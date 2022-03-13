Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Lotto Park
14' Желтая карточкаНаингголан Раджа
1:0
24' ГолЗиркзее Джошуа
33' Желтая карточкаБута
34' Желтая карточкаГомес Серхио
1:1
42' ГолЮсуф Альхассан
44' Желтая карточкаВинс Сэмюэл
2:1
59' ПенальтиРафаэлов Лиор
72' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
75' Желтая карточкаСарделла Киллиан
Ход матча
14'
24'
1:0
33'
34'
42'
1:1
44'
59'
2:1
72'
75'
90'
55
Кана
Марко
17
Гомес
Серхио
5
Бута
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Андерлехт
Антверпен
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
84.6%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|13
|0.42
|Рафаэлов Лиор
|12 (3)
|0.39
|Раман Бенито
|9 (1)
|0.29
|Версхарен Яри
|7
|0.23
|Куаме Кристиан
|6
|0.19
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.16
|Амузу Френсис
|4
|0.13
|Ашимеру Маджид
|3
|0.1
|Мурильо Микаэль
|1
|0.03
|Телин Исаак
|1
|0.03
|Худт Уэсли
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|20 (2)
|0.65
|Бенсон Манюэль
|5
|0.16
|Фишер Виктор
|3
|0.1
|Саматта Мбвана
|3
|0.1
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.1
|Юсуф Альхассан
|3
|0.1
|Наингголан Раджа
|2
|0.06
|Геркенс Питер
|2
|0.06
|Верстрате Биргер
|2
|0.06
|Энгельс Бьорн
|2
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Бута
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|7
|2
|Худт Уэсли
|5
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Ашимеру Маджид
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Куаме Кристиан
|2
|1
|Каллен Джош
|3
|0
|Гомес Серхио
|3
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Магальян Лисандро
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|8
|1
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Арун Фарис
|4
|0
|Наингголан Раджа
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Сек Абдулай
|2
|1
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Саматта Мбвана
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Бута
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Винс Сэмюэл
|3
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Бутез Жан
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
23
11 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
6%
1
4%
1-15
3
9%
5
22%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
5
15%
6
26%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
10
30%
4
17%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
6
35%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
5
25%
2
12%
76-90
Забито
28
24
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
11%
0
0%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
5
18%
6
25%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
7
25%
6
25%
61-75
5
18%
8
33%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
7
37%
76-90
Забито
61
47
25 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
5
8%
1
2%
1-15
9
15%
7
15%
16-30
11
18%
8
17%
31-45
7
11%
8
17%
46-60
14
23%
11
23%
61-75
15
25%
12
26%
76-90
Пропущено
34
36
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
8
24%
1
3%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
4
12%
10
28%
31-45
4
12%
10
28%
46-60
5
15%
4
11%
61-75
10
29%
29%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0
Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|2:1
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|1:2
|31
|17
|5
|9
|52 - 37
|56
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|15.
|Остенде
|31
|9
|5
|17
|29 - 58
|32
|16.
|Эйпен
|31
|8
|7
|16
|36 - 53
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|2:1
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|4.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|7.
|Антверпен
|1:2
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|1:2
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|2:1
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3