Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Лорьян

93' Лион заслуженно побеждает в отличном матче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Буасгар Кентен из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Sambou Soumano из команды Лорьян в офсайде

88' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Лион выполняет удар от ворот.

82' Sambou Soumano из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

82' Кадевере Тино имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

81' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лион выполняет удар от ворот.

79' Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

78' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Февр Ромен из команды Лион

78' Ауа Уссем разрезает оборону соперника отличным пасом

77' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Удар от ворот произведет Лион

71' Тактическая замена. Кастелло Лукеба уходит с поля и его заменяет Боатенг Жером

71' Моффи Теремас из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

70' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Коне Ибраима нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.

69' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Экамби Карл Токо получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Экамби Карл Токо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Лион

66' Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Кастелло Лукеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Удар от ворот произведет Лорьян

63' Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

63' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Отличные скиллы показывает Лорьенте Арман , обводя своих соперников

62' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Г О О О О Л - Экамби Карл Токо забивает с правой ноги!

57' Плохо сыграл Мендес Тьяго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Лорьенте Арман разрезает оборону соперника отличным пасом

54' Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Какере Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Дембеле Мусса II нанес удар головой, но Матье Дрейер спокойно отбил мяч.

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лион выполняет удар от ворот.

49' Моффи Теремас из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Удар от ворот произведет Лорьян

46' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля