Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Ривьера
История личных встреч
Ницца
ПСЖ
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
29 матчей
27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.38
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.27
|Делор Анди
|6 (1)
|0.23
|Клюйверт Джастин
|3
|0.12
|Тюрам Кефрен
|3
|0.12
|Аталь Юсеф
|2
|0.08
|Будауи Хишем
|2
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.04
|Гессан Эванн
|1
|0.04
|Лемина Марио
|1
|0.04
|Стенгс Келвин
|1
|0.04
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.04
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|0.58
|Данилу Перейра
|5
|0.19
|Неймар
|4 (1)
|0.15
|Икарди Мауро
|4
|0.15
|Ди Мария Анхель
|3
|0.12
|Хакими Ашраф
|3
|0.12
|Эррера Андер
|3
|0.12
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.12
|Маркиньос Маркос
|3
|0.12
|Месси Лионель
|2
|0.08
|Дракслер Юлиан
|2
|0.08
|Керер Тило
|2
|0.08
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Верратти Марко
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Сарабия Пабло
|1
|0.04
|Кимпембе Преснел
|1
|0.04
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|1
|Росарио Пабло
|6
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|1
|Тодибо Жан-Клер
|5
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|10
|0
|Мбаппе Килиан
|7
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Неймар
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
5
20%
16-30
3
18%
5
20%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
5
36%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
43%
3
19%
76-90
Забито
20
29
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
4
20%
4
14%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
8
40%
7
24%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
37
54
13 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
6
16%
6
11%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
4
11%
10
19%
31-45
6
16%
6
11%
46-60
5
14%
10
19%
61-75
13
35%
14
26%
76-90
Пропущено
21
25
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
2
10%
3
12%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
6
29%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0
Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|42 - 37
|40
|7.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|8.
|Лилль
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 35
|39
|9.
|Лион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|34 - 38
|32
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 38
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Лорьян
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|21 - 39
|24
|17.
|Бордо
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|19.
|Труа
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|23 - 41
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|6.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ
Исход игры
Ницца
0% (0)
Ничья
6.9% (2)
ПСЖ
93.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (22)
Меньше
21.43% (6)
Обе команды забьют
Да
82.14% (23)
Нет
17.86% (5)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
62.1% (18)
0:2 ПСЖ
10.3% (3)
0:1 ПСЖ
6.9% (2)
1:3 ПСЖ
6.9% (2)
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