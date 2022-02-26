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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках одного из матчей 26-го тура Ла Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Мальорки» и «Валенсии». Встреча состоится в Пальме-де-Мальорке, на стадионе «Иберостар».



Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!