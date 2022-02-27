Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Владение мячом
19
Ганя
Джордже
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Joao MiguelЗащитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Арджеш
Волунтари
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.11
|Alexandru Isfan
|3
|0.11
|Сербан Ионут II
|3 (1)
|0.11
|Виана Диогу
|2
|0.07
|Фатаи Кехинде
|2
|0.07
|Ариас Яфар
|2
|0.07
|Турда Григоре
|2
|0.07
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.04
|Сед Ахмед
|1
|0.04
|Joao Miguel
|1
|0.04
|Думитру Кристиан
|1
|0.04
|Думитрашку Денис
|1
|0.04
|Палич Антун
|1
|0.04
|Райнов Мартин
|1
|0.04
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|7
|0.25
|Георге Ион
|5
|0.18
|Немец Адам
|5
|0.18
|Костин Кристиан
|4
|0.14
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.07
|Лопеш Марселу
|1
|0.04
|Фюлёп Лоран
|1
|0.04
|Армаш Игорь
|1
|0.04
|Бричаг Марьюс
|1
|0.04
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Тамаш Габриэль
|1
|0.04
|Тавареш Элдер
|1
|0.04
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дроппа Лукаш
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|6
|0
|Сербан Ионут II
|6
|0
|Турда Григоре
|6
|0
|Меца Давид
|5
|0
|Тэнасе Кристиан
|4
|0
|Думитру Кристиан
|2
|1
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Joao Miguel
|2
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Сед Ахмед
|2
|0
|Греаб Александру
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|9
|0
|Дроппа Лукаш
|8
|0
|Рикардинью XI
|6
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Армаш Игорь
|5
|0
|Раца Вадим
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Бричаг Марьюс
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Idan Golan
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
33%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
42%
5
33%
76-90
Забито
13
21
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
38%
5
24%
61-75
5
38%
7
33%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
24
31
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 11
4
17%
2
6%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
8
33%
6
19%
61-75
6
25%
10
32%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
6
27%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
4
18%
7
28%
61-75
5
23%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1
Волунтари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0
Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|54
|21
|15
|18
|76 - 58
|78
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|0:0
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Арджеш
|0:0
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|7.
|Вииторул Констанца
|27
|12
|6
|9
|38 - 20
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|28
|8
|13
|7
|31 - 28
|37
|9.
|УТА Арад
|28
|8
|13
|7
|22 - 18
|37
|10.
|Сепси
|28
|7
|12
|9
|28 - 27
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|28
|6
|11
|11
|18 - 23
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|0:0
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|0:0
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|0:0
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|0:0
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|9.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2