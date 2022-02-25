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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Гранада
Прогнозы 30
Валенсия 93.3% (28)
X 6.7% (2)
Гранада 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Гранада
1.84
3.80
4.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Гранада

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

20 матчей

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
КК
2:1
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
1:1
П
1:2
КК
0:3
КК
4:0
П
1:0
П
4:0
П
1:1
П
2:1
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 9 (1) 0.35
Солер Карлос 8 (5) 0.31
Дуро Уго 6 0.23
Гайя Хосе 2 0.08
Габриэль Паулиста 2 0.08
Макси Гомес 2 0.08
Альдерете Омар 2 0.08
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.27
Суарес Луис III 6 0.23
Пуэртас Антонио 4 0.15
Милья Луис 2 (2) 0.08
Мачис Дарвин 2 0.08
Санчес Герман 2 0.08
Рочина Рубен 1 0.04
Монторо Анхель 1 0.04
Ариас Сантьяго 1 0.04
Дуарте Домингуш 1 0.04
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 10 0
Гильямон Уго 7 1
Дьякаби Муктар 8 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Фулкье Димитри 7 0
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Солер Карлос 4 0
Муса Юнус 4 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Хиль Бриан 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 8 0
Кини Марин 6 0
Дуарте Домингуш 4 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Мончу Рамон 3 1
Суарес Луис III 4 0
Торренте Рауль 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Роберт Морено 1 1
Эскудеро Серхио 2 0
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
3
15%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
7
35%
4
36%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
6
33%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
27%
1
5%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
23%
7
35%
76-90

Забито

38
29
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
5
13%
5
17%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
10
26%
10
34%
76-90

Пропущено

42
38
19 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
7
17%
4
11%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
6
14%
9
24%
31-45
5
12%
6
16%
46-60
8
19%
4
11%
61-75
10
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1
Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0
Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Валенсия 93.3% (28)
    X 6.7% (2)
    Гранада 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Гранада
    1.84
    3.80
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Гранада онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Гранада

    Исход игры
    Валенсия
    93.3% (28)
    Ничья
    6.7% (2)
    Гранада
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.59% (8)
    Меньше
    72.41% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    34.48% (10)
    Нет
    65.52% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    46.7% (14)
    2:1 Валенсия
    26.7% (8)
    1:0 Валенсия
    16.7% (5)
    1:1 Ничья
    6.7% (2)
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    Гранада

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