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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 52
Мальорка 23.1% (12)
X 26.9% (14)
Валенсия 50% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Валенсия
2.47
3.21
3.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мальорка
Валенсия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.13
Сальва Севилья 3 (3) 0.13
Анхель Луис 2 0.08
Мурики Ведат 2 (1) 0.08
Фернандо Ниньо 2 0.08
Баба Иддрису 2 0.08
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 9 (1) 0.36
Солер Карлос 8 (5) 0.32
Дуро Уго 6 0.24
Гайя Хосе 2 0.08
Макси Гомес 2 0.08
Альдерете Омар 2 0.08
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Коста Хауме 3 1
Рейна Маноло 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Батталья Родриго 3 0
Пратс Абдон 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мурики Ведат 2 0
Анхель Луис 2 0
Мбула Хорди 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Раильо Антонио 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Гильямон Уго 7 1
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Фулкье Димитри 7 0
Дьякаби Муктар 7 0
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Солер Карлос 4 0
Муса Юнус 4 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Мориба Илайкс 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Хиль Бриан 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
8%
1
6%
1-15
6
50%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Пропущено

12
26
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
17%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
4
33%
4
15%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
10%
3
15%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
4
40%
7
35%
76-90

Пропущено

27
16
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
5
19%
4
25%
61-75
11
41%
4
25%
76-90

Забито

22
37
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
2
9%
4
11%
1-15
9
41%
5
14%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
5
23%
10
27%
76-90

Пропущено

39
42
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
3
8%
7
17%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
3
8%
6
14%
31-45
5
13%
5
12%
46-60
9
23%
8
19%
61-75
13
33%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0
Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0
Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
10. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 24 6 8 10 23 - 38 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 25 2 9 14 25 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
14. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 2 дня 6 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Мальорка 23.1% (12)
    X 26.9% (14)
    Валенсия 50% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Валенсия
    2.47
    3.21
    3.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальорка - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Мальорка - Валенсия

    Исход игры
    Мальорка
    23.1% (12)
    Ничья
    26.9% (14)
    Валенсия
    50% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    34.6% (18)
    1:1 Ничья
    23.1% (12)
    2:1 Мальорка
    19.2% (10)
    0:1 Валенсия
    7.7% (4)
    1:3 Валенсия
    3.8% (2)
    0:2 Валенсия
    3.8% (2)
    1:0 Мальорка
    3.8% (2)
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    Мальорка
    Валенсия

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