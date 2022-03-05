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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
2:1
Перерыв

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
0:1
10' Пенальти
Оярсабаль Микель
1:1
40' Гол
Камавинга Эдуардо
2:1
43' Гол
Модрич Лука

Ход матча

10'
0:1
Оярсабаль Микель
40'
Камавинга Эдуардо
(Модрич Лука)
1:1
43'
Модрич Лука
(Бензема Карим)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 129
Реал Мадрид 90.7% (117)
X 8.5% (11)
Реал Сосьедад 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Реал Сосьедад
1.62
4.81
6.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
25
Камавинга
Эдуардо
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Ремиро
Алехандро
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
26
Пачеко
Хон
2
Сальдуа
Хосеба
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
18
Горосабел
Андони
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
Реал Мадрид
4-3-3
Реал Сосьедад
3-4-2-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Реал Сосьедад

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

25 матчей

72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
КК
3:4
ЛЛ
3:1
П
3:1
П
0:2
П
5:2
П
1:3
П
3:0
П
0:3
П
0:1
П
3:1
П
4:1
П
4:2
П
0:4
П
5:1
П
3:3
П
4:3
П
5:1
П
0:1
П
4:1
П
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 19 (3) 0.7
Винисиус Жуниор 13 0.48
Асенсио Марко 7 0.26
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.33
Исак Александр 4 (1) 0.15
Ариц Элустондо 4 0.15
Мерино Микель 3 0.11
Лобете Хулен 2 0.07
Янузай Аднан 2 (1) 0.07
Сильва Давид 1 0.04
Барренечеа Андер 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Модрич Лука 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 6 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
7%
2
12%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
5
18%
4
24%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
9
32%
6
35%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
38%
6
32%
76-90

Забито

24
10
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
3
13%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
5
21%
2
20%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

