Франция: Кубок 2021-2022
16' Желтая карточкаБар Мельвен
32' Желтая карточкаБудауи Хишем
Ход матча
16'
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
65 Владение мячом, % 35
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Makan TraoreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Йиранго АлиВратарь
-
14 Брун ЙоанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Youssef Chibhi
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|2
|0.4
|Клюйверт Джастин
|2
|0.4
|Гуйри Амин
|1
|0.2
Версаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christopher Ibayi
|2
|0.25
|Kapitbafan Djoco
|2
|0.25
|Makan Traore
|1
|0.13
|Waly Diouf
|1
|0.13
|Inza Diarrassouba
|1
|0.13
|Kapokyeng Sylva
|0
|0
|Kevin Pham Ba
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Версаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Ibayi
|1
|1
|Melvyn Vieira
|1
|1
|Makan Traore
|1
|0
|Waly Diouf
|1
|0
|Gustave Akueson
|1
|0
|Kevin Pham Ba
|1
|0
|Mael Durand de Gevigney
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
33%
3
43%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1
Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1
Версаль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Версаль - Шартр 1:1 Пуасси - Версаль 0:3 Бержерак - Версаль 1:1 Версаль - Guingamp B 1:1
Тулуза - Версаль 0:1 Лорьян-2 - Версаль 1:1 Версаль - Сен-Приве Сен-Илер 3:1 Версаль - Ля Рош 4:0 Сарр-Юнион - Версаль 0:1 Плабеннек - Версаль 1:2 Версаль - Сен-Мало 1:0 Версаль - Пуасси 1:0 Кан-2 - Версаль 1:0 Lumbrois - Версаль 2:3 Витре - Версаль 1:2 Neuilly-sur-Marne - Версаль 0:1 Версаль - Руан 1:0 Роморантен - Версаль 1:3 Версаль - Гранвиль 0:0 Ванн - Версаль 0:1
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Версаль
Исход игры
Ницца
97.5% (115)
Ничья
0% (0)
Версаль
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
21.43% (24)
Нет
78.57% (88)
Популярный счёт
2:0 Ницца
48.3% (57)
3:0 Ницца
14.4% (17)
2:1 Ницца
11% (13)
1:0 Ницца
10.2% (12)
3:1 Ницца
8.5% (10)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!