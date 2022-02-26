Люка Перрен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гильберт Фредерик из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Страсбург

45' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Гильберт Фредерик из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

41' Гильберт Фредерик наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

41' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Страсбург

34' Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Данте Бонфим из команды Ницца делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

32' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хороший удар издали нанес Прчич Саньин , но отличный сейв сделал Вальтер Бенитес. Угловой.

29' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гамейро Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Матч возобновлен

26' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Делор Анди нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

26' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Ницца

21' Матч возобновлен

20' Ажорк Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Данте Бонфим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джику Александр из команды Страсбург

15' Ницца выполняет удар от ворот.

15' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Шнайдерлин Морган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Ницца

9' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ницца выполняет удар от ворот.

4' Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

4' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали

3' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Страсбург начинает с центра поля