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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
2:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Хетафе
0'
2' Желтая карточка
Митрович Стефан
1:0
17' Гол
Кабрера Леандро
2:0
27' Гол в свои ворота
Кабако Эрик
32' Желтая карточка
Унал Энес
36'

Ход матча

2'
 
Митрович Стефан
17'
Кабрера Леандро
(Де Вильена Тонни)
1:0
27'
Кабако Эрик
2:0
32'
 
Унал Энес

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 115
Эспаньол 61.7% (71)
X 32.2% (37)
Хетафе 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Хетафе
2.36
3.20
3.98
Все Коэффициенты
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
25
Эррера
Янгель
20
Баре
Кейди
9
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
11
Рауль
де
Томас
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
3
Кабако
Эрик
21
Иглесиас
Хуан
5
Флорентину
20
Максимович
Неманья
24
Оскар
Родригес
17
Оливера
Матиас
25
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Эспаньол
4-2-3-1
Хетафе
3-5-2

История личных встреч

Эспаньол
Хетафе

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
0:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
3:1
П
1:1
П
0:2
КК
1:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 13 (4) 0.48
Дардер Серхи 3 0.11
Пуадо Хавьер 3 0.11
Видаль Алеш 2 0.07
Ману Морланес 2 0.07
Серхи Гомес 1 0.04
Эррера Янгель 1 0.04
Баре Кейди 1 0.04
Педроса Адриа 1 0.04
Кабрера Леандро 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Морон Лоренцо 1 0.04
Рибаудо Нико 1 0.04
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (2) 0.48
Майораль Борха 3 (1) 0.11
Рамирес Сандро 3 0.11
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 5 2
Баре Кейди 7 0
Педроса Адриа 6 0
Ману Морланес 4 1
Рибаудо Нико 4 1
Кабрера Леандро 5 0
Видаль Алеш 5 0
Хиль Оскар II 5 0
Пуадо Хавьер 4 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Давид Лопес 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 10 0
Арамбарри Мауро 9 0
Дьене Даконам 7 1
Аленья Карлес 5 1
Куэнка Хорхе 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Митрович Стефан 4 0
Сильва Хонатан 4 0
Максимович Неманья 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Янкто Якуб 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 0
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
3
43%
16-30
6
32%
3
43%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
25%
5
29%
29%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
15%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
5
26%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
6
26%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
22%
4
31%
76-90

Забито

32
26
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
4
13%
5
19%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
8
25%
4
15%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
7
22%
5
19%
76-90

Пропущено

39
30
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
8
21%
6
20%
1-15
5
13%
4
13%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
9
23%
4
13%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
9
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
10. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
11. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
12. Эспаньол 2:0 Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
14. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
15. Хетафе 0:2 Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол 2:0 Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Хетафе 0:2 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
17. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол 2:0 Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе 0:2 Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы 115
Эспаньол 61.7% (71)
X 32.2% (37)
Хетафе 6.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Хетафе
2.36
3.20
3.98
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Где смотреть матч Эспаньол 2:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Хетафе

Исход игры
Эспаньол
61.7% (71)
Ничья
32.2% (37)
Хетафе
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (37)
Меньше
66.67% (74)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
30.4% (35)
1:1 Ничья
27.8% (32)
2:1 Эспаньол
25.2% (29)
1:2 Хетафе
5.2% (6)
2:0 Эспаньол
4.3% (5)
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