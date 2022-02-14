Позже
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
Венсюссель
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Нюкёбинг - Венсюссель 1:1 Венсюссель - Фремад Амагер 2:0
Люнгбю - Венсюссель 1:0 Венсюссель - Кёге 4:1 Венсюссель - Люнгбю 1:1 Фредерисия - Венсюссель 4:0 Венсюссель - Хельсингёр 2:2 Хорсенс - Венсюссель 1:1 Венсюссель - Яммербугт 2:1 Фремад Амагер - Венсюссель 1:0 Видовре - Венсюссель 3:2 Брабранд - Венсюссель 4:3 Кёге - Венсюссель 2:2 Венсюссель - Фредерисия 1:1 Венсюссель - Хорсенс 1:2 Хельсингёр - Венсюссель 3:1 Венсюссель - Нюкёбинг 1:1 Страндби Эллинг Ниелструп - Венсюссель 1:6