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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Волунтари
0' 6'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
Волунтари
2.55
2.94
3.55
Все Коэффициенты
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
11
Alexandru
Isfan
8
Сербан
Ионут
II
10
Тэнасе
Кристиан
19
Ганя
Джордже
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
24
Рикардинью
XI
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
50
Будеску
Константин
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
Арджеш
Волунтари

История личных встреч

Арджеш
Волунтари

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.11
Alexandru Isfan 3 0.11
Сербан Ионут II 3 (1) 0.11
Виана Диогу 2 0.07
Фатаи Кехинде 2 0.07
Ариас Яфар 2 0.07
Турда Григоре 2 0.07
Латовлевич Ясмин 1 0.04
Сед Ахмед 1 0.04
Joao Miguel 1 0.04
Думитру Кристиан 1 0.04
Думитрашку Денис 1 0.04
Палич Антун 1 0.04
Райнов Мартин 1 0.04
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 7 0.25
Георге Ион 5 0.18
Немец Адам 5 0.18
Костин Кристиан 4 0.14
Будеску Константин 2 (1) 0.07
Лопеш Марселу 1 0.04
Фюлёп Лоран 1 0.04
Армаш Игорь 1 0.04
Бричаг Марьюс 1 0.04
Рикардинью XI 1 0.04
Тамаш Габриэль 1 0.04
Тавареш Элдер 1 0.04
Чоботарю Денис 1 0.04
Дроппа Лукаш 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райнов Мартин 6 0
Сербан Ионут II 6 0
Турда Григоре 6 0
Меца Давид 5 0
Тэнасе Кристиан 4 0
Думитру Кристиан 2 1
Хонциу Георгиан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Joao Miguel 2 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Сед Ахмед 2 0
Греаб Александру 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Телес Руан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 9 0
Дроппа Лукаш 8 0
Рикардинью XI 6 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Армаш Игорь 5 0
Раца Вадим 5 0
Аким Космин 3 1
Бричаг Марьюс 4 0
Георге Ион 4 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Idan Golan 1 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
33%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
42%
5
33%
76-90

Забито

13
21
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
38%
5
24%
61-75
5
38%
7
33%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

24
31
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 11
4
17%
2
6%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
8
33%
6
19%
61-75
6
25%
10
32%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
6
27%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
4
18%
7
28%
61-75
5
23%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1
Волунтари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0
Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 54 21 15 18 76 - 58 78
2. ЧФР Клуж 28 22 4 2 43 - 15 70
3. ФКСБ 27 17 8 2 53 - 25 59
4. Волунтари 0:0 28 13 8 7 31 - 25 47
5. Ботошани 27 11 12 4 32 - 24 45
6. Арджеш 0:0 28 12 6 10 25 - 21 42
7. Вииторул Констанца 27 12 6 9 38 - 20 42
8. Рапид Бухарест 28 8 13 7 31 - 28 37
9. УТА Арад 28 8 13 7 22 - 18 37
10. Сепси 28 7 12 9 28 - 27 33
11. Киндия Тырговиште 28 6 11 11 18 - 23 29
12. Миовени 27 6 10 11 18 - 31 28
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 28 4 5 19 22 - 59 17
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 14 8 6 40 - 23 50
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 0:0 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 0:0 14 6 3 5 12 - 11 21
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 14 2 7 5 10 - 14 13
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 0:0 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 14 4 6 4 18 - 18 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 0:0 14 4 5 5 10 - 15 17
9. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • Первый тайм
  • 6'
    Будеску Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Тофан Костинел из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Дроппа Лукаш
  • 5'
    Арджеш выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Раца Вадим из команды Волунтари сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 4'
    Контроль мяча: Арджеш: 3%, Волунтари: 97%.
  • 4'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Волунтари контролирует мяч.
  • 3'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Волунтари контролирует мяч.
  • 2'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Волунтари контролирует мяч.
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Волунтари начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
Волунтари
2.55
2.94
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арджеш 0:0 Волунтари онлайн


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Арджеш
Волунтари

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