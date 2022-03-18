Вулверхэмптон

В данном противостоянии сильнее будут «волки», которые в последнее время демонстрируют намного лучшие... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.21
|Хи-Чан Хван
|5
|0.17
|Невеш Рубен
|4
|0.14
|Коди Конор
|3
|0.1
|Поденсе Даниэл
|2
|0.07
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Саисс Ромен
|2
|0.07
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|9 (3)
|0.31
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.14
|Харрисон Джек
|4
|0.14
|Морено Родриго
|4 (1)
|0.14
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.07
|Гелхардт Джо
|2
|0.07
|Льоренте Диего
|2
|0.07
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|9
|0
|Хименес Рауль
|6
|1
|Саисс Ромен
|5
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Коди Конор
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|9
|0
|Морено Родриго
|7
|0
|Стрёйк Паскаль
|5
|1
|Льоренте Диего
|6
|0
|Джеймс Дэниэл
|6
|0
|Рафинья Диас
|6
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Форшоу Адам
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|43 - 31
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|44 - 35
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|29 - 23
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|41 - 39
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|12.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|13.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|31 - 65
|26
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6