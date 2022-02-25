Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Ион Облеменко
1:0
28' ГолГуставо Важенин
43' Желтая карточкаКрецу Александру
Ход матча
28'
43'
Владение мячом
2
Папп
Пол
16
Бутян
Михай
59
Попадюк
Дору
14
Сила
Ришар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сила РишарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
История личных встреч
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (4)
|0.19
|Густаво Важенин
|8
|0.15
|Маркович Йован
|7
|0.13
|Claudiu Cristian Balan
|7 (1)
|0.13
|Кымпану Георге
|6
|0.11
|Andrea Compagno
|5
|0.09
|William Baeten
|4
|0.08
|Кольич Элвир
|4
|0.08
|Нистор Дан
|3
|0.06
|Сидибе Секу
|3
|0.06
|Баярам Штефан
|3
|0.06
|Банку Никусор
|2
|0.04
|Бауса Хуан
|2
|0.04
|Вынэ Йонуц
|2
|0.04
|Рогульич Анте
|2
|0.04
|Асамоа Самуэль
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Atanas Ioan Trica
|1
|0.02
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Ондан Терелл
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|5
|0.18
|Попадюк Дору
|3
|0.11
|Флоря Даниэль
|3
|0.11
|Негуц Кристиан
|3
|0.11
|Дулка Марко
|1
|0.04
|Бутян Михай
|1
|0.04
|Керкез Кристиан
|1
|0.04
|Сила Ришар
|1
|0.04
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|10
|0
|Банку Никусор
|7
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Radu Alexandru Negru
|6
|0
|Крецу Александру
|4
|1
|Ван Дурмен Бенжамен
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Andrea Compagno
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Сидибе Секу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Густаво Важенин
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Бушу Сорин
|2
|0
|Папп Пол
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Флоря Даниэль
|7
|0
|Корбу Лауренциу
|5
|1
|Попадюк Дору
|6
|0
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Попа Даньел
|4
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
8
15 В 1-м тайме 3
25 Во 2-м тайме 5
19 Забивали первыми 5
31 Не забивали 21
4
10%
2
25%
1-15
8
20%
1
13%
16-30
3
8%
0
0%
31-45
13
33%
2
25%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
9
23%
3
38%
76-90
Пропущено
22
8
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
4
18%
3
38%
61-75
6
27%
1
13%
76-90
Забито
34
10
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
35 Не забивали 20
3
9%
1
10%
1-15
3
9%
3
30%
16-30
7
21%
1
10%
31-45
7
21%
2
20%
46-60
4
12%
1
10%
61-75
10
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
34
14
19 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 10
9
26%
1
7%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
8
24%
1
7%
31-45
4
12%
4
29%
46-60
5
15%
2
14%
61-75
6
18%
5
36%
76-90
Забито
74
18
28 В 1-м тайме 8
46 Во 2-м тайме 10
28 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
7
9%
3
17%
1-15
11
15%
4
22%
16-30
10
14%
1
6%
31-45
20
27%
4
22%
46-60
7
9%
1
6%
61-75
19
26%
5
28%
76-90
Пропущено
56
22
28 В 1-м тайме 4
28 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 11
35 Не пропускали 15
10
18%
1
5%
1-15
5
9%
2
9%
16-30
13
23%
1
5%
31-45
7
13%
7
32%
46-60
9
16%
5
23%
61-75
12
21%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6
Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|53
|20
|15
|18
|73 - 58
|75
|2.
|ЧФР Клуж
|27
|21
|4
|2
|41 - 15
|67
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|27
|13
|7
|7
|31 - 25
|46
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Вииторул Констанца
|27
|12
|6
|9
|38 - 20
|42
|7.
|Арджеш
|27
|12
|5
|10
|25 - 21
|41
|8.
|УТА Арад
|28
|8
|13
|7
|22 - 18
|37
|9.
|Рапид Бухарест
|27
|8
|12
|7
|30 - 27
|36
|10.
|Сепси
|27
|7
|12
|8
|28 - 25
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|28
|6
|11
|11
|18 - 23
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|27
|6
|6
|15
|21 - 37
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|27
|4
|4
|19
|21 - 58
|16
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|27
|8
|7
|12
|35 - 37
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1