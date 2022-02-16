Олимпиада 2022
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ЦСКА Москва
 
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Мурсия

История личных встреч

ЦСКА Москва
Мурсия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
5:0
ТМС
1:1

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1
ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2
Мурсия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Мурсия 3:1 Мурсия - Тамарасейте 2:1 Кадис-2 - Мурсия 0:1 Мурсия - Линенсе 0:0
Тамарасейте - Мурсия 1:0 Мурсия - Кадис-2 2:1 Линенсе - Мурсия 1:0 Мурсия - Эль-Эхидо 2:2 УКАМ Мурсия - Мурсия 1:1 Кордова - Мурсия 2:2 Мурсия - Еклано 1:0 Линарес - Мурсия 2:0 Мурсия - Лорка Депортива 1:1 Мурсия - ЦСКА Москва 1:3 Севилья Атлетико - Мурсия 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 5:0 Мурсия - Бетис-2 0:2 Гранада-2 - Мурсия 0:1 Эль-Эхидо - Мурсия 1:1 Мурсия - УКАМ Мурсия 2:1
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В заключительном товарищеском матче на сборе в Кампоаморе московский ЦСКА сыграет с испанской "Мурсией". Текстовая трансляция данной встречи будет доступна на LiveResult.Ru, проведёт её Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Мурсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 февраля 2022, осталось 2 часа 9 минут.



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ЦСКА Москва
Мурсия

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