
Эсекьель
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
21
Пино
Йереми
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
18
Морено
Альберто
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Данджума
Арно
Осасуна
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Вильярреал

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.19
Авила Эсекьель 4 0.15
Гарсия Давид III 4 0.15
Монкайола Хон 2 0.07
Торрес Роберто 2 (2) 0.07
Будимир Анте 2 (1) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.3
Морено Херард 8 (1) 0.3
Пино Йереми 6 0.22
Диа Булайе 5 0.19
Тригерос Мануэль 5 0.19
Торрес Пау II 4 0.15
Морено Альберто 3 0.11
Чуквезе Саму 2 0.07
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 6 1
Видаль Начо 7 0
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Анхель Хосе 2 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 6 0
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 4 1
Иборра Висенте 3 0
Орье Серж 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Торрес Пау II 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
5
36%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
11%
1
9%
1-15
5
28%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Забито

15
33
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 15
2
13%
5
15%
1-15
3
20%
4
12%
16-30
1
7%
8
24%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
1
7%
2
6%
61-75
6
40%
10
30%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Забито

27
47
13 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
6
22%
5
11%
1-15
3
11%
5
11%
16-30
4
15%
13
28%
31-45
4
15%
5
11%
46-60
2
7%
4
9%
61-75
8
30%
30%
15
32%
76-90

Пропущено

30
26
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
10%
4
15%
1-15
7
23%
3
12%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
7
23%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0
Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
10. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
11. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
12. Эспаньол 2:0 Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
14. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
15. Хетафе 0:2 Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол 2:0 Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Хетафе 0:2 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
17. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол 2:0 Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе 0:2 Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Осасуна 5.1% (6)
X 19.7% (23)
Вильярреал 75.2% (88)
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Где смотреть матч Осасуна 1:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Вильярреал

Исход игры
Осасуна
5.1% (6)
Ничья
19.7% (23)
Вильярреал
75.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
37.6% (44)
0:1 Вильярреал
18.8% (22)
1:1 Ничья
17.1% (20)
0:2 Вильярреал
9.4% (11)
1:3 Вильярреал
4.3% (5)
2:1 Осасуна
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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