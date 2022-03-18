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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Лидс
Прогнозы 119
Вулверхэмптон 83.2% (99)
X 9.2% (11)
Лидс 7.6% (9)
+1
выиграет Вулверхэмптон, со счетом 2:1
В данном противостоянии сильнее будут «волки», которые в последнее время демонстрируют намного лучшие... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Лидс
2.18
3.50
3.98
Все Коэффициенты
Новости
1
Са
Жозе
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
32
Дендонкер
Леандер
10
Поденсе
Даниэл
9
Хименес
Рауль
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
4
Форшоу
Адам
20
Джеймс
Дэниэл
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Лидс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Ч
0:3
Ч
4:1
Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:3
Ч
4:3
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:0
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.21
Хи-Чан Хван 5 0.17
Невеш Рубен 4 0.14
Коди Конор 3 0.1
Поденсе Даниэл 2 0.07
Моутинью Жоау 2 0.07
Саисс Ромен 2 0.07
Дендонкер Леандер 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.31
Джеймс Дэниэл 4 0.14
Харрисон Джек 4 0.14
Морено Родриго 4 (1) 0.14
Бэмфорд Патрик 2 0.07
Гелхардт Джо 2 0.07
Льоренте Диего 2 0.07
Эйлинг Люк 1 0.03
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 9 0
Хименес Рауль 6 1
Саисс Ромен 5 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Коди Конор 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 9 0
Морено Родриго 7 0
Стрёйк Паскаль 5 1
Льоренте Диего 6 0
Джеймс Дэниэл 6 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Клих Матеуш 4 0
Форшоу Адам 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Эйлинг Люк 3 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
15%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

13
36
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
8%
4
11%
1-15
4
31%
4
11%
16-30
4
31%
7
19%
31-45
0
0%
9
25%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
3
23%
6
17%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
7
47%
6
33%
76-90

Пропущено

11
28
1 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
1
9%
3
11%
31-45
2
18%
4
14%
46-60
5
45%
5
18%
61-75
3
27%
6
21%
76-90

Забито

28
32
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
13 Не забивали 10
5
18%
4
13%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
9
32%
8
25%
76-90

Пропущено

24
64
10 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 36
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 26
1
4%
7
11%
1-15
4
17%
11
17%
16-30
5
21%
10
16%
31-45
2
8%
13
20%
46-60
6
25%
11
17%
61-75
6
25%
12
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 27 16 3 8 43 - 31 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
6. Вест Хэм Заявка 29 14 6 9 48 - 36 48
7. Тоттенхэм Заявка 28 15 3 10 44 - 35 48
8. Вулверхэмптон Заявка 29 14 4 11 29 - 23 46
9. Астон Вилла Заявка 28 11 3 14 41 - 39 36
10. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
11. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
12. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
13. Лестер Заявка 26 9 6 11 40 - 45 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 29 6 8 15 31 - 65 26
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
6. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
7. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
8. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2022, осталось 25 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 119
    Вулверхэмптон 83.2% (99)
    X 9.2% (11)
    Лидс 7.6% (9)
    +1
    выиграет Вулверхэмптон, со счетом 2:1
    В данном противостоянии сильнее будут «волки», которые в последнее время демонстрируют намного лучшие... Ещё
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Лидс
    2.18
    3.50
    3.98
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    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лидс

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    83.1% (98)
    Ничья
    9.3% (11)
    Лидс
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    50.89% (57)
    Нет
    49.11% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    30.5% (36)
    1:0 Вулверхэмптон
    28% (33)
    2:0 Вулверхэмптон
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    3:1 Вулверхэмптон
    4.2% (5)
    1:2 Лидс
    2.5% (3)
    3:0 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
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