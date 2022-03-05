Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Жереми Ле Дуарон не смог попасть в створ ударом издали

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Брест

43' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Какута Гаэль из штрафной площади.

42' Сотока Флориан из команды Ланс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

37' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

35' Ланс выполняет удар от ворот.

35' Удар от ворот произведет Брест

34' Какута Гаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Фофана Секо разрезает оборону соперника отличным пасом

34' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Фофана Секо из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Брест

28' Удар от ворот произведет Брест

27' Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Уронен Йере пробует нанести удар издали, но Жан-Луи Лека держит все под контролем

25' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

23' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Фофана Секо наказан за толчок Жереми Ле Дуарон

23' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ланс выполняет удар от ворот.

21' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Клаусс Жонатан пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

20' Мюинга Арно нанес удар издали, а Марко Бизот отбил его обратно в игру!

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ланс выполняет удар от ворот.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

16' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

14' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

13' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Клаусс Жонатан из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Брест

9' Удар от ворот произведет Брест

9' Какута Гаэль из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Дель Кастильо Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Брест

3' Клаусс Жонатан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Удар от ворот произведет Брест

2' Дансо Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Плохо сыграл Дюверн Жан-Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ланс начинает с центра поля