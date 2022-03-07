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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Леванте
0'
14' Желтая карточка
Беренгер Алекс
20' Желтая карточка
Мирамон Хорхе
37' Желтая карточка
Сон
40'

Ход матча

14'
Беренгер Алекс
 
20'
 
Мирамон Хорхе
37'
 
Сон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 124
Атлетик Б 87.1% (108)
X 10.5% (13)
Леванте 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Леванте
1.57
4.40
7.65
Все Коэффициенты
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
34
Карденас
Дани
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
7
Касерес
Мартин
20
Мирамон
Хорхе
22
Мелеро
Гонсало
8
Пепелу
2
Сон
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Атлетик Б
4-4-2
Леванте
3-4-3

История личных встреч

Атлетик Б
Леванте

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.2%
12.5%
33.3%
13 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
1:2
ЛЛ
1:1
КК
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
П
3:2
П
3:0
П
1:3
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
0:1
П
3:1
П
3:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 6 0.22
Уильямс Иньяки 6 0.22
Гарсия Рауль 4 0.15
Муньяин Икер 3 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 3 0.11
Вивиан Даниэль 2 0.07
Беренгер Алекс 1 0.04
Де Маркос Оскар 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Юри Берчиче 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.26
Рохер Марти 4 (1) 0.15
Де Фрутос Хорхе 3 0.11
Мелеро Гонсало 3 0.11
Барди Энис 3 (2) 0.11
Гомес Даниэль 2 0.07
Кампанья Хосе 2 0.07
Сольдадо Роберто 1 0.04
Мустафи Шкодран 1 0.04
Сон 1 0.04
Робер Пьер 1 0.04
Малса Микаэль 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 6 0
Саррага Ойер 5 0
Йерай Альварес 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Уильямс Нико 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Муньяин Икер 2 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Юри Берчиче 1 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Рохер Марти 6 0
Малса Микаэль 5 0
Мирамон Хорхе 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Мелеро Гонсало 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Сон 2 1
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Касерес Мартин 2 0
Дуарте Оскар 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Карденас Дани 2 0
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
5
29%
29%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

15
30
11 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
6
40%
7
23%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
27%
4
13%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
2
13%
8
27%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
5
31%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
4
19%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
3
27%
5
24%
76-90

Забито

28
28
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
5
18%
3
11%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
3
11%
8
29%
46-60
8
29%
2
7%
61-75
6
21%
6
21%
76-90

Пропущено

26
51
17 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
7
27%
11
22%
1-15
3
12%
3
6%
16-30
7
27%
8
16%
31-45
2
8%
6
12%
46-60
2
8%
10
20%
61-75
5
19%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0
Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2
Леванте
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4
Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 27 14 6 7 50 - 35 48
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 27 9 11 7 29 - 25 38
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 27 4 12 11 23 - 39 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте 0:0 Заявка 27 3 10 14 28 - 51 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте 0:0 Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Леванте 0:0 Заявка 14 1 4 9 12 - 30 7
18. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
19. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы 124
Атлетик Б 87.1% (108)
X 10.5% (13)
Леванте 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Леванте
1.57
4.40
7.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Леванте

Исход игры
Атлетик Б
87.1% (108)
Ничья
10.5% (13)
Леванте
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (42)
Меньше
63.16% (72)
Обе команды забьют
Да
43.86% (50)
Нет
56.14% (64)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
30.6% (38)
2:1 Атлетик Б
29% (36)
2:0 Атлетик Б
17.7% (22)
1:1 Ничья
7.3% (9)
3:1 Атлетик Б
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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Атлетик Б
Леванте

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