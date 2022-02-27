Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
52' Желтая карточкаРаца Вадим
68' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
Ход матча
52'
Владение мячом
19
Ганя
Джордже
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Joao MiguelЗащитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Арджеш
Волунтари
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.11
|Alexandru Isfan
|3
|0.11
|Сербан Ионут II
|3 (1)
|0.11
|Виана Диогу
|2
|0.07
|Фатаи Кехинде
|2
|0.07
|Ариас Яфар
|2
|0.07
|Турда Григоре
|2
|0.07
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.04
|Сед Ахмед
|1
|0.04
|Joao Miguel
|1
|0.04
|Думитру Кристиан
|1
|0.04
|Думитрашку Денис
|1
|0.04
|Палич Антун
|1
|0.04
|Райнов Мартин
|1
|0.04
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|7
|0.25
|Георге Ион
|5
|0.18
|Немец Адам
|5
|0.18
|Костин Кристиан
|4
|0.14
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.07
|Лопеш Марселу
|1
|0.04
|Фюлёп Лоран
|1
|0.04
|Армаш Игорь
|1
|0.04
|Бричаг Марьюс
|1
|0.04
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Тамаш Габриэль
|1
|0.04
|Тавареш Элдер
|1
|0.04
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дроппа Лукаш
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|6
|0
|Сербан Ионут II
|6
|0
|Турда Григоре
|6
|0
|Меца Давид
|5
|0
|Тэнасе Кристиан
|4
|0
|Думитру Кристиан
|2
|1
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Joao Miguel
|2
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Сед Ахмед
|2
|0
|Греаб Александру
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|9
|0
|Дроппа Лукаш
|8
|0
|Раца Вадим
|6
|0
|Рикардинью XI
|6
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Армаш Игорь
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Бричаг Марьюс
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Idan Golan
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
33%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
42%
5
33%
76-90
Забито
13
21
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
38%
5
24%
61-75
5
38%
7
33%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
24
31
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
12 Не забивали 12
4
17%
2
6%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
8
33%
6
19%
61-75
6
25%
10
32%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
6
27%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
4
18%
7
28%
61-75
5
23%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1
Волунтари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0
Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|54
|21
|15
|18
|76 - 58
|78
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|7.
|Вииторул Констанца
|27
|12
|6
|9
|38 - 20
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|28
|8
|13
|7
|31 - 28
|37
|9.
|УТА Арад
|28
|8
|13
|7
|22 - 18
|37
|10.
|Сепси
|28
|7
|12
|9
|28 - 27
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|28
|6
|11
|11
|18 - 23
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|9.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2