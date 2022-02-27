Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Рикардинью XI из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Волунтари выполняет удар от ворот.

42' Отличный пас сделал Тофан Костинел из команды Арджеш . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

39' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сербан Ионут II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Будеску Константин из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Волунтари выполняет удар от ворот.

34' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Арджеш

31' Будеску Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

28' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Армаш Игорь из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Добросавлевичи Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Арджеш

26' Раца Вадим из команды Волунтари не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Волунтари выполняет удар от ворот.

23' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Волунтари выполняет удар от ворот.

21' Райнов Мартин из команды Арджеш не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Немец Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Mihai Popa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Плохо сыграл Дроппа Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Чоботарю Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Арджеш

6' Будеску Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Арджеш выполняет удар от ворот.

5' Раца Вадим из команды Волунтари сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волунтари начинает с центра поля