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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
1:4
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
0:1
5' Гол
Февр Ромен
0:2
26' Гол
Дембеле Мусса
32' Желтая карточка
Монкондю Томас
1:2
57' Гол
Моффи Теремас
1:3
59' Гол
Экамби Карл Токо
1:4
78' Гол
Февр Ромен
90'+3

Ход матча

5'
0:1
Февр Ромен
(Пакета Лукас)
26'
0:2
Дембеле Мусса
(Эмерсон Палмиери)
32'
Монкондю Томас
 
57'
Ле Фе Энцо
Монкондю Томас
 
57'
Коне Ибраима
Уттара Данго
 
57'
Моффи Теремас
1:2
59'
1:3
Экамби Карл Токо
(Дембеле Мусса II)
71'
 
Милагрес Энрике
Эмерсон Палмиери
71'
 
Боатенг Жером
Люкеба Кастелло
71'
 
Кадевере Тино
Дембеле Мусса
78'
1:4
Февр Ромен
(Ауа Уссем)
79'
Буасгар Кентен
Лорьенте Арман
 
79'
Петро Лео
Моффи Теремас
 
79'
Сумано Самбу
Морель Жереми
 
83'
 
Рен-Аделед Жефф
Пакета Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 123
Лорьян 5.7% (7)
X 13.8% (17)
Лион 80.5% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
3
Дженц
Мориц
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
23
Монкондю
Томас
8
Инносент
Бонке
6
Абергель
Лоран
38
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
Лорьян
4-3-3
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Лион

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
2:4
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 (1) 0.15
Лорьенте Арман 4 (1) 0.15
Монкондю Томас 3 0.11
Сумано Самбу 3 0.11
Лапорт Жульен 2 0.07
Коне Ибраима 2 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 9 (4) 0.33
Пакета Лукас 7 (1) 0.26
Экамби Карл Токо 7 (2) 0.26
Ауа Уссем 3 0.11
Денайер Джейсон 3 0.11
Шакири Джердан 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Слимани Ислам 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Инносент Бонке 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дембеле Мусса II 4 0
Какере Максанс 4 0
Слимани Ислам 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Ауа Уссем 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
7
41%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
8
47%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
2
17%
6
25%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Пропущено

28
13
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
11%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
5
18%
3
23%
31-45
5
18%
2
15%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
5
18%
5
38%
76-90

Забито

23
41
12 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 3
4
17%
7
17%
1-15
4
17%
5
12%
16-30
4
17%
9
22%
31-45
4
17%
7
17%
46-60
2
9%
6
15%
61-75
5
22%
7
17%
76-90

Пропущено

42
30
17 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
5
12%
3
10%
1-15
7
17%
3
10%
16-30
5
12%
4
13%
31-45
9
21%
5
17%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
10
24%
13
43%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0
Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0
Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Труа Заявка 26 5 7 14 23 - 41 22
20. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
5. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
6. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
7. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
8. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
9. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
11. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
12. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 123
Лорьян 5.7% (7)
X 13.8% (17)
Лион 80.5% (99)
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Прогнозы на матч Лорьян 1:4 Лион

Исход игры
Лорьян
5.7% (7)
Ничья
13.8% (17)
Лион
80.5% (99)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Лион
41.5% (51)
0:1 Лион
21.1% (26)
0:2 Лион
12.2% (15)
1:1 Ничья
9.8% (12)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Лорьян
1.6% (2)
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