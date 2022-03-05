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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Брест
0'
54' Желтая карточка
Белькебла Арис
0:1
59' Гол
Онора Франк
67' Желтая карточка
Медина Факундо
81'

Ход матча

54'
 
Белькебла Арис
59'
0:1
Онора Франк
(Ле Дуарон Жереми)
67'
Медина Факундо
 
74'
 
Ласне Пол
Дель Кастильо Ромен
74'
Какута Гаэль
Айдара Массадио
 
74'
Франковски Пшемыслав
Кошта Давид
 
74'
Ганаго Игнатиус
Медина Факундо
 
75'
 
Мунье Стив
Ле Дуарон Жереми

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 113
Ланс 84.1% (95)
X 13.3% (15)
Брест 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Брест
1.80
4.47
6.27
Все Коэффициенты
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
10
Агум
Люсьен
20
Уронен
Йере
25
Дель
Кастильо
Ромен
26
Ле
Дуарон
Жереми
11
Сатриано
Мартин
Ланс
3-4-1-2
Брест
3-4-1-2

История личных встреч

Ланс
Брест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.26
Мюинга Арно 7 (1) 0.26
Саид Уэсли 5 0.19
Клаусс Жонатан 4 0.15
Франковски Пшемыслав 4 0.15
Сотока Флориан 4 (2) 0.15
Какута Гаэль 3 (1) 0.11
Ганаго Игнатиус 3 0.11
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Дансо Кевин 0 0
Вух Кристофер 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 9 0.33
Февр Ромен 7 (5) 0.26
Мунье Стив 6 (1) 0.22
Ле Дуарон Жереми 5 0.19
Сатриано Мартин 3 0.11
Кардона Ирвин 2 0.07
Шардонне Брендан 2 0.07
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Дансо Кевин 5 1
Дукуре Шейк 5 1
Гради Жонатан 5 0
Сотока Флориан 5 0
Айдара Массадио 4 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агум Люсьен 6 0
Шардонне Брендан 4 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
6
46%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
18%
3
16%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
6
32%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
16%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
28%
3
16%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
4
16%
6
32%
76-90

Забито

40
35
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
7
18%
4
11%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
6
15%
6
17%
46-60
5
13%
9
26%
61-75
9
23%
7
20%
76-90

Пропущено

38
37
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
5
13%
5
14%
1-15
2
5%
7
19%
16-30
13
34%
6
16%
31-45
6
16%
4
11%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
6
16%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0
Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0
Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Ланс 0:1 Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
12. Брест 1:0 Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Труа Заявка 26 5 7 14 23 - 41 22
20. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс 0:1 Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест 1:0 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
5. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
6. Брест 1:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс 0:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
10. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
11. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
12. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Жереми Ле Дуарон не смог попасть в створ ударом издали
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ланс: 63%, Брест: 37%.
  • 47'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Мюинга Арно из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
  • 47'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Медина Факундо из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 46'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Брест пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 64%, Брест: 36%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Дель Кастильо Ромен наказан за толчок Сотока Флориан
  • 44'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    44'
    Гради Жонатан из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Сатриано Мартин.
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ланс контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 43'
    Дукуре Шейк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 43'
    Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 42'
    Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Какута Гаэль из штрафной площади.
  • 42'
    Сотока Флориан из команды Ланс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 41'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 41'
    Ланс контролирует мяч.
  • 41'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 41'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    41'
    Дукуре Шейк возвращается на поле.
  • 41'
    Брест контролирует мяч.
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 66%, Брест: 34%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Брест пытается что-то создать.
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Брест начинает контратаку
  • 37'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 36'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Сатриано Мартин
  • 36'
    Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Ланс контролирует мяч.
  • 35'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 35'
    Брест пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 67%, Брест: 33%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 34'
    Какута Гаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 34'
    Фофана Секо разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 34'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 33'
    Ланс контролирует мяч.
  • 33'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Фофана Секо из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Брест контролирует мяч.
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 29'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 29'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 28'
    Ланс контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 27'
    Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 27'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 26'
    Ланс контролирует мяч.
  • 26'
    Уронен Йере пробует нанести удар издали, но Жан-Луи Лека держит все под контролем
  • 26'
    Брест пытается что-то создать.
  • 25'
    Брест контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 66%, Брест: 34%.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 24'
    Брест контролирует мяч.
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Фофана Секо наказан за толчок Жереми Ле Дуарон
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Брест поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 22'
    Ланс контролирует мяч.
  • 22'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 21'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Брест пытается что-то создать.
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 21'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Клаусс Жонатан пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
  • 20'
    Мюинга Арно нанес удар издали, а Марко Бизот отбил его обратно в игру!
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 64%, Брест: 36%.
  • 20'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 19'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Брест контролирует мяч.
  • 17'
    Ланс контролирует мяч.
  • 17'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Онора Франк из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Брест пытается что-то создать.
  • 16'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 67%, Брест: 33%.
  • 15'
    Брест контролирует мяч.
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Брест контролирует мяч.
  • 14'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Айдара Массадио из команды Ланс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 14'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 12'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 10'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Брест контролирует мяч.
  • 10'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 74%, Брест: 26%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 9'
    Какута Гаэль из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    9'
    Дель Кастильо Ромен возвращается на поле.
  • 8'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дель Кастильо Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    7'
    Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    7'
    Безумный фол. Дансо Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Дель Кастильо Ромен
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дансо Кевин из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Жереми Ле Дуарон.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 81%, Брест: 19%.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 3'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 3'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 2'
    Дансо Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Плохо сыграл Дюверн Жан-Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 2'
    Мюинга Арно из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Какута Гаэль задерживает мяч рукой
  • 1'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Ланс 84.1% (95)
X 13.3% (15)
Брест 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Брест
1.80
4.47
6.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланс 0:1 Брест онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 0:1 Брест

Исход игры
Ланс
84.1% (95)
Ничья
13.3% (15)
Брест
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
2:1 Ланс
31.9% (36)
1:0 Ланс
31% (35)
2:0 Ланс
15.9% (18)
1:1 Ничья
9.7% (11)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Брест
1.8% (2)
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Ланс
Брест

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