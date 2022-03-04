Франция: Лига 1 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
0:1
5' ГолФевр Ромен
0:2
26' ГолДембеле Мусса
32' Желтая карточкаМонкондю Томас
1:2
57' ГолМоффи Теремас
1:3
59' ГолЭкамби Карл Токо
1:4
78' ГолФевр Ромен
Ход матча
5'
0:1
26'
32'
57'
1:2
59'
78'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
19
Петро
Лео
38
Уттара
Данго
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Лион
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4 (1)
|0.15
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.15
|Монкондю Томас
|3
|0.11
|Сумано Самбу
|3
|0.11
|Лапорт Жульен
|2
|0.07
|Коне Ибраима
|2
|0.07
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|9 (4)
|0.33
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.26
|Экамби Карл Токо
|7 (2)
|0.26
|Ауа Уссем
|3
|0.11
|Денайер Джейсон
|3
|0.11
|Шакири Джердан
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Слимани Ислам
|1
|0.04
|Мендес Тьяго
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Мендес Убулан
|3
|1
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Инносент Бонке
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Какере Максанс
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
7
41%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
8
47%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
2
17%
6
25%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90
Пропущено
28
13
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
11%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
5
18%
3
23%
31-45
5
18%
2
15%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
5
18%
5
38%
76-90
Забито
23
41
12 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 3
4
17%
7
17%
1-15
4
17%
5
12%
16-30
4
17%
9
22%
31-45
4
17%
7
17%
46-60
2
9%
6
15%
61-75
5
22%
7
17%
76-90
Пропущено
42
30
17 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
5
12%
3
10%
1-15
7
17%
3
10%
16-30
5
12%
4
13%
31-45
9
21%
5
17%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
10
24%
13
43%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0
Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0
Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|7.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|42 - 37
|40
|8.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|9.
|Лилль
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 35
|39
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|34 - 38
|32
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 38
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|17.
|Бордо
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|19.
|Труа
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|23 - 41
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|6.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|8.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|11.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 1:4 Лион
Исход игры
Лорьян
5.7% (7)
Ничья
13.8% (17)
Лион
80.5% (99)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Лион
41.5% (51)
0:1 Лион
21.1% (26)
0:2 Лион
12.2% (15)
1:1 Ничья
9.8% (12)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Лорьян
1.6% (2)
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