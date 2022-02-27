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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
0:2
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
0:1
41' Гол
Бетанкор Хефте
55' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
0:2
59' Гол
Гицэ Вирджил
64' Желтая карточка
Попеску Октавиан
90'+5
99
Влад
Даниэл
23
Попеску
Овидиу
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
77
Шербан
Сорин
10
Тэнасе
Флорин
18
Эджума
Малком
9
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
13
Думитер
Андрей
7
Коман
Флоринел
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
29
Eduard
Radaslavescu
5
Младен
Себастьян
24
Грамени
Константин
10
Бетанкор
Хефте
9
Петре
Адриан
92
Michael
Omoh
ФКСБ
Вииторул Констанца

История личных встреч

ФКСБ
Вииторул Констанца

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

28 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
20 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 10 (6) 0.36
Попеску Октавиан 6 0.21
Георге Валентин 6 0.21
Стойка Янис 6 0.21
Кешерю Клаудиу 5 (2) 0.18
Кордя Андрей 4 (1) 0.14
Олару Дариус 2 0.07
Винисиус Пауло 2 0.07
Оайдэ Рэзван 2 0.07
Думитер Андрей 2 0.07
Кристя Юлиан 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Моруцан Олимпиу 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Шут Адриан 1 0.04
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Шербан Сорин 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 15 (4) 0.54
Петре Адриан 8 (2) 0.29
Чобану Андрей 2 0.07
Молдовяну Роберт 2 0.07
Гицэ Вирджил 2 0.07
Ганя Джордже 2 0.07
Дюссо Дамьен 1 0.04
Грамени Константин 1 0.04
Пурече Флориан 1 0.04
Раду Бобок 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Неделку Драгош 1 0.04
Enes Sali 1 0.04
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Eduard Radaslavescu 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Попеску Октавиан 5 0
Шут Адриан 5 0
Кристя Юлиан 3 1
Крецу Валентин 4 0
Тэнасе Флорин 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Шербан Сорин 2 1
Будеску Константин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Георге Валентин 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Харуц Денис 1 0
Эджума Малком 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Matei Tanasa 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Пурече Флориан 4 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Артян Андрей 4 0
Дюссо Дамьен 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Младен Себастьян 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Неделку Драгош 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
18
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
14%
1
6%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
4
11%
2
11%
31-45
4
11%
4
22%
46-60
9
25%
1
6%
61-75
10
28%
7
39%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
7
37%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
3
16%
2
17%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
3
19%
5
22%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Забито

52
41
20 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
8
15%
6
15%
1-15
6
12%
4
10%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
6
12%
10
24%
46-60
11
21%
2
5%
61-75
15
29%
13
32%
76-90

Пропущено

28
19
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
3
11%
1
5%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
8
29%
4
21%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
3
11%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3
ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 54 21 15 18 76 - 58 78
2. ЧФР Клуж 28 22 4 2 43 - 15 70
3. ФКСБ 28 17 8 3 53 - 27 59
4. Волунтари 28 13 8 7 31 - 25 47
5. Ботошани 28 11 13 4 32 - 24 46
6. Вииторул Констанца 28 13 6 9 40 - 20 45
7. Арджеш 28 12 6 10 25 - 21 42
8. Рапид Бухарест 28 8 13 7 31 - 28 37
9. УТА Арад 28 8 13 7 22 - 18 37
10. Сепси 28 7 12 9 28 - 27 33
11. Киндия Тырговиште 28 6 11 11 18 - 23 29
12. Миовени 28 6 11 11 18 - 31 29
13. Газ-Метан Медиаш 28 6 6 16 21 - 40 24
14. Динамо Бухарест 28 4 5 19 22 - 59 17
15. Академика Клинчени 28 2 5 21 19 - 63 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 14 8 6 40 - 23 50
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 14 10 3 1 37 - 18 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 14 9 1 4 22 - 8 28
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 14 6 3 5 12 - 11 21
8. УТА Арад 14 5 5 4 10 - 8 20
9. Сепси 14 5 5 4 17 - 13 20
10. Рапид Бухарест 14 4 7 3 13 - 10 19
11. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 14 2 7 5 10 - 14 13
14. Газ-Метан Медиаш 14 2 6 6 11 - 17 12
15. Академика Клинчени 14 1 3 10 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 9 7 12 38 - 37 34
2. ЧФР Клуж 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Рапид Бухарест 14 4 6 4 18 - 18 18
7. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
8. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
9. Волунтари 14 4 5 5 10 - 15 17
10. Киндия Тырговиште 14 4 4 6 8 - 9 16
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 14 2 5 7 8 - 20 11
14. Академика Клинчени 14 1 2 11 9 - 33 5
15. Динамо Бухарест 14 0 2 12 6 - 34 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 0:2 Вииторул Констанца онлайн


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