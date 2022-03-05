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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:0
Перерыв

Стадион:
ПСЖ
0'
34' Желтая карточка
Лемина Марио

Ход матча

34'
Лемина Марио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 127
Ницца 4.7% (6)
X 11% (14)
ПСЖ 84.3% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
ПСЖ
5.20
4.20
2.05
Все Коэффициенты
Новости
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
21
Клюйверт
Джастин
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
1
Навас
Кейлор
24
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
14
Бернат
Хуан
18
Вейналдум
Джорджиньо
15
Данилу
Перейра
6
Верратти
Марко
11
Ди
Мария
Анхель
30
Месси
Лионель
10
Неймар
Ницца
4-4-2
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Ницца
ПСЖ

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

29 матчей

27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.37
Дольберг Каспер 7 (2) 0.26
Делор Анди 6 (1) 0.22
Клюйверт Джастин 3 0.11
Тюрам Кефрен 3 0.11
Аталь Юсеф 2 0.07
Будауи Хишем 2 0.07
Бар Мельвен 1 0.04
Гессан Эванн 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 15 (2) 0.56
Данилу Перейра 5 0.19
Неймар 4 (1) 0.15
Икарди Мауро 4 0.15
Ди Мария Анхель 3 0.11
Хакими Ашраф 3 0.11
Эррера Андер 3 0.11
Гуэйе Идрисса 3 0.11
Маркиньос Маркос 3 0.11
Месси Лионель 2 0.07
Дракслер Юлиан 2 0.07
Керер Тило 2 0.07
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Паредес Леандро 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 1
Росарио Пабло 6 0
Клюйверт Джастин 4 1
Лемина Марио 5 0
Тодибо Жан-Клер 5 0
Будауи Хишем 5 0
Аталь Юсеф 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 7 0
Хакими Ашраф 3 1
Ди Мария Анхель 3 0
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Паредес Леандро 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
5
20%
16-30
3
18%
5
20%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
5
36%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
43%
3
19%
76-90

Забито

20
29
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
4
20%
4
14%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
8
40%
7
24%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

37
54
13 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
6
16%
6
11%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
4
11%
10
19%
31-45
6
16%
6
11%
46-60
5
14%
10
19%
61-75
13
35%
14
26%
76-90

