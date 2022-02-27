Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0:1
41' ГолБетанкор Хефте
Ход матча
41'
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
77
Шербан
Сорин
98
Кордя
Андрей
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
92
Michael
Omoh
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Matei Tanasa
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Dan Sirbu
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
ФКСБ
Вииторул Констанца
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
28 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
20 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|10 (6)
|0.36
|Попеску Октавиан
|6
|0.21
|Георге Валентин
|6
|0.21
|Стойка Янис
|6
|0.21
|Кешерю Клаудиу
|5 (2)
|0.18
|Кордя Андрей
|4 (1)
|0.14
|Олару Дариус
|2
|0.07
|Винисиус Пауло
|2
|0.07
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.07
|Думитер Андрей
|2
|0.07
|Кристя Юлиан
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Шут Адриан
|1
|0.04
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Шербан Сорин
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|15 (4)
|0.54
|Петре Адриан
|8 (2)
|0.29
|Чобану Андрей
|2
|0.07
|Молдовяну Роберт
|2
|0.07
|Ганя Джордже
|2
|0.07
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Пурече Флориан
|1
|0.04
|Раду Бобок
|1
|0.04
|Грамени Константин
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Неделку Драгош
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Eduard Radaslavescu
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Шут Адриан
|5
|0
|Кристя Юлиан
|3
|1
|Крецу Валентин
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Шербан Сорин
|2
|1
|Будеску Константин
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Пурече Флориан
|4
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
16
13 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 20
5
14%
1
6%
1-15
4
11%
3
19%
16-30
4
11%
1
6%
31-45
4
11%
3
19%
46-60
9
25%
1
6%
61-75
10
28%
7
44%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
6
35%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
19%
5
22%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Забито
52
39
20 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
8
15%
6
15%
1-15
6
12%
4
10%
16-30
6
12%
5
13%
31-45
6
12%
9
23%
46-60
11
21%
2
5%
61-75
15
29%
13
33%
76-90
Пропущено
26
19
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
12%
1
5%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
7
27%
4
21%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
3
12%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3
ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|54
|21
|15
|18
|76 - 58
|78
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|0:1
|28
|17
|8
|3
|53 - 26
|59
|4.
|Волунтари
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|28
|11
|13
|4
|32 - 24
|46
|6.
|Вииторул Констанца
|1:0
|28
|13
|6
|9
|39 - 20
|45
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|28
|8
|13
|7
|31 - 28
|37
|9.
|УТА Арад
|28
|8
|13
|7
|22 - 18
|37
|10.
|Сепси
|28
|7
|12
|9
|28 - 27
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|28
|6
|11
|11
|18 - 23
|29
|12.
|Миовени
|28
|6
|11
|11
|18 - 31
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|0:1
|14
|10
|3
|1
|37 - 17
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|1:0
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|0:1
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|1:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2