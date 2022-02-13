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История личных встреч
Динамо Москва
Алания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
Алания
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5
Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0
Прогнозы на матч Динамо Москва - Алания
Исход игры
Динамо Москва
89.3% (50)
Ничья
8.9% (5)
Алания
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (23)
Меньше
58.93% (33)
Обе команды забьют
Да
44.64% (25)
Нет
55.36% (31)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
35.7% (20)
2:1 Динамо Москва
28.6% (16)
1:0 Динамо Москва
14.3% (8)
1:1 Ничья
7.1% (4)
3:1 Динамо Москва
3.6% (2)
3:0 Динамо Москва
3.6% (2)
3:2 Динамо Москва
3.6% (2)
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