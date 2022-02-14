Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Москва
 
Позже
Венсюссель
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Венсюссель
1.43
5.10
7.60
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
Венсюссель
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Нюкёбинг - Венсюссель 1:1 Венсюссель - Фремад Амагер 2:0
Люнгбю - Венсюссель 1:0 Венсюссель - Кёге 4:1 Венсюссель - Люнгбю 1:1 Фредерисия - Венсюссель 4:0 Венсюссель - Хельсингёр 2:2 Хорсенс - Венсюссель 1:1 Венсюссель - Яммербугт 2:1 Фремад Амагер - Венсюссель 1:0 Видовре - Венсюссель 3:2 Брабранд - Венсюссель 4:3 Кёге - Венсюссель 2:2 Венсюссель - Фредерисия 1:1 Венсюссель - Хорсенс 1:2 Хельсингёр - Венсюссель 3:1 Венсюссель - Нюкёбинг 1:1 Страндби Эллинг Ниелструп - Венсюссель 1:6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Венсюссель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2022, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Венсюссель
    1.43
    5.10
    7.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Москва - Венсюссель онлайн


    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Москва
    Венсюссель

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     