5 мину до перерыва остается играть командам. Не думаю, что по такой игре будет много мотивации у рефери добавить 5-7 минут.

Бернат на Маркиньоса, тот вернул сферу Месси. Никакого продвижения от фаворита встречи мы пока не видим.

Гуири с левого фланга выполнял заброс к воротам соперника - слишком сильно, неточно и довольно предсказуемо.

Неймар попытался отыграть на Месси, но получил удар по воротам от своего соперника. Судейский состав сразу же среагировал, назначив штрафной.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0. Пока без голов!

38' Никто не мешал Гуири сместиться с правого края в центр и нанести удар по воротам соперника, но мяч угодил в голкипера, который забрал сферу в перчатки.

37' Гуири попытался на правом фланге накрутить Неймара, но бразилец бросился в ноги сопернику и выполнил прекрасный подкат в ноги сопернику.

36' Дольберг! Классно он промчался к воротам соперника. Нанес игрок удар по рамке соперника, но мяч полетел слишком высоко и неточно. Было здорово!

35' Дольбергу удалось с линии штрафной произвести удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком уж высоко и неточно, к тому же.

33' И снова Месси достается. Теперь Дольберг его толкает в спину при приеме снаряда. Благо не оступился аргентинец, иначе могла быть травма.

32' Лемина получил карточку желтого цвета за снос Месси в районе центрального круга. Фол и впрямь получился слишком уж грубым, на что среагировал судья.

31' Месси в центре поля получил мяч, отдал Неймару. Обратный пас бразильца был пяткой, но Лео было сложно подхватить сферу. Он ее просто потерял.

29' Совсем уж осторожно заиграли команды. Никуда они не торопятся и тщательно готовят каждое свое наступление.

28' Перейра в ногу соперника зарядил на полном ходу. Нет карточки, нет даже фола. Куда вообще арбитр смотрел в этой ситуации.

26' Отрабатывает в обороне Ди Мария, и толкают его на газон. Как бы тут повреждения не было. Нет, вроде Анхель поднимается. Обошлось.

25' Гуири пробил с линии штрафной в сторону рамки - снова неточно, и мяч улетел куда-то в сторону трибун. Неплохо играет сейчас "Ницца".

24' ОПАСНО! Росарио пробивал по воротам соперника после подачи с левого фланга. Головой игроку "Ниццы" не удалось переправить мяч в сетку!

22' Снабжал Ди Мария сейчас передачей Неймара, но против того уверенно сыграли в подкате. Данте отработал в обороне просто чудесно!

21' Месси не смог укротить сферу на левом фланге. Упустит он снаряд за боковую линию. Последовал тут же радостный гул. Не каждый день звезда футбола так ошибается.

20' 20 минут соперники провели на футбольном поле. Сложно однозначно кому-то отдать преимущество. В принципе, игра пока на 100% равная.

18' По ногам получил от Верратти Тюрам. Честно говоря, я думал, что судья решит показать футболисту "ПСЖ" карточку желтого цвета, но не в этот раз, видимо.

17' Бернат с левого края отдавал передачу на ход Верратти, который пытался протиснуться к воротам - ничего из этого не вышло. Потеряли сферу хозяева.

16' Неймар вышел за пределы поля. Перешнуровал он обувь и снова вернулся на поле. Думаю, какой-то дискомфорт почувствовал сейчас бразилец.

14' Да, очень непросто "ПСЖ" на поле соперника, но постепенно обживаются и тут парижане. Атакуют, нагло идут вперед. Думаю, что прок от этого рано или поздно будет.

13' Не самая удачная подача получилась у Тюрама. Снаряд в результате навеса упал на ворота "ПСЖ". Спокойно сопроводил мяч за пределы поля Навас.

12' Прекрасный темп игры соперники показывают. Практически без остановки они носятся с одной половины поля на другую. Скорости какие-то фантастические.

10' Не лучшим образом разыгран был угловой футболистами "ПСЖ". Сфера в руки Бенитесу прилетела после подачи с правого края.

9' МОМЕНТ! Не лучшим образом "Ницца" угловой разыграла. В итоге снаряд вынесли гости. Ди Мария справа подхватил снаряд, сблизился с голкипером соперника и выстрелил прямо в него!

8' Простреливал Дольберг мяч с левого края, и Керер подставил ногу. В итоге снаряд спланировал за лицевую линию. "Орды" подадут первый угловой в матче.

6' Гуири! Классный пас на него Дольберг выдал, и игрок "Ниццы" пробивал на технику, но не сумел поразить чужой створ. Снова рядом с голом!

5' Еще один проход "Ниццы". Прострельная передача с левого края, и сфера прямо в руки Навасу прилетает. На выходе вратарь играет очень здорово!

4' Гуири! Сходу он проверил реакцию Наваса в воротах. В левый угол бил форвард "Ниццы", но сложился в рамке Кейлор и спас свой коллектив.

2' Футболисты "Ниццы" вышли на поле в красно-черных футболках и белых трусах, в то время, как игроки "ПСЖ" предстали в бело-синем обмундировании.