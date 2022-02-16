ЦСКА Москва

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В заключительном товарищеском матче на сборе в Кампоаморе московский ЦСКА сыграет с испанской "Мурсией". Текстовая трансляция данной встречи будет доступна на LiveResult.Ru, проведёт её Кирилл Иванцов.