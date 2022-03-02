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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
1:1
Второй тайм: 53'
ПСВ
0'
29' Желтая карточка
Оратмангун Рагнар
1:0
36' Гол
Кордоба Иньиго
1:1
43' Гол
Захави Эран
45' Красная карточка
Крамер Йорис
53'

Ход матча

29'
Оратмангун Рагнар
 
36'
Кордоба Иньиго
(Оратмангун Рагнар)
1:0
43'
1:1
Захави Эран
(Жуниор Мауро)
45'
Крамер Йорис
 
46'
Дейл Матс
Лидберг Исак
 
46'
Идзес Джей
Ботос Яннис-Фивос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
ПСВ
7.20
4.85
1.66
Все Коэффициенты
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
30
Ботос
Яннис-Фивос
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
7
Захави
Эран
Гоу Эхед Иглс
4-3-1-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
ПСВ

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 3 0.6
Брауэрс Люк 2 (2) 0.4
Лидберг Исак 2 0.4
Ботос Яннис-Фивос 1 0.2
Оратмангун Рагнар 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гётце Марио 2 0.5
Доан Рицу 2 0.5
Верман Йоэй 1 0.25
Мадуэке Нони 1 0.25
Захави Эран 1 0.25
Брума Арминду 1 0.25
Гакпо Коди 1 0.25
Мвене Филипп 0 0
Жуниор Мауро 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 0 1
Брауэрс Люк 1 0
Дейл Матс 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвене Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
1
13%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
13%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0
Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Крамер Йорис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    45'
    Крамер Йорис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Кордоба Иньиго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Оратмангун Рагнар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
ПСВ
7.20
4.85
1.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 1:1 ПСВ онлайн


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ПСВ

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