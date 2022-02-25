Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Якоб Паул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Как он промахнулся? Банку Никусор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

86' ШАНС! Якоб Паул нанес удар с лета, но не попал по воротам!

85' Плохо сыграл Скречу Владимир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

83' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Румбуллаку Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' ШАНС! Это должен был быть гол. Рогульич Анте упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

78' George Cimpanu разрезает оборону соперника отличным пасом

77' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Вынэ Йонуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Вэтэжелу Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Чунчуков Цветелин пробует нанести удар издали, но Mirko Pigliacelli держит все под контролем

75' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Папп Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

74' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Cosmin Atanase уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

71' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Банку Никусор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Пассалья Хуан Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Mirko Pigliacelli не дал случится голу! Дулка Марко должен был забивать, но Mirko Pigliacelli сделал отличный сейв

59' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

55' Должен был быть гол! Попадюк Дору имел отличный шанс, но Mirko Pigliacelli не дал голу состоятся!

55' Отличные скиллы показывает Попадюк Дору , обводя своих соперников

55' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

54' Cosmin Atanase наказан за толчок Банку Никусор

54' Бутян Михай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Чунчуков Цветелин получил желтую карточку от судьи

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Чунчуков Цветелин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Mirko Pigliacelli перевел мяч на угловой.

49' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

49' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Richard Sila уходит с поля и его заменяет Кэпушэ Тибериу