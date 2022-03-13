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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
2:1
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
14' Желтая карточка
Наингголан Раджа
1:0
24' Гол
Зиркзее Джошуа
33' Желтая карточка
Бута
34' Желтая карточка
Гомес Серхио
1:1
42' Гол
Юсуф Альхассан
44' Желтая карточка
Винс Сэмюэл
2:1
59' Пенальти
Рафаэлов Лиор
72' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
75' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
90' Желтая карточка
Куаме Кристиан
90'+6
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
55
Кана
Марко
17
Гомес
Серхио
10
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
1
Бутез
Жан
5
Бута
30
Сек
Абдулай
24
Дессолей
Дорьян
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Андерлехт
4-4-2
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Антверпен

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
84.6%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 13 0.42
Рафаэлов Лиор 12 (3) 0.39
Раман Бенито 9 (1) 0.29
Версхарен Яри 7 0.23
Куаме Кристиан 6 0.19
Гомес Серхио 5 (3) 0.16
Амузу Френсис 4 0.13
Ашимеру Маджид 3 0.1
Мурильо Микаэль 1 0.03
Телин Исаак 1 0.03
Худт Уэсли 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 20 (2) 0.65
Бенсон Манюэль 5 0.16
Фишер Виктор 3 0.1
Саматта Мбвана 3 0.1
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.1
Юсуф Альхассан 3 0.1
Наингголан Раджа 2 0.06
Геркенс Питер 2 0.06
Верстрате Биргер 2 0.06
Энгельс Бьорн 2 0.06
Де Лат Ричи 1 0.03
Миёши Коджи 1 0.03
Бута 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 7 2
Худт Уэсли 5 1
Амузу Френсис 6 0
Ашимеру Маджид 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Куаме Кристиан 3 1
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Каллен Джош 3 0
Гомес Серхио 3 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Версхарен Яри 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 8 1
Де Лат Ричи 7 1
Арун Фарис 4 0
Наингголан Раджа 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Сек Абдулай 2 1
Энгельс Бьорн 2 1
Саматта Мбвана 2 1
Батай Йелле 2 1
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Бута 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Винс Сэмюэл 3 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Верстрате Луи 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
24
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
6%
1
4%
1-15
4
11%
5
21%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
6
17%
6
25%
46-60
7
20%
5
21%
61-75
10
29%
4
17%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
3
14%
6
32%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Забито

28
24
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
11%
0
0%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
5
18%
6
25%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
7
25%
6
25%
61-75
5
18%
8
33%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
7
37%
76-90

Забито

63
48
26 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
5
8%
1
2%
1-15
10
16%
7
15%
16-30
11
17%
9
19%
31-45
8
13%
8
17%
46-60
14
22%
11
23%
61-75
15
24%
12
25%
76-90

Пропущено

35
38
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
8
23%
1
3%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
5
14%
10
26%
31-45
4
11%
11
29%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
10
29%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0
Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
4. Антверпен 31 17 5 9 52 - 37 56
5. Гент 30 15 7 8 46 - 28 52
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 0:1 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 1:0 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
15. Остенде 31 9 5 17 29 - 58 32
16. Эйпен 31 8 7 16 36 - 53 31
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
4. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
5. Генк 0:1 16 9 3 4 34 - 18 30
6. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 1:0 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Сент-Трейден 1:0 16 7 3 6 14 - 17 24
7. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
8. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Генк 0:1 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Винс Сэмюэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Юсуф Альхассан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Гомес Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Бута получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Наингголан Раджа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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