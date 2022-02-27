Рефери не любит споров - именно за это Octavian Popescu сейчас получил желтую

Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

Octavian Popescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хороший удар издали нанес Eduard Radaslavescu , но отличный сейв сделал Андрей Влад. Угловой.

46' Попеску Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Бетанкор Хефте забивает с правой ноги!

41' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' ФКСБ выполняет удар от ворот.

40' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

38' Ioan Dumiter из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Отличные скиллы показывает Коман Флоринел , обводя своих соперников

37' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Тэнасе Флорин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Octavian Popescu наказан за толчок Бетанкор Хефте

33' Octavian Popescu из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

31' Ioan Dumiter из команды ФКСБ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

31' Ioan Dumiter из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

31' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Бетанкор Хефте получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Бетанкор Хефте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Отличные скиллы показывает Петре Адриан , обводя своих соперников

27' ФКСБ выполняет удар от ворот.

26' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Голкипер мог бы сыграть и получше

23' Кристя Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Эджума Малком из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Коман Флоринел из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Кордя Андрей из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

19' [player1] из команды [team] идет с мячом вперед на обострение...

17' Эджума Малком из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

11' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Раду Бобок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

10' ФКСБ выполняет удар от ворот.

10' Как он промахнулся? Петре Адриан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' ШАНС! Петре Адриан вышел один на один с голкипером...

9' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Mihai Aioani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Игрок Кордя Андрей из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру