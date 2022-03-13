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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
0:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Трейден
0'
0:1
29' Гол
Хаяси Даити
40' Желтая карточка
Хаяси Даити
41' Желтая карточка
Грошовски Патрик
52' Желтая карточка
Конате Мори
70' Желтая карточка
Янсенс Вольке
76' Желтая карточка
Бауэр Роберт
85' Желтая карточка
Шмидт Даниэль
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
33
Лукуми
Джон
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
11
Ндайишимий
Майк
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
21
Шмидт
Даниэль
4
Хасиока
Даики
20
Бауэр
Роберт
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
27
Лавале
Димитри
44
Брюлс
Кристиан
6
Конате
Мори
22
Янсенс
Вольке
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
Генк
4-3-3
Сент-Трейден
5-3-2

История личных встреч

Генк
Сент-Трейден

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

25 матчей

64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
4:0
К
1:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
3:3
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
PU
2:3
PU
2:1
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 16 (4) 0.52
Бонгонда Тео 10 (1) 0.32
Ито Дзюнъя 5 0.16
Грошовски Патрик 5 0.16
Торстведт Кристиан 4 0.13
Хейнен Бриан 4 0.13
Угбо Ике 3 0.1
Муньос Даниэль 2 0.06
Пейнтсил Джозеф 2 0.06
Ойен Люка 2 0.06
Садик Муджаид 2 0.06
Лукуми Джон 1 0.03
Немет Ондраш 1 0.03
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 6 (4) 0.19
Хара Таити 6 0.19
Хаяси Даити 6 0.19
Судзуки Юма 2 0.06
Конате Мори 2 0.06
Койта Абубакари 2 0.06
Де Риддер Стив 1 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Номбе Мбойо 1 0.03
Райтц Рокко 1 0.03
Бауэр Роберт 1 0.03
Лавале Димитри 1 0.03
Клаусс Жоао 1 0.03
Балонго Нельсон 1 0.03
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Артеага Херардо 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Ито Дзюнъя 3 0
Онуачу Пол 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Лукуми Джон 3 0
Бонгонда Тео 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Мохаммед Азиз 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 10 0
Ляйстнер Тони 6 1
Хара Таити 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Дуркин Кристофер 5 0
Конате Мори 5 0
Судзуки Юма 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Шмидт Даниэль 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Какаче Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Аль-Дахиль Амин 1 0
Ван Дессел Стан 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
13
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
6%
2
15%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
7
21%
2
15%
31-45
6
18%
3
23%
46-60
4
12%
2
15%
61-75
9
27%
3
23%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
7
37%
3
17%
76-90

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
5
21%
1
5%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
6
25%
3
16%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
29%
29%
5
26%
76-90

Пропущено

26
22
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
8%
4
18%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
7
27%
6
27%
76-90

Забито

57
32
23 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
7
12%
3
9%
1-15
6
11%
4
13%
16-30
10
18%
6
19%
31-45
12
21%
6
19%
46-60
6
11%
5
16%
61-75
16
28%
8
25%
76-90

Пропущено

45
40
21 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
2
4%
5
13%
1-15
7
16%
3
8%
16-30
12
27%
6
15%
31-45
6
13%
8
20%
46-60
4
9%
9
23%
61-75
14
31%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1
Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1
Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
4. Антверпен 31 17 5 9 52 - 37 56
5. Гент 0:0 31 15 8 8 46 - 28 53
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
15. Остенде 31 9 5 17 29 - 58 32
16. Эйпен 31 8 7 16 36 - 53 31
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 31 4 5 22 30 - 64 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Гент 0:0 15 9 3 3 31 - 16 30
4. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
5. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
6. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 16 4 2 10 15 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
7. Гент 0:0 16 6 5 5 15 - 12 23
8. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Грошовски Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Хаяси Даити получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Хаяси Даити бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 0:1 Сент-Трейден онлайн

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