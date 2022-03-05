Испания: Ла Лига 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Сантьяго Бернабеу
0:1
10' ПенальтиОярсабаль Микель
1:1
40' ГолКамавинга Эдуардо
2:1
43' ГолМодрич Лука
Ход матча
10'
0:1
40'
1:1
43'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
18 Бэйл ГаретНападающий
-
22 Иско АларконНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
-
31 Сола АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
47 Мартин АндерНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
25 матчей
72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|19 (3)
|0.7
|Винисиус Жуниор
|13
|0.48
|Асенсио Марко
|7
|0.26
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.07
|Начо Фернандес
|2
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Йович Лука
|1
|0.04
|Милитао Эдер
|1
|0.04
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|Бэйл Гарет
|1
|0.04
|Иско Аларкон
|1
|0.04
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.33
|Исак Александр
|4 (1)
|0.15
|Ариц Элустондо
|4
|0.15
|Мерино Микель
|3
|0.11
|Лобете Хулен
|2
|0.07
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.07
|Сильва Давид
|1
|0.04
|Барренечеа Андер
|1
|0.04
|Рафинья Алькантара
|1
|0.04
|Сорлот Александр
|1
|0.04
|Порту Кристиан
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|9
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|6
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
7%
2
12%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
5
18%
4
24%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
9
32%
6
35%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
38%
6
32%
76-90
Забито
24
10
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
3
13%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
5
21%
2
20%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
52
27
17 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
5
10%
3
11%
1-15
7
13%
0
0%
16-30
5
10%
4
15%
31-45
10
19%
6
22%
46-60
9
17%
6
22%
61-75
16
31%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
6
30%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|27
|19
|6
|2
|54 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 27
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 41
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|14
|10
|4
|0
|30 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|11.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Реал Мадрид
90.7% (117)
Ничья
8.5% (11)
Реал Сосьедад
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
30.2% (39)
2:0 Реал Мадрид
22.5% (29)
1:0 Реал Мадрид
12.4% (16)
3:1 Реал Мадрид
10.9% (14)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:0 Реал Мадрид
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
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