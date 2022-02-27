Румыния: Первая лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0:1
41' ГолБетанкор Хефте
55' Желтая карточкаТэнасе Флорин
0:2
59' ГолГицэ Вирджил
64' Желтая карточкаПопеску Октавиан
Ход матча
41'
55'
59'
0:2
64'
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
77
Шербан
Сорин
98
Кордя
Андрей
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
92
Michael
Omoh
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Matei Tanasa
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Dan Sirbu
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
ФКСБ
Вииторул Констанца
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
28 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
20 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|10 (6)
|0.36
|Попеску Октавиан
|6
|0.21
|Георге Валентин
|6
|0.21
|Стойка Янис
|6
|0.21
|Кешерю Клаудиу
|5 (2)
|0.18
|Кордя Андрей
|4 (1)
|0.14
|Олару Дариус
|2
|0.07
|Винисиус Пауло
|2
|0.07
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.07
|Думитер Андрей
|2
|0.07
|Кристя Юлиан
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Шут Адриан
|1
|0.04
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Шербан Сорин
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|15 (4)
|0.54
|Петре Адриан
|8 (2)
|0.29
|Чобану Андрей
|2
|0.07
|Молдовяну Роберт
|2
|0.07
|Гицэ Вирджил
|2
|0.07
|Ганя Джордже
|2
|0.07
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Грамени Константин
|1
|0.04
|Пурече Флориан
|1
|0.04
|Раду Бобок
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Неделку Драгош
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Eduard Radaslavescu
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Шут Адриан
|5
|0
|Кристя Юлиан
|3
|1
|Крецу Валентин
|4
|0
|Тэнасе Флорин
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Шербан Сорин
|2
|1
|Будеску Константин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Пурече Флориан
|4
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
18
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
14%
1
6%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
4
11%
2
11%
31-45
4
11%
4
22%
46-60
9
25%
1
6%
61-75
10
28%
7
39%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
7
37%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
3
16%
2
17%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
3
19%
5
22%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Забито
52
41
20 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
8
15%
6
15%
1-15
6
12%
4
10%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
6
12%
10
24%
46-60
11
21%
2
5%
61-75
15
29%
13
32%
76-90
Пропущено
28
19
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
3
11%
1
5%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
8
29%
4
21%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
3
11%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3
ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|54
|21
|15
|18
|76 - 58
|78
|2.
|ЧФР Клуж
|28
|22
|4
|2
|43 - 15
|70
|3.
|ФКСБ
|28
|17
|8
|3
|53 - 27
|59
|4.
|Волунтари
|28
|13
|8
|7
|31 - 25
|47
|5.
|Ботошани
|28
|11
|13
|4
|32 - 24
|46
|6.
|Вииторул Констанца
|28
|13
|6
|9
|40 - 20
|45
|7.
|Арджеш
|28
|12
|6
|10
|25 - 21
|42
|8.
|Рапид Бухарест
|28
|8
|13
|7
|31 - 28
|37
|9.
|УТА Арад
|28
|8
|13
|7
|22 - 18
|37
|10.
|Сепси
|28
|7
|12
|9
|28 - 27
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|28
|6
|11
|11
|18 - 23
|29
|12.
|Миовени
|28
|6
|11
|11
|18 - 31
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|28
|6
|6
|16
|21 - 40
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|15.
|Академика Клинчени
|28
|2
|5
|21
|19 - 63
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|14
|8
|6
|40 - 23
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|14
|10
|3
|1
|37 - 18
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|12 - 11
|21
|8.
|УТА Арад
|14
|5
|5
|4
|10 - 8
|20
|9.
|Сепси
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|10.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|7
|3
|13 - 10
|19
|11.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Академика Клинчени
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|9
|7
|12
|38 - 37
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|8.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|9.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|10.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|4
|6
|8 - 9
|16
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|14.
|Академика Клинчени
|14
|1
|2
|11
|9 - 33
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|14
|0
|2
|12
|6 - 34
|2