52
27
17 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
5
10%
3
11%
1-15
7
13%
0
0%
16-30
5
10%
4
15%
31-45
10
19%
6
22%
46-60
9
17%
6
22%
61-75
16
31%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
6
30%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:1 Заявка 27 19 6 2 54 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 27 12 8 7 28 - 27 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
11. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
14. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:1 Заявка 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
10. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
11. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
12. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
13. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
17. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:1 Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Спасает свисток футболистов "Реал Сосьедада"! Мадридская команда явна намерена рвать и метать после своего удачного отрезка, но теперь есть возможность у гостей выдохнуть! Но надо им что-то думать, совсем ничего не получается, а вот хозяева доминируют. Перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Мда, посыпались игроки "Реал Сосьедада", великолепный отрезок выдаёт мадридский клуб! Уже 8-1 по ударам, кстати говоря.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Лука Модрич! 2:1!
    Красота-то какая! Разыграли справа игроки "Реала", Бензема в итоге отыграл на Модрича, который с подступов к углу штрафной площади великолепным ударом в дальний угол обыграл Ремиро ещё раз!
  • 43'
    Активнее забегали игроки "Реала"! Бензема справа прострелил на ближнюю штангу, и Родриго смог пробить из борьбы с Ле Норманом. Закрыл Ремиро ближний угол!
  • 42'
    Да, арбитр деловито приложил палец к наушнику и убедился в том, что офсайд у Бензема был.
  • Офсайд
    41'
    И сразу же "Реал" забивает ещё! Запаниковали гости, ошиблись на своей половине поля, в итоге хозяева мяч перехватили, вывели на ворота Бензема, который забил, но как показал арбитр, находился в положении "вне игры".
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуардо Камавинга! 1:1!
    Камавинга отважился на дальний удар по воротам соперника, мяч вылетел из-за Ильяраменди, Ремиро в прыжке пытался дотянуться, но совсем немного ему не удалось!
  • 38'
    Карвахаль здорово подключился к атаке, забежал в штрафную под длинную диагональную передачу, попытался после паузы отстрелить - мяч попал в руки Ремиро!
  • 37'
    Родриго после затяжного розыгрыша пробивал с подступов к штрафной площади, но кто-то из защитников гостей принял мяч на себя.
  • 36'
    Есть неплохой момент у "Реала"! Модрич слева опасно прострелил к линии вратарской, и Каземиро уже был готов замыкать, но успел на опережение сыграть Ле Норман! Красивое спасение!
  • 35'
    Бензема отыграл налево на Винисиуса, который здорово в штрафной убежал от соперника, от лицевой прострелил в центр, но там никого. Отбивается "Реал Сосьедад".
  • 34'
    Винисиус слева рванул к лицевой линии, смог оттуда навесить, но получилось неточно, вновь выбивают мяч игроки гостевой команды.
  • 33'
    Вновь перебрались игроки "Реала" на половину поля соперника, позиционное наступление развивается у хозяев.
  • 31'
    Каземиро продолжает пристреливаться издали, вновь зарядил он с дальней дистанции, но получилось намного выше перекладины.
  • 30'
    Алаба пытался обвести стенку своим ударом, но прыгнул высоко в ней Исак, в итоге принял мяч на голову. Не таким опасным получился штрафной, как мы ожидали.
  • 29'
    Очень долгая подготовка у нас, до ворот всего 20 метров, мяч стоит немного правее центра.
  • Фол, нарушение
    28'
    Ильяраменди в подкате стелился перед своей штрафной площадью, в итоге добрался до Камавинги. Опаснейший штрафной заработали игроки "Реала"!
  • Угловой
    27'
    Навесил Оярсабаль с углового на дальнюю штангу, тут с угла вратарской игрок "Реала" мяч вынес.
  • 26'
    Навесил Модрич к линии вратарской площадки, вновь не удалось опасный момент создать хозяевам поля. Гости отбились, потащили мяч вперёд и заработали угловой.
  • Фол, нарушение
    25'
    Милитао оказался на правом фланге, рвался вперёд, но Ильяраменди против него правила нарушил. Модрич будет подавать.
  • 23'
    Середина первого тайма идёт у нас. 65% на 35% по владению мячом к этой минуте, но пока совсем не ладится в атаке у футболистов "Реала".
  • Угловой
    21'
    Разыграли угловой справа хозяева, Модрич навесил в штрафную площадь, гости отбились. Пошла атака вторым темпом, и после ещё одного навеса Милитао нарушил правила в борьбе на втором этаже.
  • 20'
    Каземиро дальний удар по воротам "Реал Сосьедада" нанёс, но получилось неточно. Судя по всему, был рикошет, потому что угловой будут хозяева исполнять.
  • Фол, нарушение
    19'
    Оярсабаль в атаке немного перестарался в отборе, в итоге нарушил правила на Карвахале.
  • 17'
    Винисиус получил мяч слева в чужой штрафной площади, отыграл к линии на Родриго, который поскользнулся, в итоге выйти на ударную позицию не успел!
  • Угловой
    16'
    Угловой слева заработали футболисты "Реала", быстро его разыграли, но с очередной подачей в штрафную площадь справились игроки гостевой команды.
  • 15'
    Много игры в центре поля наблюдаем сейчас, не получается у "Реала" перевести игру к чужим воротам.
  • 13'
    "Реал" перешёл в атаку, Родриго забежал справа, навесил в штрафную площадь, но без особых проблем отбились гости.
  • 12'
    Штрафной на правом фланге заработали гости, пошла подача в штрафную площадь на дальнюю штангу, там вытянулся в струнку Куртуа и мяч в руки забрал.
  • Пенальти
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Микель Оярсабаль! 0:1!
    Чётко реализовал пенальти! Мощно пробил низом в правый от себя угол Оярсабаль, Куртуа хоть и угадал направление удара и почти дотянулся, но всё же соперник пробил в самый уголочек, сделав это очень сильно!
  • Пенальти!
    9'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Реала"!
    Давид Сильва получил мяч в центре штрафной площади, перекладывал его на левую ногу, и тут Карвахаль влетел в оппонента, наступив ему на ногу. Всё честно!
  • 7'
    Футболисты гостевой команды сейчас тоже получили возможность покатать, но "Реал" как раз прессингует, поэтому вынуждены через Ремиро отыгрывать баски.
  • Фол, нарушение
    6'
    Оярсабаль оказался на газоне, Милитао жестковато сзади атаковал оппонента на его половине поля. Пока без карточки обошлось.
  • 5'
    Не сильно прессингует "Реал Сосьедад", уверенно контролируют мяч игроки хозяев. Бензема справа навешивал на дальнюю штангу на Винисиуса, но слишком сильно получилось.
  • 4'
    Перебрались игроки "Реала" на чужую половину поля, идёт розыгрыш мяча. Позиционное наступление у хозяев развивается.
  • 3'
    Спокойно начинается наша игра. Футболисты "Реала" больше владеют мячом, но пока ничего интересного.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Реала" мадридского! В белой форме будут играть хозяева, а "Реал Сосьедад" в тёмно-красном.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Реал Мадрид
90.7% (117)
Ничья
8.5% (11)
Реал Сосьедад
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
30.2% (39)
2:0 Реал Мадрид
22.5% (29)
1:0 Реал Мадрид
12.4% (16)
3:1 Реал Мадрид
10.9% (14)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:0 Реал Мадрид
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
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Реал Сосьедад

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