Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Кристал-арена
0:1
29' ГолХаяси Даити
40' Желтая карточкаХаяси Даити
41' Желтая карточкаГрошовски Патрик
52' Желтая карточкаКонате Мори
Ход матча
29'
0:1
40'
41'
52'
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
20
Бауэр
Роберт
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Arnaud Dony
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Генк
Сент-Трейден
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
25 матчей
64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.52
|Бонгонда Тео
|10 (1)
|0.32
|Ито Дзюнъя
|5
|0.16
|Грошовски Патрик
|5
|0.16
|Торстведт Кристиан
|4
|0.13
|Хейнен Бриан
|4
|0.13
|Угбо Ике
|3
|0.1
|Муньос Даниэль
|2
|0.06
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.06
|Ойен Люка
|2
|0.06
|Садик Муджаид
|2
|0.06
|Лукуми Джон
|1
|0.03
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|6 (4)
|0.19
|Хара Таити
|6
|0.19
|Хаяси Даити
|6
|0.19
|Судзуки Юма
|2
|0.06
|Конате Мори
|2
|0.06
|Койта Абубакари
|2
|0.06
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Клаусс Жоао
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Артеага Херардо
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Ито Дзюнъя
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Шмидт Даниэль
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Какаче Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
12
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
2
6%
2
17%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
7
21%
2
17%
31-45
6
18%
3
25%
46-60
4
12%
2
17%
61-75
9
27%
3
25%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
6
33%
3
17%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
7
39%
3
17%
76-90
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
5
21%
1
5%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
6
25%
3
16%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
29%
29%
5
26%
76-90
Пропущено
26
22
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
8%
4
18%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
7
27%
6
27%
76-90
Забито
57
31
23 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
7
12%
3
10%
1-15
6
11%
3
10%
16-30
10
18%
6
19%
31-45
12
21%
6
19%
46-60
6
11%
5
16%
61-75
16
28%
8
26%
76-90
Пропущено
44
40
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
2
5%
5
13%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
12
27%
6
15%
31-45
6
14%
8
20%
46-60
4
9%
9
23%
61-75
14
32%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1
Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1
Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|31
|17
|5
|9
|52 - 37
|56
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|0:1
|31
|13
|6
|12
|58 - 44
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|1:0
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|15.
|Остенде
|31
|9
|5
|17
|29 - 58
|32
|16.
|Эйпен
|31
|8
|7
|16
|36 - 53
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|4.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|Генк
|0:1
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|1:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Сент-Трейден
|1:0
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|7.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|8.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Генк
|0:1
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3