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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
2:0
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
8' Пенальти
Форнароли Бруно
18' Желтая карточка
Акбари Рамат
32' Желтая карточка
Невилл Скотт
2:0
73' Гол
Форнароли Бруно
90'+4
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
2
Калвер
Аарон
29
Лахман
Даррил
8
Косуке
Ота
24
Нийонгабире
Пасифик
13
О'Нилл
Брэндон
23
Mitchell
Oxborrow
18
Daniel
Stynes
11
Фитцджеральд
Николас
9
Форнароли
Бруно
12
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
3
Браун
Кори
13
Henry
Hore
7
Акбари
Рамат
8
Штайнманн
Матти
21
Nicholas
Olsen
26
О'Ши
Джеймс
23
Лескано
Хуан
Перт Глори
Брисбен Роар

История личных встреч

Перт Глори
Брисбен Роар

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

37 матчей

35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

35.1%
37.8%
27.1%
13 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

1:0
2:1
3:1
1:1
1:1
4:0
2:4
2:1
2:3
3:2
1:2
3:1
2:2
2:1
КФ
0:2
6:3
2:1
1:0
2:2
1:1
3:2
3:1
0:0
1:0
0:1
0:1
1:0
2:1
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:3
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 5 (1) 0.63
Antonee Burke-Gilroy 1 0.13
О'Нилл Брэндон 1 0.13
Ciaran Bramwell 1 0.13
Клисби Джек 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 2 0.22
Henry Hore 2 0.22
Браун Кори 1 0.11
Лескано Хуан 1 0.11
Иванович Люк 1 0.11
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Daniel Stynes 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 4 0
Невилл Скотт 3 0
Браун Кори 2 0
Акбари Рамат 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Henry Hore 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
80%
1
25%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
4
67%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0
Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 6 4 2 26 - 17 22
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
4. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
5. Вестерн Юнайтед 2:1 9 4 2 3 10 - 10 14
6. Сидней 11 3 5 3 15 - 14 14
7. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
9. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 16 - 17 11
10. Перт Глори 8 3 1 4 8 - 6 10
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 7 3 2 2 12 - 9 11
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
6. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Вестерн Юнайтед 2:1 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
9. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Перт Глори 2 1 1 0 3 - 1 4
12. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 6 2 3 1 8 - 6 9
4. Вестерн Юнайтед 2:1 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
Где смотреть матч Перт Глори 2:0 Брисбен Роар онлайн


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