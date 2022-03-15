Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Молинью
История личных встреч
Вулверхэмптон
Лидс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.21
|Хи-Чан Хван
|5
|0.17
|Невеш Рубен
|4
|0.14
|Коди Конор
|3
|0.1
|Поденсе Даниэл
|2
|0.07
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Саисс Ромен
|2
|0.07
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|9 (3)
|0.31
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.14
|Харрисон Джек
|4
|0.14
|Морено Родриго
|4 (1)
|0.14
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.07
|Гелхардт Джо
|2
|0.07
|Льоренте Диего
|2
|0.07
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|9
|0
|Хименес Рауль
|6
|1
|Саисс Ромен
|5
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Коди Конор
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|9
|0
|Морено Родриго
|7
|0
|Стрёйк Паскаль
|5
|1
|Льоренте Диего
|6
|0
|Джеймс Дэниэл
|6
|0
|Рафинья Диас
|6
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Форшоу Адам
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
15%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Пропущено
13
36
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
8%
4
11%
1-15
4
31%
4
11%
16-30
4
31%
7
19%
31-45
0
0%
9
25%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
3
23%
6
17%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
7
47%
6
33%
76-90
Пропущено
11
28
1 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
1
9%
3
11%
31-45
2
18%
4
14%
46-60
5
45%
5
18%
61-75
3
27%
6
21%
76-90
Забито
28
32
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
13 Не забивали 10
5
18%
4
13%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
9
32%
8
25%
76-90
Пропущено
24
64
10 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 36
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 26
1
4%
7
11%
1-15
4
17%
11
17%
16-30
5
21%
10
16%
31-45
2
8%
13
20%
46-60
6
25%
11
17%
61-75
6
25%
12
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|43 - 29
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|29 - 23
|46
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|42 - 35
|45
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|41 - 39
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|12.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|26 - 34
|33
|13.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|32 - 48
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|31 - 65
|26
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|18.
|Эвертон
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|28 - 47
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лидс
Исход игры
Вулверхэмптон
78% (32)
Ничья
12.2% (5)
Лидс
9.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (21)
Меньше
48.78% (20)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
39% (16)
1:0 Вулверхэмптон
19.5% (8)
2:0 Вулверхэмптон
14.6% (6)
1:1 Ничья
12.2% (5)
3:1 Вулверхэмптон
4.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!