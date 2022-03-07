Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Атлетик Б имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

48' Удар от ворот произведет Леванте

48' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Моралес Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Леванте

38' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Сон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Дэниел Карденас ошибается в защите.

34' Рохер Марти из команды Леванте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Пепелу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Моралес Луис и попал в перекладину!

30' Удар от ворот произведет Леванте

29' Хороший удар издали нанес Беренгер Алекс , но отличный сейв сделал Дэниел Карденас. Угловой.

29' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мирамон Хорхе из команды Леванте

29' So close! Удар головой нанес Йерай Альварес но мяч выбили с ленточки!

28' Дэниел Карденас отбил мяч на угловой после удара Сансет Ойян из штрафной площади.

28' Отличные скиллы показывает Сансет Ойян , обводя своих соперников

25' Леванте выполняет удар от ворот.

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Венседор Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Мирамон Хорхе получил желтую карточку от судьи

20' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Леванте

16' Уильямс Иньяки нанес удар, мяч был парирован, но Дэниел Карденас не удержал его в руках.

15' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Беренгер Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Рохер Марти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Дуарте Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Леванте выполняет удар от ворот.

12' Муньяин Икер не смог попасть в створ ударом издали

12' Дэниел Карденас не дал случится голу! Уильямс Иньяки должен был забивать, но Дэниел Карденас сделал отличный сейв

12' ШАНС! Уильямс Иньяки вышел один на один с голкипером...

11' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

11' Игрок Сон из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Леванте выполняет удар от ворот.

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Леванте

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Уильямс Иньяки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Дэниел Карденас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Беренгер Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Венседор Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Плохо сыграл Йерай Альварес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Леванте начинает с центра поля