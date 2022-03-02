Голландия: Кубок 2021-2022
1:1
Второй тайм: 53'
29' Желтая карточкаОратмангун Рагнар
1:0
36' ГолКордоба Иньиго
1:1
43' ГолЗахави Эран
45' Красная карточкаКрамер Йорис
Ход матча
36'
43'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
36 Владение мячом, % 64
15
Мартина
Куко
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
-
43 Вос ДеннисЗащитник
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|3
|0.6
|Брауэрс Люк
|2 (2)
|0.4
|Лидберг Исак
|2
|0.4
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0.2
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гётце Марио
|2
|0.5
|Доан Рицу
|2
|0.5
|Верман Йоэй
|1
|0.25
|Мадуэке Нони
|1
|0.25
|Захави Эран
|1
|0.25
|Брума Арминду
|1
|0.25
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|Мвене Филипп
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|0
|1
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвене Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
1
13%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
13%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0
Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4