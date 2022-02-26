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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Ницца
0' 18'

Владение мячом

Прогнозы 121
Страсбург 38% (46)
X 39.7% (48)
Ницца 22.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Ницца
2.02
3.29
3.98
Все Коэффициенты
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
2
Гильберт
Фредерик
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
19
Каси
Антони
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
6
Шнайдерлин
Морган
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
15
Данило
Барбоза
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Страсбург
3-5-2
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Страсбург
Ницца

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.38
Гамейро Кевин 9 (1) 0.35
Диалло Хабиб 9 (1) 0.35
Томассон Адриен 7 0.27
Льенар Димитри 2 0.08
Уорис Маджид 2 0.08
Сиссоко Ибраима 1 0.04
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.04
Аолу Жан-Эде 1 0.04
Ле Маршан Максим 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Перрен Люка 1 0.04
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.38
Дольберг Каспер 7 (2) 0.27
Делор Анди 6 (1) 0.23
Клюйверт Джастин 3 0.12
Тюрам Кефрен 3 0.12
Аталь Юсеф 2 0.08
Будауи Хишем 2 0.08
Бар Мельвен 1 0.04
Гессан Эванн 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Льенар Димитри 4 0
Томассон Адриен 2 1
Сиссоко Ибраима 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Прчич Саньин 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Перрен Люка 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 5 0
Будауи Хишем 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
4%
4
20%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
6
24%
2
10%
61-75
7
28%
8
40%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
29%
1-15
4
27%
3
43%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
5%
2
12%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
14
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
6
43%
76-90

Забито

45
37
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
2
4%
6
16%
1-15
9
20%
3
8%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
9
20%
5
14%
61-75
12
27%
13
35%
76-90

Пропущено

34
21
21 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
6
18%
2
10%
1-15
9
26%
5
24%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
4
12%
2
10%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
7
21%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3
Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1
ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Ницца 0:0 Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
3. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург 0:0 Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монако Заявка 25 10 8 7 38 - 27 38
9. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
10. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 25 7 6 12 26 - 41 27
16. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
17. Бордо Заявка 25 4 9 12 37 - 62 21
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург 0:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
2. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
7. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
8. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
9. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
12. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
16. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 121
Страсбург 38% (46)
X 39.7% (48)
Ницца 22.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Ницца
2.02
3.29
3.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Страсбург 0:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ницца

Исход игры
Страсбург
37.7% (46)
Ничья
39.3% (48)
Ницца
23% (28)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (52)
Меньше
57.02% (69)
Обе команды забьют
Да
76.86% (93)
Нет
23.14% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (41)
2:1 Страсбург
19.7% (24)
1:0 Страсбург
14.8% (18)
1:2 Ницца
13.1% (16)
2:2 Ничья
5.7% (7)
0:1 Ницца
4.1% (5)
0:2 Ницца
3.3% (4)
3:1 Страсбург
1.6% (2)
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