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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

История личных встреч

Ницца
ПСЖ

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

29 матчей

27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.38
Дольберг Каспер 7 (2) 0.27
Делор Анди 6 (1) 0.23
Клюйверт Джастин 3 0.12
Тюрам Кефрен 3 0.12
Аталь Юсеф 2 0.08
Будауи Хишем 2 0.08
Бар Мельвен 1 0.04
Гессан Эванн 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 15 (2) 0.58
Данилу Перейра 5 0.19
Неймар 4 (1) 0.15
Икарди Мауро 4 0.15
Ди Мария Анхель 3 0.12
Хакими Ашраф 3 0.12
Эррера Андер 3 0.12
Гуэйе Идрисса 3 0.12
Маркиньос Маркос 3 0.12
Месси Лионель 2 0.08
Дракслер Юлиан 2 0.08
Керер Тило 2 0.08
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Паредес Леандро 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 1
Росарио Пабло 6 0
Клюйверт Джастин 4 1
Тодибо Жан-Клер 5 0
Будауи Хишем 5 0
Лемина Марио 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 7 0
Хакими Ашраф 3 1
Ди Мария Анхель 3 0
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Паредес Леандро 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
5
20%
16-30
3
18%
5
20%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
5
36%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
43%
3
19%
76-90

Забито

20
29
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
4
20%
4
14%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
8
40%
7
24%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

37
54
13 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
6
16%
6
11%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
4
11%
10
19%
31-45
6
16%
6
11%
46-60
5
14%
10
19%
61-75
13
35%
14
26%
76-90

Пропущено

21
25
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
2
10%
3
12%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
6
29%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0
Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
7. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
8. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
9. Лион Заявка 26 10 9 7 34 - 32 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 26 5 9 12 21 - 39 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Труа Заявка 26 5 7 14 23 - 41 22
20. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
5. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
6. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 25 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 29
    Ницца 0% (0)
    X 6.9% (2)
    ПСЖ 93.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    ПСЖ
    4.65
    4.33
    1.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ницца - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ

    Исход игры
    Ницца
    0% (0)
    Ничья
    6.9% (2)
    ПСЖ
    93.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (22)
    Меньше
    21.43% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (23)
    Нет
    17.86% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    62.1% (18)
    0:2 ПСЖ
    10.3% (3)
    0:1 ПСЖ
    6.9% (2)
    1:3 ПСЖ
    6.9% (2)
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