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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
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Стадион:
Реал Сосьедад

История личных встреч

Реал Мадрид
Реал Сосьедад

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

25 матчей

72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
КК
3:4
ЛЛ
3:1
П
3:1
П
0:2
П
5:2
П
1:3
П
3:0
П
0:3
П
0:1
П
3:1
П
4:1
П
4:2
П
0:4
П
5:1
П
3:3
П
4:3
П
5:1
П
0:1
П
4:1
П
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 19 (3) 0.73
Винисиус Жуниор 13 0.5
Асенсио Марко 7 0.27
Начо Фернандес 2 0.08
Модрич Лука 1 (1) 0.04
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Камавинга Эдуардо 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (3) 0.31
Исак Александр 4 (1) 0.15
Ариц Элустондо 4 0.15
Мерино Микель 3 0.12
Лобете Хулен 2 0.08
Янузай Аднан 2 (1) 0.08
Сильва Давид 1 0.04
Барренечеа Андер 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Модрич Лука 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 6 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
7%
2
12%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
5
18%
4
24%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
9
32%
6
35%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
38%
6
32%
76-90

Забито

24
10
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
3
13%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
5
21%
2
20%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

52
27
17 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
5
10%
3
11%
1-15
7
13%
0
0%
16-30
5
10%
4
15%
31-45
10
19%
6
22%
46-60
9
17%
6
22%
61-75
16
31%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
6
30%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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Где смотреть матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Исход игры
Реал Мадрид
87.1% (27)
Ничья
9.7% (3)
Реал Сосьедад
3.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (16)
Меньше
42.86% (12)
Обе команды забьют
Да
60.71% (17)
Нет
39.29% (11)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
32.3% (10)
2:1 Реал Мадрид
32.3% (10)
3:1 Реал Мадрид
9.7% (3)
2:2 Ничья
6.5% (2)
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Реал Сосьедад

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