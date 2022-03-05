Испания: Ла Лига 2021-2022
2:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Корнелья-Эль Прат
2' Желтая карточкаМитрович Стефан
1:0
17' ГолКабрера Леандро
2:0
27' Гол в свои воротаКабако Эрик
32' Желтая карточкаУнал Энес
Ход матча
17'
27'
2:0
32'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
13
Лопес
Диего
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эспаньол
Хетафе
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|13 (4)
|0.48
|Дардер Серхи
|3
|0.11
|Пуадо Хавьер
|3
|0.11
|Видаль Алеш
|2
|0.07
|Ману Морланес
|2
|0.07
|Серхи Гомес
|1
|0.04
|Эррера Янгель
|1
|0.04
|Баре Кейди
|1
|0.04
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Кабрера Леандро
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|Рибаудо Нико
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (2)
|0.48
|Майораль Борха
|3 (1)
|0.11
|Рамирес Сандро
|3
|0.11
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Поведа Дарио
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|5
|2
|Баре Кейди
|7
|0
|Педроса Адриа
|6
|0
|Ману Морланес
|4
|1
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Кабрера Леандро
|5
|0
|Видаль Алеш
|5
|0
|Хиль Оскар II
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|10
|0
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|Дьене Даконам
|7
|1
|Аленья Карлес
|5
|1
|Куэнка Хорхе
|4
|1
|Унал Энес
|5
|0
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Митрович Стефан
|4
|0
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Максимович Неманья
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
7
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 0
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
3
43%
16-30
6
32%
3
43%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
25%
5
29%
29%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
15%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
5
26%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
6
26%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
22%
4
31%
76-90
Забито
32
26
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
4
13%
5
19%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
8
25%
4
15%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
7
22%
5
19%
76-90
Пропущено
39
30
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
8
21%
6
20%
1-15
5
13%
4
13%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
9
23%
4
13%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
9
23%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|27 - 25
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|10.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|12.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|15.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 40
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|10.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Хетафе
Исход игры
Эспаньол
61.7% (71)
Ничья
32.2% (37)
Хетафе
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (37)
Меньше
66.67% (74)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
30.4% (35)
1:1 Ничья
27.8% (32)
2:1 Эспаньол
25.2% (29)
1:2 Хетафе
5.2% (6)
2:0 Эспаньол
4.3% (5)
Ваш прогноз
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