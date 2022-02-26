Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: де ла Мейно
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
19
Каси
Антони
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
35 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Лемина МариоЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Ницца
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.38
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.35
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.35
|Томассон Адриен
|7
|0.27
|Льенар Димитри
|2
|0.08
|Уорис Маджид
|2
|0.08
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.04
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.04
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.04
|Ле Маршан Максим
|1
|0.04
|Прчич Саньин
|1
|0.04
|Перрен Люка
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.38
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.27
|Делор Анди
|6 (1)
|0.23
|Клюйверт Джастин
|3
|0.12
|Тюрам Кефрен
|3
|0.12
|Аталь Юсеф
|2
|0.08
|Будауи Хишем
|2
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.04
|Гессан Эванн
|1
|0.04
|Лемина Марио
|1
|0.04
|Стенгс Келвин
|1
|0.04
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.04
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Льенар Димитри
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Перрен Люка
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|6
|0
|Тодибо Жан-Клер
|5
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
4%
4
20%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
6
24%
2
10%
61-75
7
28%
8
40%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
29%
1-15
4
27%
3
43%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
5%
2
12%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
14
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
6
43%
76-90
Забито
45
37
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
2
4%
6
16%
1-15
9
20%
3
8%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
9
20%
5
14%
61-75
12
27%
13
35%
76-90
Пропущено
34
21
21 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
6
18%
2
10%
1-15
9
26%
5
24%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
4
12%
2
10%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
7
21%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3
Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1
ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|3.
|Марсель
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 24
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монако
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 27
|38
|9.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|10.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 41
|27
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|17.
|Бордо
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|37 - 62
|21
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|8.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|12.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ницца
Исход игры
Страсбург
37.7% (46)
Ничья
39.3% (48)
Ницца
23% (28)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (52)
Меньше
57.02% (69)
Обе команды забьют
Да
76.86% (93)
Нет
23.14% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (41)
2:1 Страсбург
19.7% (24)
1:0 Страсбург
14.8% (18)
1:2 Ницца
13.1% (16)
2:2 Ничья
5.7% (7)
0:1 Ницца
4.1% (5)
0:2 Ницца
3.3% (4)
3:1 Страсбург
1.6% (2)
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