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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:0
Первый тайм: 33'
Версаль
0'
16' Желтая карточка
Бар Мельвен
32' Желтая карточка
Будауи Хишем
33'

Ход матча

16'
Бар Мельвен
 
32'
Будауи Хишем
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 118
Ницца 97.5% (115)
X 0% (0)
Версаль 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Версаль
1.44
6.05
8.45
Все Коэффициенты
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
8
Росарио
Пабло
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
22
Стенгс
Келвин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
1
Делоне
Дан
4
Mael
Durand
de
Gevigney
13
Gustave
Akueson
5
Waly
Diouf
2
Kevin
Pham
Ba
7
Melvin
Vieira
17
Inza
Diarrassouba
20
Makan
Traore
3
Wilfried
Boigny
28
Diego
Michael
10
Kapitbafan
Djoco
Ницца
4-4-2
Версаль
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 0.4
Клюйверт Джастин 2 0.4
Гуйри Амин 1 0.2
Версаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christopher Ibayi 2 0.25
Kapitbafan Djoco 2 0.25
Makan Traore 1 0.13
Waly Diouf 1 0.13
Inza Diarrassouba 1 0.13
Kapokyeng Sylva 0 0
Kevin Pham Ba 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шнайдерлин Морган 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Бар Мельвен 1 0
Версаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Ibayi 1 1
Melvyn Vieira 1 1
Makan Traore 1 0
Waly Diouf 1 0
Gustave Akueson 1 0
Kevin Pham Ba 1 0
Mael Durand de Gevigney 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
33%
3
43%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1
Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1
Версаль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Версаль - Шартр 1:1 Пуасси - Версаль 0:3 Бержерак - Версаль 1:1 Версаль - Guingamp B 1:1
Тулуза - Версаль 0:1 Лорьян-2 - Версаль 1:1 Версаль - Сен-Приве Сен-Илер 3:1 Версаль - Ля Рош 4:0 Сарр-Юнион - Версаль 0:1 Плабеннек - Версаль 1:2 Версаль - Сен-Мало 1:0 Версаль - Пуасси 1:0 Кан-2 - Версаль 1:0 Lumbrois - Версаль 2:3 Витре - Версаль 1:2 Neuilly-sur-Marne - Версаль 0:1 Версаль - Руан 1:0 Роморантен - Версаль 1:3 Версаль - Гранвиль 0:0 Ванн - Версаль 0:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Бар Мельвен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Ницца 97.5% (115)
X 0% (0)
Версаль 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Версаль
1.44
6.05
8.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ницца 0:0 Версаль онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:0 Версаль

Исход игры
Ницца
97.5% (115)
Ничья
0% (0)
Версаль
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
21.43% (24)
Нет
78.57% (88)
Популярный счёт
2:0 Ницца
48.3% (57)
3:0 Ницца
14.4% (17)
2:1 Ницца
11% (13)
1:0 Ницца
10.2% (12)
3:1 Ницца
8.5% (10)
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