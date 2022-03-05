Активнее забегали игроки "Реала"! Бензема справа прострелил на ближнюю штангу, и Родриго смог пробить из борьбы с Ле Норманом. Закрыл Ремиро ближний угол!

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Лука Модрич! 2:1! Красота-то какая! Разыграли справа игроки "Реала", Бензема в итоге отыграл на Модрича, который с подступов к углу штрафной площади великолепным ударом в дальний угол обыграл Ремиро ещё раз!

Мда, посыпались игроки "Реал Сосьедада", великолепный отрезок выдаёт мадридский клуб! Уже 8-1 по ударам, кстати говоря.

Минута добавлена к основному времени первого тайма.

Спасает свисток футболистов "Реал Сосьедада"! Мадридская команда явна намерена рвать и метать после своего удачного отрезка, но теперь есть возможность у гостей выдохнуть! Но надо им что-то думать, совсем ничего не получается, а вот хозяева доминируют. Перерыв!

42' Да, арбитр деловито приложил палец к наушнику и убедился в том, что офсайд у Бензема был.

41' И сразу же "Реал" забивает ещё! Запаниковали гости, ошиблись на своей половине поля, в итоге хозяева мяч перехватили, вывели на ворота Бензема, который забил, но как показал арбитр, находился в положении "вне игры".

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуардо Камавинга! 1:1!

Камавинга отважился на дальний удар по воротам соперника, мяч вылетел из-за Ильяраменди, Ремиро в прыжке пытался дотянуться, но совсем немного ему не удалось!

38' Карвахаль здорово подключился к атаке, забежал в штрафную под длинную диагональную передачу, попытался после паузы отстрелить - мяч попал в руки Ремиро!

37' Родриго после затяжного розыгрыша пробивал с подступов к штрафной площади, но кто-то из защитников гостей принял мяч на себя.

36' Есть неплохой момент у "Реала"! Модрич слева опасно прострелил к линии вратарской, и Каземиро уже был готов замыкать, но успел на опережение сыграть Ле Норман! Красивое спасение!

35' Бензема отыграл налево на Винисиуса, который здорово в штрафной убежал от соперника, от лицевой прострелил в центр, но там никого. Отбивается "Реал Сосьедад".

34' Винисиус слева рванул к лицевой линии, смог оттуда навесить, но получилось неточно, вновь выбивают мяч игроки гостевой команды.

33' Вновь перебрались игроки "Реала" на половину поля соперника, позиционное наступление развивается у хозяев.

31' Каземиро продолжает пристреливаться издали, вновь зарядил он с дальней дистанции, но получилось намного выше перекладины.

30' Алаба пытался обвести стенку своим ударом, но прыгнул высоко в ней Исак, в итоге принял мяч на голову. Не таким опасным получился штрафной, как мы ожидали.

29' Очень долгая подготовка у нас, до ворот всего 20 метров, мяч стоит немного правее центра.

28' Ильяраменди в подкате стелился перед своей штрафной площадью, в итоге добрался до Камавинги. Опаснейший штрафной заработали игроки "Реала"!

27' Навесил Оярсабаль с углового на дальнюю штангу, тут с угла вратарской игрок "Реала" мяч вынес.

26' Навесил Модрич к линии вратарской площадки, вновь не удалось опасный момент создать хозяевам поля. Гости отбились, потащили мяч вперёд и заработали угловой.

25' Милитао оказался на правом фланге, рвался вперёд, но Ильяраменди против него правила нарушил. Модрич будет подавать.

23' Середина первого тайма идёт у нас. 65% на 35% по владению мячом к этой минуте, но пока совсем не ладится в атаке у футболистов "Реала".

21' Разыграли угловой справа хозяева, Модрич навесил в штрафную площадь, гости отбились. Пошла атака вторым темпом, и после ещё одного навеса Милитао нарушил правила в борьбе на втором этаже.

20' Каземиро дальний удар по воротам "Реал Сосьедада" нанёс, но получилось неточно. Судя по всему, был рикошет, потому что угловой будут хозяева исполнять.

19' Оярсабаль в атаке немного перестарался в отборе, в итоге нарушил правила на Карвахале.

17' Винисиус получил мяч слева в чужой штрафной площади, отыграл к линии на Родриго, который поскользнулся, в итоге выйти на ударную позицию не успел!

16' Угловой слева заработали футболисты "Реала", быстро его разыграли, но с очередной подачей в штрафную площадь справились игроки гостевой команды.

15' Много игры в центре поля наблюдаем сейчас, не получается у "Реала" перевести игру к чужим воротам.

13' "Реал" перешёл в атаку, Родриго забежал справа, навесил в штрафную площадь, но без особых проблем отбились гости.

12' Штрафной на правом фланге заработали гости, пошла подача в штрафную площадь на дальнюю штангу, там вытянулся в струнку Куртуа и мяч в руки забрал.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Микель Оярсабаль! 0:1!

Чётко реализовал пенальти! Мощно пробил низом в правый от себя угол Оярсабаль, Куртуа хоть и угадал направление удара и почти дотянулся, но всё же соперник пробил в самый уголочек, сделав это очень сильно!

9' ПЕНАЛЬТИ в ворота "Реала"!

Давид Сильва получил мяч в центре штрафной площади, перекладывал его на левую ногу, и тут Карвахаль влетел в оппонента, наступив ему на ногу. Всё честно!

7' Футболисты гостевой команды сейчас тоже получили возможность покатать, но "Реал" как раз прессингует, поэтому вынуждены через Ремиро отыгрывать баски.

6' Оярсабаль оказался на газоне, Милитао жестковато сзади атаковал оппонента на его половине поля. Пока без карточки обошлось.

5' Не сильно прессингует "Реал Сосьедад", уверенно контролируют мяч игроки хозяев. Бензема справа навешивал на дальнюю штангу на Винисиуса, но слишком сильно получилось.

4' Перебрались игроки "Реала" на чужую половину поля, идёт розыгрыш мяча. Позиционное наступление у хозяев развивается.

3' Спокойно начинается наша игра. Футболисты "Реала" больше владеют мячом, но пока ничего интересного.