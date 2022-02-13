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Динамо Москва
 
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Алания
Прогнозы 56
Динамо Москва 89.3% (50)
X 8.9% (5)
Алания 1.8% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Москва
Алания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
Алания
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5
Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2022, осталось 1 день 22 часа 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Динамо Москва 89.3% (50)
    X 8.9% (5)
    Алания 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - Алания онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Алания

    Исход игры
    Динамо Москва
    89.3% (50)
    Ничья
    8.9% (5)
    Алания
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (23)
    Меньше
    58.93% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    44.64% (25)
    Нет
    55.36% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    35.7% (20)
    2:1 Динамо Москва
    28.6% (16)
    1:0 Динамо Москва
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    3:1 Динамо Москва
    3.6% (2)
    3:0 Динамо Москва
    3.6% (2)
    3:2 Динамо Москва
    3.6% (2)
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    Динамо Москва
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