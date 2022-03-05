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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках 27-го тура чемпионата Испании сразятся лицом к лицу игроки «Валенсии» и «Гранады». Встреча состоится в Валенсии, на стадионе «Месталья».

