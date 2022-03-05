Первый тайм

39' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

38' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

34' Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Баре Кейди получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Баре Кейди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Унал Энес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Диего Лопес держит все под контролем

29' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Кабако Эрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

27' Плохо сыграл Оливера Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Отличные скиллы показывает Дардер Серхи , обводя своих соперников

27' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Иглесиас Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Команда Эспаньол забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Хетафе

14' Пуадо Хавьер не смог попасть в створ ударом издали

13' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Пуадо Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Эспаньол

3' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Митрович Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля