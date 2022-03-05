Испания: Ла Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 18519
2' Желтая карточкаМитрович Стефан
1:0
17' ГолКабрера Леандро
2:0
27' Гол в свои воротаКабако Эрик
32' Желтая карточкаУнал Энес
40' Желтая карточкаХиль Оскар II
42' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
43' Желтая карточкаЛопес Диего
56' Желтая карточкаОскар Родригес
56' Желтая карточкаЭррера Янгель
64' Желтая карточкаКабрера Леандро
72' Желтая карточкаДардер Серхи
72' Желтая карточкаДьене Даконам
78' Желтая карточкаКабако Эрик
Ход матча
17'
27'
2:0
32'
40'
42'
43'
56'
56'
64'
72'
72'
78'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
13
Лопес
Диего
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эспаньол
Хетафе
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|13 (4)
|0.48
|Дардер Серхи
|3
|0.11
|Пуадо Хавьер
|3
|0.11
|Кабрера Леандро
|2
|0.07
|Видаль Алеш
|2
|0.07
|Ману Морланес
|2
|0.07
|Серхи Гомес
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Эррера Янгель
|1
|0.04
|Баре Кейди
|1
|0.04
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|Рибаудо Нико
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (2)
|0.48
|Майораль Борха
|3 (1)
|0.11
|Рамирес Сандро
|3
|0.11
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Поведа Дарио
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|5
|2
|Баре Кейди
|7
|0
|Кабрера Леандро
|6
|0
|Педроса Адриа
|6
|0
|Хиль Оскар II
|6
|0
|Ману Морланес
|4
|1
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Видаль Алеш
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Лопес Диего
|3
|0
|Эррера Янгель
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|10
|0
|Дьене Даконам
|8
|1
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|Аленья Карлес
|5
|1
|Унал Энес
|6
|0
|Куэнка Хорхе
|4
|1
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Митрович Стефан
|4
|0
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Максимович Неманья
|4
|0
|Сория Давид
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
2
10%
1
13%
1-15
3
15%
4
50%
16-30
6
30%
3
38%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
24%
5
28%
1-15
2
12%
5
28%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
15%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
5
26%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
6
26%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
22%
4
31%
76-90
Забито
33
27
15 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
4
12%
5
19%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
8
24%
4
15%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
7
21%
5
19%
76-90
Пропущено
40
31
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
8
20%
6
19%
1-15
6
15%
5
16%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
9
23%
4
13%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
9
23%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|27 - 25
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|27
|8
|10
|9
|38 - 42
|34
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 40
|26
|17.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 17
|19
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 19
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Хетафе
Исход игры
Эспаньол
61.7% (71)
Ничья
32.2% (37)
Хетафе
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (37)
Меньше
66.67% (74)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
30.4% (35)
1:1 Ничья
27.8% (32)
2:1 Эспаньол
25.2% (29)
1:2 Хетафе
5.2% (6)
2:0 Эспаньол
4.3% (5)
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