Пропущено

21
25
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
2
10%
3
12%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
6
29%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0
Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 27 19 6 2 56 - 23 63
2. Ницца 0:0 Заявка 27 14 6 7 38 - 21 47
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Труа Заявка 26 5 7 14 23 - 41 22
20. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
9. Ницца 0:0 Заявка 14 6 4 4 18 - 14 21
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца 0:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ 0:0 Заявка 14 7 5 2 25 - 16 26
4. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
5. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
10. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
11. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
12. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0. Пока без голов!
  • Фол, нарушение
    44'
    Неймар попытался отыграть на Месси, но получил удар по воротам от своего соперника. Судейский состав сразу же среагировал, назначив штрафной.
  • 43'
    Гуири с левого фланга выполнял заброс к воротам соперника - слишком сильно, неточно и довольно предсказуемо.
  • 41'
    Бернат на Маркиньоса, тот вернул сферу Месси. Никакого продвижения от фаворита встречи мы пока не видим.
  • 40'
    5 мину до перерыва остается играть командам. Не думаю, что по такой игре будет много мотивации у рефери добавить 5-7 минут.
  • 38'
    Никто не мешал Гуири сместиться с правого края в центр и нанести удар по воротам соперника, но мяч угодил в голкипера, который забрал сферу в перчатки.
  • 37'
    Гуири попытался на правом фланге накрутить Неймара, но бразилец бросился в ноги сопернику и выполнил прекрасный подкат в ноги сопернику.
  • 36'
    Дольберг! Классно он промчался к воротам соперника. Нанес игрок удар по рамке соперника, но мяч полетел слишком высоко и неточно. Было здорово!
  • 35'
    Дольбергу удалось с линии штрафной произвести удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком уж высоко и неточно, к тому же.
  • 33'
    И снова Месси достается. Теперь Дольберг его толкает в спину при приеме снаряда. Благо не оступился аргентинец, иначе могла быть травма.
  • Желтая карточка
    32'
    Лемина получил карточку желтого цвета за снос Месси в районе центрального круга. Фол и впрямь получился слишком уж грубым, на что среагировал судья.
  • 31'
    Месси в центре поля получил мяч, отдал Неймару. Обратный пас бразильца был пяткой, но Лео было сложно подхватить сферу. Он ее просто потерял.
  • 29'
    Совсем уж осторожно заиграли команды. Никуда они не торопятся и тщательно готовят каждое свое наступление.
  • 28'
    Перейра в ногу соперника зарядил на полном ходу. Нет карточки, нет даже фола. Куда вообще арбитр смотрел в этой ситуации.
  • 26'
    Отрабатывает в обороне Ди Мария, и толкают его на газон. Как бы тут повреждения не было. Нет, вроде Анхель поднимается. Обошлось.
  • 25'
    Гуири пробил с линии штрафной в сторону рамки - снова неточно, и мяч улетел куда-то в сторону трибун. Неплохо играет сейчас "Ницца".
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Росарио пробивал по воротам соперника после подачи с левого фланга. Головой игроку "Ниццы" не удалось переправить мяч в сетку!
  • 22'
    Снабжал Ди Мария сейчас передачей Неймара, но против того уверенно сыграли в подкате. Данте отработал в обороне просто чудесно!
  • 21'
    Месси не смог укротить сферу на левом фланге. Упустит он снаряд за боковую линию. Последовал тут же радостный гул. Не каждый день звезда футбола так ошибается.
  • 20'
    20 минут соперники провели на футбольном поле. Сложно однозначно кому-то отдать преимущество. В принципе, игра пока на 100% равная.
  • Судья
    18'
    По ногам получил от Верратти Тюрам. Честно говоря, я думал, что судья решит показать футболисту "ПСЖ" карточку желтого цвета, но не в этот раз, видимо.
  • 17'
    Бернат с левого края отдавал передачу на ход Верратти, который пытался протиснуться к воротам - ничего из этого не вышло. Потеряли сферу хозяева.
  • 16'
    Неймар вышел за пределы поля. Перешнуровал он обувь и снова вернулся на поле. Думаю, какой-то дискомфорт почувствовал сейчас бразилец.
  • 14'
    Да, очень непросто "ПСЖ" на поле соперника, но постепенно обживаются и тут парижане. Атакуют, нагло идут вперед. Думаю, что прок от этого рано или поздно будет.
  • 13'
    Не самая удачная подача получилась у Тюрама. Снаряд в результате навеса упал на ворота "ПСЖ". Спокойно сопроводил мяч за пределы поля Навас.
  • 12'
    Прекрасный темп игры соперники показывают. Практически без остановки они носятся с одной половины поля на другую. Скорости какие-то фантастические.
  • Угловой
    10'
    Не лучшим образом разыгран был угловой футболистами "ПСЖ". Сфера в руки Бенитесу прилетела после подачи с правого края.
  • Опасный момент
    9'
    МОМЕНТ! Не лучшим образом "Ницца" угловой разыграла. В итоге снаряд вынесли гости. Ди Мария справа подхватил снаряд, сблизился с голкипером соперника и выстрелил прямо в него!
  • Угловой
    8'
    Простреливал Дольберг мяч с левого края, и Керер подставил ногу. В итоге снаряд спланировал за лицевую линию. "Орды" подадут первый угловой в матче.
  • Опасный момент
    6'
    Гуири! Классный пас на него Дольберг выдал, и игрок "Ниццы" пробивал на технику, но не сумел поразить чужой створ. Снова рядом с голом!
  • 5'
    Еще один проход "Ниццы". Прострельная передача с левого края, и сфера прямо в руки Навасу прилетает. На выходе вратарь играет очень здорово!
  • Опасный момент
    4'
    Гуири! Сходу он проверил реакцию Наваса в воротах. В левый угол бил форвард "Ниццы", но сложился в рамке Кейлор и спас свой коллектив.
  • 2'
    Футболисты "Ниццы" вышли на поле в красно-черных футболках и белых трусах, в то время, как игроки "ПСЖ" предстали в бело-синем обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Что ж, дамы и господа, встреча в Ницце со свистком арбитра началась. Гости разыграли мяч с центра поля. Удачи командам, поехали!
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Прогнозы на матч Ницца 0:0 ПСЖ

Исход игры
Ницца
4.7% (6)
Ничья
11% (14)
ПСЖ
84.3% (107)
Тотал 2.5
Больше
69.37% (77)
Меньше
30.63% (34)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
44.1% (56)
0:1 ПСЖ
10.2% (13)
1:3 ПСЖ
8.7% (11)
1:1 Ничья
8.7% (11)
0:2 ПСЖ
7.9% (10)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:1 Ницца
2.4% (3)
0:3 ПСЖ
1.6% (2)
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Ницца
ПСЖ

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