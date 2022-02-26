Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
19' Желтая карточкаДанте Бонфим
48' Вторая желтая карточкаДанте Бонфим
51' Желтая карточкаКристоф Гальтье
56' Желтая карточкаПеррен Люка
85' Красная карточкаКлюйверт Джастин
Ход матча
19'
48'
51'
56'
85'
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
19
Каси
Антони
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
35 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Лемина МариоЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Ницца
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.38
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.35
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.35
|Томассон Адриен
|7
|0.27
|Льенар Димитри
|2
|0.08
|Уорис Маджид
|2
|0.08
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.04
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.04
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.04
|Ле Маршан Максим
|1
|0.04
|Прчич Саньин
|1
|0.04
|Перрен Люка
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.38
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.27
|Делор Анди
|6 (1)
|0.23
|Клюйверт Джастин
|3
|0.12
|Тюрам Кефрен
|3
|0.12
|Аталь Юсеф
|2
|0.08
|Будауи Хишем
|2
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.04
|Гессан Эванн
|1
|0.04
|Лемина Марио
|1
|0.04
|Стенгс Келвин
|1
|0.04
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.04
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Льенар Димитри
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|1
|Росарио Пабло
|6
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|1
|Тодибо Жан-Клер
|5
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
4%
4
20%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
6
24%
2
10%
61-75
7
28%
8
40%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
29%
1-15
4
27%
3
43%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
1
5%
2
12%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
14
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
6
43%
76-90
Забито
45
37
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
2
4%
6
16%
1-15
9
20%
3
8%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
9
20%
5
14%
61-75
12
27%
13
35%
76-90
Пропущено
34
21
21 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
6
18%
2
10%
1-15
9
26%
5
24%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
4
12%
2
10%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
7
21%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3
Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1
ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|3.
|Марсель
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 24
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монако
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 27
|38
|9.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|10.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 41
|27
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|17.
|Бордо
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|37 - 62
|21
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|8.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|12.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ницца
Исход игры
Страсбург
37.7% (46)
Ничья
39.3% (48)
Ницца
23% (28)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (52)
Меньше
57.02% (69)
Обе команды забьют
Да
76.86% (93)
Нет
23.14% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (41)
2:1 Страсбург
19.7% (24)
1:0 Страсбург
14.8% (18)
1:2 Ницца
13.1% (16)
2:2 Ничья
5.7% (7)
0:1 Ницца
4.1% (5)
0:2 Ницца
3.3% (4)
3:1 Страсбург
1.6% (2)
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