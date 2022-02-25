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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
1:0
Перерыв

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
28' Гол
Густаво Важенин
43' Желтая карточка
Крецу Александру

Ход матча

28'
Густаво Важенин
(Маркович Йован)
1:0
43'
Крецу Александру
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Киндия Тырговиште
1.69
6.25
7.80
Все Коэффициенты
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
22
Густаво
Важенин
14
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
20
Маркович
Йован
17
Баярам
Штефан
1
Молдован
Дину
16
Бутян
Михай
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
20
Румбуллаку
Симон
59
Попадюк
Дору
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
21
Атанасе
Космин
10
Чунчуков
Цветелин
14
Сила
Ришар
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (4) 0.19
Густаво Важенин 8 0.15
Маркович Йован 7 0.13
Claudiu Cristian Balan 7 (1) 0.13
Кымпану Георге 6 0.11
Andrea Compagno 5 0.09
William Baeten 4 0.08
Кольич Элвир 4 0.08
Нистор Дан 3 0.06
Сидибе Секу 3 0.06
Баярам Штефан 3 0.06
Банку Никусор 2 0.04
Бауса Хуан 2 0.04
Вынэ Йонуц 2 0.04
Рогульич Анте 2 0.04
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Atanas Ioan Trica 1 0.02
Вэтэжелу Богдан 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Крецу Александру 0 0
Ондан Терелл 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 5 0.18
Попадюк Дору 3 0.11
Флоря Даниэль 3 0.11
Негуц Кристиан 3 0.11
Дулка Марко 1 0.04
Бутян Михай 1 0.04
Керкез Кристиан 1 0.04
Сила Ришар 1 0.04
Кэпушэ Тибериу 0 0
Сербан Марьян 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 10 0
Банку Никусор 7 0
Constantin Albu 5 1
Radu Alexandru Negru 6 0
Крецу Александру 4 1
Ван Дурмен Бенжамен 5 0
William Baeten 5 0
Andrea Compagno 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Кольич Элвир 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
Нистор Дан 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Густаво Важенин 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Бушу Сорин 2 0
Папп Пол 2 0
Рогульич Анте 2 0
Аким Влад 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Бауса Хуан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Матею Александру 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Иван Андрей 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Флоря Даниэль 7 0
Корбу Лауренциу 5 1
Попадюк Дору 6 0
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Негуц Кристиан 5 0
Попа Даньел 4 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Бутян Михай 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
8
15 В 1-м тайме 3
25 Во 2-м тайме 5
19 Забивали первыми 5
31 Не забивали 21
4
10%
2
25%
1-15
8
20%
1
13%
16-30
3
8%
0
0%
31-45
13
33%
2
25%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
9
23%
3
38%
76-90

Пропущено

22
8
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
4
18%
3
38%
61-75
6
27%
1
13%
76-90

Забито

34
10
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
35 Не забивали 20
3
9%
1
10%
1-15
3
9%
3
30%
16-30
7
21%
1
10%
31-45
7
21%
2
20%
46-60
4
12%
1
10%
61-75
10
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

34
14
19 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 10
9
26%
1
7%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
8
24%
1
7%
31-45
4
12%
4
29%
46-60
5
15%
2
14%
61-75
6
18%
5
36%
76-90

Забито

74
18
28 В 1-м тайме 8
46 Во 2-м тайме 10
28 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
7
9%
3
17%
1-15
11
15%
4
22%
16-30
10
14%
1
6%
31-45
20
27%
4
22%
46-60
7
9%
1
6%
61-75
19
26%
5
28%
76-90

Пропущено

56
22
28 В 1-м тайме 4
28 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 11
35 Не пропускали 15
10
18%
1
5%
1-15
5
9%
2
9%
16-30
13
23%
1
5%
31-45
7
13%
7
32%
46-60
9
16%
5
23%
61-75
12
21%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6
Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 53 20 15 18 73 - 58 75
2. ЧФР Клуж 27 21 4 2 41 - 15 67
3. ФКСБ 27 17 8 2 53 - 25 59
4. Волунтари 27 13 7 7 31 - 25 46
5. Ботошани 27 11 12 4 32 - 24 45
6. Вииторул Констанца 27 12 6 9 38 - 20 42
7. Арджеш 27 12 5 10 25 - 21 41
8. УТА Арад 28 8 13 7 22 - 18 37
9. Рапид Бухарест 27 8 12 7 30 - 27 36
10. Сепси 27 7 12 8 28 - 25 33
11. Киндия Тырговиште 0:1 28 6 11 11 18 - 23 29
12. Миовени 27 6 10 11 18 - 31 28
13. Газ-Метан Медиаш 27 6 6 15 21 - 37 24
14. Динамо Бухарест 27 4 4 19 21 - 58 16
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 28 14 8 6 40 - 23 50
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
10. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 0:1 14 2 7 5 10 - 14 13
14. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 27 8 7 12 35 - 37 31
2. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 14 4 6 4 18 - 18 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Киндия Тырговиште 0:1 14 4 4 6 8 - 9 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
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Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Киндия Тырговиште
1.69
6.25
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште онлайн


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