Испания: Ла Лига 2021-2022
14' Желтая карточкаБеренгер Алекс
20' Желтая карточкаМирамон Хорхе
37' Желтая карточкаСон
Ход матча
14'
20'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
8
Пепелу
2
Сон
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
42 Пубиль МаркЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Леванте
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.2%
12.5%
33.3%
13 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|6
|0.22
|Уильямс Иньяки
|6
|0.22
|Гарсия Рауль
|4
|0.15
|Муньяин Икер
|3 (1)
|0.11
|Иньиго Мартинес
|3
|0.11
|Вивиан Даниэль
|2
|0.07
|Беренгер Алекс
|1
|0.04
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Серрано Нико
|1
|0.04
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Юри Берчиче
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.26
|Рохер Марти
|4 (1)
|0.15
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.11
|Мелеро Гонсало
|3
|0.11
|Барди Энис
|3 (2)
|0.11
|Гомес Даниэль
|2
|0.07
|Кампанья Хосе
|2
|0.07
|Сольдадо Роберто
|1
|0.04
|Мустафи Шкодран
|1
|0.04
|Сон
|1
|0.04
|Робер Пьер
|1
|0.04
|Малса Микаэль
|0
|0
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|7
|0
|Беренгер Алекс
|6
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Петхарроман Алекс
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Рохер Марти
|6
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Кампанья Хосе
|3
|1
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Сон
|2
|1
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Карденас Дани
|2
|0
|Alessio Lisci
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
5
29%
29%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
15
30
11 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
6
40%
7
23%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
27%
4
13%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
2
13%
8
27%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
4
19%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
3
27%
5
24%
76-90
Забито
28
28
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
5
18%
3
11%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
3
11%
8
29%
46-60
8
29%
2
7%
61-75
6
21%
6
21%
76-90
Пропущено
26
51
17 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
7
27%
11
22%
1-15
3
12%
3
6%
16-30
7
27%
8
16%
31-45
2
8%
6
12%
46-60
2
8%
10
20%
61-75
5
19%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2
Леванте
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4
Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|27
|15
|10
|2
|39 - 18
|55
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 35
|48
|4.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|5.
|Бетис
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 35
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|28 - 29
|44
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|47 - 26
|42
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|27
|9
|11
|7
|29 - 25
|38
|9.
|Валенсия
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|41 - 43
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|33 - 31
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 40
|32
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|28 - 32
|31
|14.
|Эльче
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|29 - 39
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 32
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 43
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|23 - 39
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|21 - 44
|22
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|27
|3
|10
|14
|28 - 51
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|9.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|11 - 7
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 30
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Леванте
Исход игры
Атлетик Б
87.1% (108)
Ничья
10.5% (13)
Леванте
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (42)
Меньше
63.16% (72)
Обе команды забьют
Да
43.86% (50)
Нет
56.14% (64)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
30.6% (38)
2:1 Атлетик Б
29% (36)
2:0 Атлетик Б
17.7% (22)
1:1 Ничья
7.3% (9)
3:1 Атлетик Б
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!