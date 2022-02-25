Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Валенсия
Гранада
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
20 матчей
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|9 (1)
|0.35
|Солер Карлос
|8 (5)
|0.31
|Дуро Уго
|6
|0.23
|Гайя Хосе
|2
|0.08
|Габриэль Паулиста
|2
|0.08
|Макси Гомес
|2
|0.08
|Альдерете Омар
|2
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1
|0.04
|Муса Юнус
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.27
|Суарес Луис III
|6
|0.23
|Пуэртас Антонио
|4
|0.15
|Милья Луис
|2 (2)
|0.08
|Мачис Дарвин
|2
|0.08
|Санчес Герман
|2
|0.08
|Рочина Рубен
|1
|0.04
|Монторо Анхель
|1
|0.04
|Ариас Сантьяго
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|10
|0
|Гильямон Уго
|7
|1
|Дьякаби Муктар
|8
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Фулкье Димитри
|7
|0
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Мориба Илайкс
|3
|1
|Солер Карлос
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|8
|0
|Кини Марин
|6
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Суарес Луис III
|4
|0
|Торренте Рауль
|4
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
3
15%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
7
35%
4
36%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
6
33%
76-90
Пропущено
26
20
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
27%
1
5%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
23%
7
35%
76-90
Забито
38
29
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
5
13%
5
17%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
10
26%
10
34%
76-90
Пропущено
42
38
19 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
7
17%
4
11%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
6
14%
9
24%
31-45
5
12%
6
16%
46-60
8
19%
4
11%
61-75
10
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1
Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0
Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 18
|54
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|27 - 25
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 40
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Гранада
Исход игры
Валенсия
93.3% (28)
Ничья
6.7% (2)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (8)
Меньше
72.41% (21)
Обе команды забьют
Да
34.48% (10)
Нет
65.52% (19)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
46.7% (14)
2:1 Валенсия
26.7% (8)
1:0 Валенсия
16.7% (5)
1:1 Ничья
6.7% (2)
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