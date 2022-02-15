Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Визит Мальорка Эстади
История личных встреч
Мальорка
Валенсия
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|3
|0.13
|Сальва Севилья
|3 (3)
|0.13
|Анхель Луис
|2
|0.08
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.08
|Фернандо Ниньо
|2
|0.08
|Баба Иддрису
|2
|0.08
|Ли Кан Ин
|1
|0.04
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Руссо Франко
|1
|0.04
|Кубо Такефуса
|1
|0.04
|Санчес Антонио
|1
|0.04
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|9 (1)
|0.36
|Солер Карлос
|8 (5)
|0.32
|Дуро Уго
|6
|0.24
|Гайя Хосе
|2
|0.08
|Макси Гомес
|2
|0.08
|Альдерете Омар
|2
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Габриэль Паулиста
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1
|0.04
|Муса Юнус
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Седлар Александр
|4
|1
|Руссо Франко
|4
|1
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Оливан Бриан
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Коста Хауме
|3
|1
|Рейна Маноло
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Маффео Пабло
|4
|0
|Гарсия Луис
|2
|1
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Батталья Родриго
|3
|0
|Пратс Абдон
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Мурики Ведат
|2
|0
|Анхель Луис
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Гильямон Уго
|7
|1
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Фулкье Димитри
|7
|0
|Дьякаби Муктар
|7
|0
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Мориба Илайкс
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
8%
1
6%
1-15
6
50%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Пропущено
12
26
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
17%
7
27%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
4
33%
4
15%
61-75
2
17%
6
23%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
10%
3
15%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
4
40%
7
35%
76-90
Пропущено
27
16
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
5
19%
4
25%
61-75
11
41%
4
25%
76-90
Забито
22
37
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
2
9%
4
11%
1-15
9
41%
5
14%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
5
23%
10
27%
76-90
Пропущено
39
42
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
3
8%
7
17%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
3
8%
6
14%
31-45
5
13%
5
12%
46-60
9
23%
8
19%
61-75
13
33%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0
Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0
Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Сельта
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 26
|32
|10.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|37 - 42
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 38
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|20.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка - Валенсия
Исход игры
Мальорка
23.1% (12)
Ничья
26.9% (14)
Валенсия
50% (26)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
34.6% (18)
1:1 Ничья
23.1% (12)
2:1 Мальорка
19.2% (10)
0:1 Валенсия
7.7% (4)
1:3 Валенсия
3.8% (2)
0:2 Валенсия
3.8% (2)
1:0 Мальорка
3.8% (2)
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