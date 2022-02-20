Австралия: A-Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: York Park
1:0
8' ПенальтиФорнароли Бруно
18' Желтая карточкаАкбари Рамат
32' Желтая карточкаНевилл Скотт
2:0
73' ГолФорнароли Бруно
Ход матча
8'
1:0
18'
32'
73'
2:0
33
Редди
Лиэм
27
Трюин
Кай
13
Henry
Hore
26
О'Ши
Джеймс
23
Лескано
Хуан
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Нападающий
-
10 Кио ЭндрюНападающий
-
-
-
12 Cameron Cook
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 Louis Zabala
-
29 Cyrus Dehmie
-
15 Jesse Daley
-
-
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Перт Глори
Брисбен Роар
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
37 матчей
35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
35.1%
37.8%
27.1%
13 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|5 (1)
|0.63
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.13
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.13
|Ciaran Bramwell
|1
|0.13
|Клисби Джек
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|2
|0.22
|Henry Hore
|2
|0.22
|Браун Кори
|1
|0.11
|Лескано Хуан
|1
|0.11
|Иванович Люк
|1
|0.11
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|4
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Henry Hore
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
80%
1
25%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
4
67%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0
Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|26 - 17
|22
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|6.
|Сидней
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Перт Глори
|8
|3
|1
|4
|8 - 6
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Перт Глори
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|2:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0