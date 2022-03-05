Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
54' Желтая карточкаБелькебла Арис
0:1
59' ГолОнора Франк
67' Желтая карточкаМедина Факундо
Ход матча
54'
59'
0:1
67'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
10
Агум
Люсьен
20
Уронен
Йере
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
20 Уронен ЙереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Брест
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|7
|0.26
|Мюинга Арно
|7 (1)
|0.26
|Саид Уэсли
|5
|0.19
|Клаусс Жонатан
|4
|0.15
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.15
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.15
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.11
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.11
|Кошта Давид
|1
|0.04
|Банза Симон
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Дансо Кевин
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|9
|0.33
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.26
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.22
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.19
|Сатриано Мартин
|3
|0.11
|Кардона Ирвин
|2
|0.07
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|9
|0
|Дансо Кевин
|5
|1
|Дукуре Шейк
|5
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Сотока Флориан
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Каюзак Янник
|0
|1
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агум Люсьен
|6
|0
|Шардонне Брендан
|4
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
4
17%
6
35%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
4
17%
2
12%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
6
43%
3
17%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
18%
3
16%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
6
32%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
16%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
28%
3
16%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
4
16%
6
32%
76-90
Забито
40
36
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
7
18%
4
11%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
5
13%
9
25%
61-75
9
23%
7
19%
76-90
Пропущено
39
37
20 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
5
13%
5
14%
1-15
2
5%
7
19%
16-30
13
33%
6
16%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
6
15%
6
16%
61-75
6
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0
Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0
Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|7.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|8.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|9.
|Лилль
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 35
|39
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 38
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|17.
|Бордо
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|19.
|Труа
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|23 - 41
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|9.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|13.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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Прогнозы на матч Ланс 0:1 Брест
Исход игры
Ланс
84.1% (95)
Ничья
13.3% (15)
Брест
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
2:1 Ланс
31.9% (36)
1:0 Ланс
31% (35)
2:0 Ланс
15.9% (18)
1:1 Ничья
9.7% (11)
0:1 Брест
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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