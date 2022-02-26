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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:1
Первый тайм: 4'

Стадион:
Валенсия
0'
0:1
4' Гол
 4'

Ход матча

4'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 130
Мальорка 25.4% (33)
X 36.2% (47)
Валенсия 38.5% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Валенсия
2.44
3.26
3.30
Все Коэффициенты
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Коста
Хауме
8
Сальва
Севилья
10
Санчес
Антонио
17
Кубо
Такефуса
22
Анхель
Луис
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
28
Мамардашвили
Георгий
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
4
Муса
Юнус
10
Солер
Карлос
8
Рачич
Урош
21
Хиль
Бриан
20
Фулкье
Димитри
9
Макси
Гомес
19
Дуро
Уго
Мальорка
4-2-3-1
Валенсия
3-5-2

История личных встреч

Мальорка
Валенсия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.13
Сальва Севилья 3 (3) 0.13
Анхель Луис 2 0.08
Мурики Ведат 2 (1) 0.08
Фернандо Ниньо 2 0.08
Баба Иддрису 2 0.08
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 9 (1) 0.36
Солер Карлос 8 (5) 0.32
Дуро Уго 6 0.24
Гайя Хосе 2 0.08
Макси Гомес 2 0.08
Альдерете Омар 2 0.08
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Коста Хауме 3 1
Рейна Маноло 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Батталья Родриго 3 0
Пратс Абдон 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мурики Ведат 2 0
Анхель Луис 2 0
Мбула Хорди 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Раильо Антонио 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Гильямон Уго 7 1
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Фулкье Димитри 7 0
Дьякаби Муктар 7 0
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Солер Карлос 4 0
Муса Юнус 4 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Мориба Илайкс 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Хиль Бриан 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
8%
1
6%
1-15
6
50%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Пропущено

12
26
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
17%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
4
33%
4
15%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
10%
3
15%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
4
40%
7
35%
76-90

Пропущено

27
16
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
5
19%
4
25%
61-75
11
41%
4
25%
76-90

Забито

22
37
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
2
9%
4
11%
1-15
9
41%
5
14%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
5
23%
10
27%
76-90

Пропущено

39
42
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
3
8%
7
17%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
3
8%
6
14%
31-45
5
13%
5
12%
46-60
9
23%
8
19%
61-75
13
33%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0
Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0
Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
10. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия 0:0 Заявка 26 7 10 9 37 - 42 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка 0:0 Заявка 25 6 9 10 23 - 38 27
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка 0:0 Заявка 13 4 7 2 13 - 11 19
14. Валенсия 0:0 Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия 0:0 Заявка 13 3 4 6 18 - 25 13
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    Футболисты "Мальорки" предстали на поле в красно-синих цветах, а игроки "Валенсии" вышли на газон во всем сером. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча стартовала в Испании! Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
    Ассистент: Гвадалупе Поррас Аюсо (Испания);
    Ассистент: Альваро Ерай Карреньо Кабрера (Испания);
    Резервный: Алехандре Алеман Перес (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках одного из матчей 26-го тура Ла Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Мальорки» и «Валенсии». Встреча состоится в Пальме-де-Мальорке, на стадионе «Иберостар».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Прогнозы 130
    Мальорка 25.4% (33)
    X 36.2% (47)
    Валенсия 38.5% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Валенсия
    2.44
    3.26
    3.30
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    ГОООООЛ Валенсия забивает
  • 4'
    Игрок команды Мальорка делает подачу своему товарищу по команде.
  • 4'
    Солер Карлос из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Антонио Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Юнус Муса из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Юнус Муса из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Солер Карлос из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Кубо Такефуса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Игрок из команды Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 2'
    Юнус Муса из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Валенсия пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Валенсия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Мальорка 0:1 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Валенсия

Исход игры
Мальорка
24.8% (32)
Ничья
36.4% (47)
Валенсия
38.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (39)
1:2 Валенсия
20.9% (27)
2:1 Мальорка
15.5% (20)
0:1 Валенсия
7.8% (10)
1:0 Мальорка
7% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Валенсия
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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Мальорка
Валенсия

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