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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Гранада
0' 9'

Ход матча

5'
Васкес Хесус
Лато Тони
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 115
Валенсия 93% (107)
X 7% (8)
Гранада 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Гранада
1.94
3.80
4.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Хауме
Доменек
20
Фулкье
Димитри
24
Джюмарт
Эрай
6
Гильямон
Уго
4
Муса
Юнус
10
Солер
Карлос
8
Рачич
Урош
3
Лато
Тони
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Андре
Маркос
9
Макси
Гомес
1
Машимиану
Луиш
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
18
Петрович
Ньегош
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
9
Суарес
Луис
III
24
Узуни
Мюрто
Валенсия
3-4-1-2
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Гранада

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

20 матчей

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
КК
2:1
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
1:1
П
1:2
КК
0:3
КК
4:0
П
1:0
П
4:0
П
1:1
П
2:1
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 9 (1) 0.35
Солер Карлос 8 (5) 0.31
Дуро Уго 6 0.23
Гайя Хосе 2 0.08
Габриэль Паулиста 2 0.08
Макси Гомес 2 0.08
Альдерете Омар 2 0.08
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.27
Суарес Луис III 6 0.23
Пуэртас Антонио 4 0.15
Милья Луис 2 (2) 0.08
Мачис Дарвин 2 0.08
Санчес Герман 2 0.08
Рочина Рубен 1 0.04
Монторо Анхель 1 0.04
Ариас Сантьяго 1 0.04
Дуарте Домингуш 1 0.04
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 10 0
Гильямон Уго 7 1
Дьякаби Муктар 8 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Фулкье Димитри 7 0
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Солер Карлос 4 0
Муса Юнус 4 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Хиль Бриан 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 8 0
Кини Марин 6 0
Дуарте Домингуш 4 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Мончу Рамон 3 1
Суарес Луис III 4 0
Торренте Рауль 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Роберт Морено 1 1
Эскудеро Серхио 2 0
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
3
15%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
7
35%
4
36%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
6
33%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
27%
1
5%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
23%
7
35%
76-90

Забито

38
29
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
5
13%
5
17%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
10
26%
10
34%
76-90

Пропущено

42
38
19 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
7
17%
4
11%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
6
14%
9
24%
31-45
5
12%
6
16%
46-60
8
19%
4
11%
61-75
10
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1
Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0
Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
10. Валенсия 0:0 Заявка 27 8 10 9 38 - 42 34
11. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
14. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Гранада 0:0 Заявка 27 5 11 11 27 - 40 26
17. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
18. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия 0:0 Заявка 14 4 7 3 19 - 17 19
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
17. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия 0:0 Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада 0:0 Заявка 14 1 7 6 10 - 19 10
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках 27-го тура чемпионата Испании сразятся лицом к лицу игроки «Валенсии» и «Гранады». Встреча состоится в Валенсии, на стадионе «Месталья».
     
  • Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
    Ассистент: Хосе Антонио Гарридо Ромеро (Испания);
    Ассистент: Иван Массо (Испания);
    Резервный: Матео Бускетс (Испания)
    • Прогнозы 115
    Валенсия 93% (107)
    X 7% (8)
    Гранада 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Гранада
    1.94
    3.80
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • 11'
    Милья Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Пуэртас Антонио из команды Гранада делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Пуэртас Антонио из команды Гранада идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 10'
    Гранада выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Солер Карлос не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Контроль мяча: Валенсия: 69%, Гранада: 31%.
  • 10'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хесус Васкес из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Валенсия выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    7'
    Андре Маркос наказан за толчок Милья Луис
  • 6'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Валенсия выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Валенсия: 69%, Гранада: 31%.
  • 5'
    Лато Тони получил травму и заменен. Хесус Васкес выходит на поле.
  • 5'
    Узуни Мюрто нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 5'
    Милья Луис из команды Гранада делает заброс на партнера по команде.
  • 5'
    Уго Гильямон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Милья Луис из команды Гранада подал угловой справа.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лато Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    4'
    Лато Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Жауме Доменек отбил мяч на угловой после удара Суарес Луис III из штрафной площади.
  • 3'
    Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Гранада выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Солер Карлос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    1'
    Назначен штрафной. Пострадал Гуэдеш Гонсалу, его свалил Торренте Рауль.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Валенсия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Валенсия 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Гранада

Исход игры
Валенсия
93% (107)
Ничья
7% (8)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (36)
Меньше
67.27% (74)
Обе команды забьют
Да
34.55% (38)
Нет
65.45% (72)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
30.4% (35)
2:0 Валенсия
29.6% (34)
2:1 Валенсия
26.1% (30)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:1 Валенсия
2.6% (3)
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